Les conseils communautaires de NYC s’opposent généralement aux nouveaux logements. Pas celui-ci.

Plus tôt cette année, un conseil communautaire du Bronx a voté contre un nouveau projet de logement qui ajoutera près de 350 logements – dont près de la moitié qui loueraient à des taux inférieurs au marché – dans une zone avec une part relativement élevée de maisons unifamiliales. Le projet a finalement été approuvé par le conseil municipal.

Le plan du Manhattan Community Board 4 est une combinaison de plusieurs stratégies différentes.

Une partie appelle à la construction de logements sur des sites détenus ou contrôlés par l’État ou sa société de développement économique, y compris l’ancienne prison pour femmes de Bayview à l’intersection de la 20e rue ouest et de la 11e avenue et un parking sur la 46e rue ouest. Ensemble, le conseil estime que ces propositions pourraient ajouter plus de 5 400 nouvelles maisons.

Une autre partie du plan, qui nécessiterait l’approbation de la ville, vise à rezoner quatre zones. Cela permettrait plus de développement résidentiel près de Hudson Yards et élargirait un «quartier spécial» dans l’ouest de Chelsea. Ces propositions, estime le conseil, pourraient ajouter plus de 15 000 maisons.

Le conseil communautaire veut également sévir contre les hôtels illégaux et empêcher la démolition illégale de bâtiments résidentiels. Il espère également travailler avec l’État pour empêcher plus de 1 600 logements abordables pour les faibles revenus – environ 80 000 $ par an pour une famille de quatre personnes, par exemple – de devenir des logements au taux du marché à l’expiration de leurs exonérations fiscales.

Le plan, qui intègre les efforts antérieurs de développement dans le quartier, prévoit l’ajout de plus de 37 000 maisons à l’ensemble du quartier communautaire. Cela comprend l’ajout de 23 000 nouveaux logements, la préservation de plus de 3 700 logements et des milliers de logements en développement et déjà achevés entre 2015 et 2019.

Sur un total de 37 000, plus de 14 000 logements seraient considérés comme abordables pour les New-Yorkais de la classe moyenne et de la classe ouvrière, estime le conseil.

Vicki L. Been, directrice de la faculté du Furman Center de l’Université de New York, a déclaré qu’elle ne pouvait pas penser à un autre exemple de mémoire récente d’un conseil communautaire créant un plan aussi détaillé et ambitieux.