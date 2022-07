Les conseils « bizarres » de TikToker avant de jeter de la nourriture

Bon sens. Telle est l’astuce utilisée par un TikToker dont les vidéos de style expérimental sont devenues virales sur le réseau social. Son objectif est de montrer comment les dates de péremption entraînent des masses de déchets alimentaires, alors que se fier à nos yeux et à notre nez peut suffire à nous dire à quel point les aliments sont (ou ne sont pas) frais.

Du houmous à la salade de chou en passant par le yaourt et le poulet… Les dates de péremption correspondent-elles vraiment au temps réel qu’il faudrait à un produit alimentaire pour nous rendre malade ? Sur TikTok, Gavin Wren veut prouver que non. Et l’utilisateur britannique des réseaux sociaux n’a pas peur de mettre sa propre santé en jeu pour prouver à quel point le bon sens peut être efficace dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans un contexte d’inflation, avec des prix qui ont augmenté de près de 8% à travers le Royaume-Uni, le TikToker surnommé “l’homme au ventre de titane” cumule plusieurs milliers de vues avec ses vidéos sous forme d’expériences qui consistent à déguster des aliments “périmés”.

Dans chaque épisode, Gavin Wren analyse l’odeur et le goût de l’aliment en question plusieurs jours après sa date de péremption. Et dans chaque vidéo, il montre aux téléspectateurs comment ces denrées, qui étaient destinées à la poubelle, ne rendent pas malade même lorsqu’elles sont consommées après la date de péremption.

L’exemple le plus symbolique – en raison du risque potentiel d’empoisonnement à la salmonelle – est peut-être l’œuf. Ici, Gavin Wren se met au travail avec une box achetée 88 jours, soit presque trois mois, auparavant. Il démontre une astuce séculaire consistant à mettre un œuf dans un récipient d’eau pour voir s’il est toujours bon à manger. Lorsqu’il flotte, il devient impropre à la consommation, tandis que lorsqu’il reste au fond, il peut encore être transformé en omelette. Lors de l’expérience de TikToker, certains œufs remontent en effet à la surface, tandis qu’un autre se rapproche du fond, ce qui incite à son tour l’internaute à le faire cuire. Il conclut finalement que le système de date de péremption génère une quantité considérable de déchets alimentaires alors que se fier à nos sens est peut-être une meilleure façon de procéder.

En plus d’utiliser l’odorat et le goût, des indices visuels peuvent également être utiles. La salade de chou est soigneusement observée pour vérifier sa fraîcheur, par exemple. Plus le temps passe, plus la salade de chou blanc et de carottes râpées jaunit. Au bout de deux semaines, il décide de le jeter à la poubelle. Son propos n’est pas de dire que les aliments peuvent être consommés indéfiniment, mais que d’un produit à l’autre, il faut vraiment faire preuve de bon sens. Dans le cas du yaourt, le dernier test est de 31 jours après l’achat, et pour le houmous, les bactéries se sont développées après 17 jours.

La vérité est qu’il n’y a pas de tours de magie ou de règles de sécurité. Mais Gavin Wren suit la même routine avant de tester chaque produit : il vérifie la température du réfrigérateur qui, selon lui, doit être comprise entre 0° et 3°C. Le stockage adéquat des aliments est un élément clé pour maximiser leur longévité.

Cette position n’est pas sans rappeler la décision prise par la chaîne de supermarchés britannique Morrisons de ne plus mettre de date de péremption sur ses bouteilles de lait à marque propre. Au lieu de cela, les consommateurs devraient le renifler et voir, a conseillé le détaillant lorsque la mesure a été annoncée plus tôt cette année.

