Les conseillers travaillistes démissionnent pour protester contre la position de Keir Starmer sur Israël

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Plusieurs conseillers travaillistes ont démissionné pour protester contre la position de Sir Keir Starmer sur le projet d’invasion de Gaza par Israël – y compris la première femme arabe musulmane au conseil municipal de Manchester.

Amna Abdullatif a déclaré qu’elle n’avait « pas d’autre choix » que de démissionner du parti travailliste, accusant le leader travailliste d’avoir « effectivement approuvé un crime de guerre ».

Le conseiller a déclaré que Sir Keir et de hauts députés avaient fait des commentaires « horribles » sur le droit d’Israël de refuser du carburant, de l’eau, de la nourriture et de l’électricité aux 2,2 millions de Palestiniens piégés à Gaza, approuvant ainsi un crime de guerre ».

Sir Keir, qui a continué à souligner son ferme soutien au « droit d’Israël à se défendre » et a déclaré que « la responsabilité incombe au Hamas » dans les bombardements sur Gaza.

Interrogé sur LBC s’il pensait qu’un siège de Gaza était approprié s’il impliquait « une coupure d’électricité, une coupure d’eau », le leader travailliste a répondu : « Je pense qu’Israël a ce droit », avant de préciser également : « Évidemment, tout devrait être fait dans le cadre du droit international.

Mme Abdullatif, qui siégera désormais en tant qu’indépendante, a déclaré : « Les punitions collectives sont illégales au regard du droit international. C’est inhumain et inadmissible.

« Je n’arrive pas à comprendre comment la direction du parti que je représente n’a pas appelé à une désescalade de la violence et à un cessez-le-feu. C’est profondément irresponsable et dangereux.

Deux conseillers travaillistes d’Oxford, Shaista Aziz et le Dr Amar Latif, ont également quitté le parti depuis que Sir Keir a fait les commentaires sur Gaza.

Keir Starmer a souligné le « droit d’Israël à se défendre » (PA)

Mme Aziz a déclaré que les politiciens doivent « évoquer l’humanité » et « mettre fin aux punitions collectives à Gaza ». M. Latif a affirmé que M. Starmer avait répondu de cette manière « parce qu’il a peur de perdre des voix ».

Le Labour Muslim Network a également accusé M. Starmer d’approuver la « punition collective » de 2,2 millions de personnes à Gaza – l’appelant à « retirer ses commentaires sur LBC et à s’excuser ».

Lorsqu’on lui a demandé si Israël avait le droit d’assiéger Gaza, le leader travailliste a déclaré la semaine dernière à la BBC : « Je pense qu’Israël a le droit de se défendre face à un terrorisme épouvantable et choquant. »

Lorsqu’on lui a demandé si le bombardement de Gaza l’inquiétait, il a répondu : « La responsabilité incombe au Hamas. Nous devons être très clairs à ce sujet.

Lundi, Sir Keir a insisté devant le Parlement sur le fait que les civils de Gaza « ne doivent pas être pris pour cible », en appelant à l’ouverture de couloirs humanitaires pour permettre l’approvisionnement en nourriture, en eau et en électricité de la bande de Gaza.

Sir Keir a également déclaré que la communauté internationale doit continuer à « s’efforcer de parvenir à une solution à deux États » au conflit. « Nous ne pouvons pas laisser la brutalité du Hamas devenir un catalyseur de conflits dans la région au sens large. L’engagement entre Israël et les nations arabes doit être renforcé et non abandonné. »

Le leader travailliste a déclaré qu’il était « crucial que cette Chambre parle d’une seule voix pour condamner le terrorisme, pour soutenir Israël dans ses moments d’agonie et pour la dignité de toute vie humaine ».