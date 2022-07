Les conseillers se tournent vers les investissements alternatifs pour diversifier davantage leurs clients

Selon un récent sondage de Cerulli Associates.

En dehors des classes d’actifs traditionnelles, les investissements alternatifs sont généralement ajoutés aux portefeuilles pour plus de diversification, de génération de revenus et la possibilité de rendements plus élevés.

Le rapport, qui a interrogé 100 conseillers au cours du premier semestre 2022, a trouvé des allocations alternatives moyennes de 14,5 %, les conseillers visant à augmenter les pourcentages à 17,5 % en deux ans.

Alors que les allocations moyennes de l’industrie pour les alternatives et les matières premières peuvent être plus proches de 10%, Cerulli voit un “moment Boucle d’or” pour ces actifs dans un contexte de demande de revenus, de rendements plus élevés et de protection contre la volatilité à mesure que davantage de produits deviennent disponibles.

Selon le rapport, près de 70 % des répondants ont déclaré que la principale raison des allocations alternatives était de « réduire l’exposition aux marchés publics » et 66 % visaient à « atténuer la volatilité » et « se protéger contre les risques de baisse ». Les autres principales raisons des alternatives étaient la génération de revenus, la diversification et la croissance.