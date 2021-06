Les conseillers se sentent attirés par la vague de crypto-monnaie alors que les clients posent des questions

Lorsque le marché s’effondrait en mars 2020, le conseiller financier Ivory Johnson, fondateur de Delancey Wealth Management, a décidé qu’il était temps de présenter les crypto-monnaies à ses clients. « Je l’ai fait parce que j’ai vu à quel point la Réserve fédérale était active et à quel point elle diluait le dollar », ce qui serait incroyablement inflationniste, a déclaré Johnson. Un récent sondage de la Financial Planning Association et du Journal of Financial Planning montre que la stratégie de Johnson pourrait faire partie d’une tendance croissante. Alors que les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies, les conseillers financiers ressentent une nouvelle urgence à proposer les investissements aux clients.

Environ 49% des conseillers ont déclaré que les clients avaient posé des questions sur les crypto-monnaies au cours des six derniers mois, contre 17% en 2020, selon l’enquête. Un plus grand nombre de ces professionnels de la finance – 26% – prévoient d’augmenter leur utilisation et de recommander des crypto-monnaies au cours des 12 prochains mois. À l’heure actuelle, 14 % des conseillers utilisent ou recommandent ces investissements. C’est en hausse par rapport à moins de 1 % en 2019 et 2020. « Les gens se rendent compte maintenant que cela ne va pas disparaître », a déclaré Tyrone Ross, PDG d’Onramp Invest, un fournisseur de technologie de gestion de « cryptoactifs » pour les conseillers financiers. L’entreprise a collaboré avec la FPA et le Journal of Financial Planning sur l’enquête.

kate_sept2004 | E+ | Getty Images

Les conseillers qui ne s’adaptent pas pourraient risquer d’être laissés pour compte. « Les clients viennent voir les conseillers en sachant maintenant plus que les conseillers », a déclaré Ross. « Les conseillers sont absolument terrifiés, car vous ne voulez jamais avoir l’air stupide devant votre client. » Alors que Johnson a déclaré que la plupart des conseillers avec lesquels il s’entretient ne sont toujours pas familiarisés avec les crypto-monnaies, cela pourrait changer à mesure que de nouvelles certifications émergeraient et que les courtiers adopteraient des technologies pour gérer ces actifs. « Chaque fois que quelque chose devient de plus en plus adopté, le prix augmente de façon exponentielle, et nous commençons à le voir avec le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, et je pense que c’est un autre cas de taureau », a déclaré Johnson.

Comment les conseillers utilisent la crypto

Les conseillers qui intègrent désormais des crypto-monnaies ajoutent généralement une allocation de 1% à 2%, a déclaré Ross. Cependant, ceux qui sont plus engagés dans la stratégie peuvent atteindre 3 à 5 %. Ross a également sa propre pratique de conseil, qui est 100% consacrée aux crypto-monnaies. Cela signifie pas d’actifs traditionnels, tels que des actions ou des obligations. À mesure que ces nouveaux investissements émergent, la pression est toujours forte pour que les conseillers intègrent la planification financière traditionnelle dans les conversations autour de la cryptographie. Cela signifie découvrir combien les clients possèdent et comment cela se mesure à leur tolérance au risque, a déclaré Ross.

Onramp a récemment lancé une plate-forme d’intégration de crypto-actifs pour aider les conseillers en investissement enregistrés à intégrer le bitcoin, l’ethereum et d’autres investissements dans des portefeuilles. Ross a déclaré que l’entreprise essayait de fournir les ressources qu’il souhaitait avoir lorsqu’il a commencé sa pratique en 2017. Maintenant, le défi pour l’entreprise est de répondre à la demande qu’elle voit, a déclaré Ross. Plus de 300 conseillers se sont inscrits au cours des deux premiers jours de son annonce du 25 mai. Onramp lève actuellement des fonds pour répondre à cette demande par le biais d’investisseurs tels qu’Eterna Capital, Gemini Frontier Fund et Ritholtz Wealth Management, qui utilise également la technologie de l’entreprise pour intégrer des crypto-monnaies dans les portefeuilles de clients.

Où aller pour en savoir plus

Pour les conseillers comme pour les investisseurs, la première étape consiste simplement à se former avant de se lancer dans ces investissements, selon Ross. Onramp propose un programme de formation, baptisé Onramp Academy, aux conseillers qui souhaitent se former aux actifs numériques. Le livre blanc sur le bitcoin, écrit par le créateur de la crypto-monnaie sous le pseudonyme présumé de Satoshi Nakamoto, est également un excellent point de départ, a déclaré Ross.