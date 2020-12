Les experts suédois de la santé ont mal évalué la résurgence du Covid-19 et « n’ont pas vu une telle vague devant eux », a déclaré le Premier ministre Stefan Lofven.

Les conseillers médicaux «ont parlé de différents clusters» mais n’ont pas recommandé de mesures sévères pour contenir une deuxième vague, qui a en fait infecté près de 250 000 personnes en automne et en hiver, a déclaré Lofven au journal Aftonbladet.

Les commentaires du Premier ministre sont intervenus alors que l’approche sans verrouillage de la Suède, défendue par l’épidémiologiste d’État Anders Tegnell, était en partie responsable du nombre élevé de morts dans les maisons de soins pendant la première vague.

Un rapport d’une commission spéciale a déclaré que la propagation de Covid-19 dans la communauté était probablement le principal facteur à l’origine des milliers de décès, ajoutant que les voisins nordiques de la Suède avaient accordé plus d’attention aux soins aux personnes âgées pendant la pandémie.

Aujourd’hui, la deuxième vague imprévue a mis à rude épreuve le système de santé suédois et contraint le gouvernement à adopter ses restrictions les plus sévères à ce jour, bien qu’il résiste toujours à un verrouillage à grande échelle.

Le taux d’infection de la Suède n’a pas encore atteint le sommet de sa deuxième vague, une tendance qui, selon le Premier ministre Stefan Lofven, n’était pas prévue par les conseillers sanitaires du pays.

Le taux de mortalité de la deuxième vague a continué à grimper ces dernières semaines, mais n’a pas encore atteint le sommet observé lors de la première vague

Tegnell avait défendu sa stratégie au printemps en affirmant que des mesures plus légères étaient plus durables à long terme.

« S’il semble que nous allons avoir une deuxième vague à l’automne avec beaucoup de cas, nous pourrions facilement continuer à faire ce que nous faisons aujourd’hui », a-t-il prédit en avril.

En fait, la Suède a limité les rassemblements publics à huit personnes et a interdit la vente d’alcool après 22 heures au cours de la deuxième vague, même si elle refuse toujours l’utilisation de masques.

Il y a également eu des signes de politiciens tels que Lofven prenant un rôle plus important au détriment des responsables de la santé tels que Tegnell.

Après que les cas et les décès aient atteint leur plus bas niveau au début du mois de septembre, le taux d’infection a de nouveau augmenté pendant l’automne et n’a pas encore diminué.

La semaine dernière, un nouveau record de plus de 43 000 cas a été ajouté au décompte, tandis que 467 autres personnes sont décédées, portant le total à 7 667.

On pense qu’environ la moitié du nombre total de décès sont des résidents en soins aux personnes âgées, fait l’objet du rapport accablant publié mardi.

Le Premier ministre suédois Stefan Lofven, photographié, a déclaré que les responsables de la santé avaient mal évalué la deuxième vague de la pandémie

La stratégie accrocheuse de la Suède pour résister aux verrouillages à grande échelle a été défendue par l’épidémiologiste d’État Anders Tegnell, sur la photo

Mats Melin, responsable de l’enquête, a déclaré qu’il y avait des lacunes structurelles majeures dans les soins aux personnes âgées en Suède, dont les autorités locales et les gouvernements précédents étaient en partie responsables.

« Mais nous voulons dire que c’est le gouvernement qui dirige le pays et qui a la responsabilité ultime », a déclaré Melin lors d’une conférence de presse.

Malgré les discussions officielles sur le «confinement» des personnes âgées de Covid-19, la commission a déclaré que trop peu avait été fait pour protéger les personnes âgées lors de la première vague.

‘L’aspect de [the strategy] centré sur la protection des personnes âgées, a échoué. Il n’y a pas d’autre moyen de voir le fait que tant de personnes sont mortes à Covid-19 », a déclaré Melin.

« Le gouvernement aurait dû prendre des mesures pour s’assurer que les soins aux personnes âgées étaient mieux préparés à la pandémie. »

Les employés des soins aux personnes âgées ont été «largement laissés seuls pour gérer la situation de crise», a déclaré la commission dans ses premières conclusions.

Il a également mis en évidence un personnel peu instruit et de faibles niveaux d’infirmières et de médecins dans les soins aux personnes âgées.

Les gens marchent sur un quai à Stockholm où les mesures de maintien à la maison n’ont jamais été imposées, faisant de la Suède une valeur aberrante étroitement surveillée en Europe

« Dans les autres pays nordiques … les soins aux personnes âgées semblent avoir été plus au centre des premières mesures de pandémie des autorités », indique le rapport.

En novembre, l’Inspection suédoise de la santé et des services sociaux a déclaré qu’elle avait découvert de «graves lacunes» dans les soins aux personnes âgées.

Dans seulement six pour cent des cas examinés, des patients du centre de soins infirmiers Covid-19 avaient subi un examen physique par un médecin, a constaté l’inspection.

Le Premier ministre Lofven a défendu la stratégie globale du pays, mais a admis que la Suède n’avait pas réussi à protéger les personnes âgées.

La Suède a subi plusieurs fois plus de décès par habitant que ses voisins nordiques, bien que moins que certains pays européens qui ont opté pour le verrouillage.

Lundi, l’agence statistique suédoise a déclaré avoir enregistré un total de 8088 décès toutes causes confondues en novembre – la mortalité la plus élevée jamais enregistrée dans le pays scandinave depuis la première année de 1918-20.

En novembre 1918, 16 600 personnes sont mortes dans le pays scandinave, a déclaré Tomas Johansson de Statistics Sweden.