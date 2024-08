Les conseillers locaux craignent que les problèmes liés au FAFSA ne persistent et prévoient des moyens d’aider les familles à le remplir

25 août — CHRONIQUE — NOTE DE L’ÉDITEUR : Chaque mois, la journaliste du Dayton Daily News, Eileen McClory, met en lumière des idées locales qui améliorent les résultats des élèves et des enseignants de la région de Dayton.

Certains experts ont déclaré que le FAFSA (Free Application For Student Aid) pourrait être à nouveau une catastrophe cette année. Le formulaire de demande de FAFSA ne sera pas disponible avant décembre.

L’année dernière, les étudiants et les familles n’ont pas pu accéder au FAFSA avant janvier. Une fois que les familles ont pu accéder au formulaire, certaines ont eu du mal à soumettre les documents.

Les problèmes liés au FAFSA pourraient avoir des conséquences bien plus importantes que de simples frustrations pour les familles. Ils pourraient également avoir un impact sur la capacité des étudiants à prendre une bonne décision financière concernant leur cursus universitaire, car les offres sont arrivées plus tard que d’habitude au printemps, et certaines familles pourraient perdre confiance dans le FAFSA pour aider les étudiants. Le fait que moins d’enfants aillent à l’université pourrait avoir un impact sur l’économie de Dayton.

L’année dernière, les écoles ont renvoyé les offres d’aide financière fin avril, alors que le jour d’engagement traditionnel est le 1er mai. Ashley Overman, coordinatrice de l’accès à l’université au Centre des services éducatifs du comté de Montgomery, a déclaré que les étudiants à faible revenu ont besoin de temps pour faire une comparaison de prix entre leurs universités potentielles.

« Ils n’ont pas ce luxe », a déclaré Overman. « Ils ne l’ont pas eu l’année dernière et je crains qu’ils ne l’aient pas à nouveau cette année, ce qui crée de réels problèmes systémiques. »

Selon le rapport FAFSA by the Numbers de l’Ohio, le taux de soumission global de l’État était de 56 % au 20 août, soit 6 % de moins que l’année précédente. Le taux de soumission national depuis le début de l’année est de 52 %, ce qui fait que l’Ohio a 4 % d’avance sur les chiffres nationaux.

Dans le comté de Montgomery, 59 % des étudiants ont soumis des FAFSA, mais ce nombre est en baisse de 8 % par rapport à l’année précédente.

« Nous voulons être sûrs que les étudiants de l’Ohio ne laissent pas d’argent sur la table qui pourrait les aider à réaliser leurs rêves d’éducation et de carrière », a déclaré le chancelier du département de l’enseignement supérieur de l’Ohio, Mike Duffey, dans un communiqué de presse en juillet, encourageant les étudiants à remplir le FAFSA.

Sachant à quel point il était difficile de remplir la demande FAFSA lorsque j’étais à l’université et à quel point le processus est déjà compliqué pour les familles, je me suis senti mal pour les étudiants à qui j’ai parlé plus tôt cette année et qui ont eu du mal à traverser le processus.

Et en discutant avec certains conseillers scolaires, je me demande à quel point ce sera mieux cette année.

Alexandria Burns est la directrice des programmes et des opérations de Bottom Line, une association à but non lucratif nouvellement créée à Dayton, dont l’objectif est d’aider les enfants issus de milieux défavorisés et ayant des notes moyennes à entrer à l’université et à la terminer. Bottom Line cible des écoles comme les lycées publics de Dayton et la Wright State University.

Bottom Line est une association nationale à but non lucratif, mais les autres programmes sont situés à New York, Chicago et Boston. Elle a été créée à Dayton grâce à une subvention du Connor Group – Kids & Community Services.

Burns a déclaré que l’un des plus gros obstacles pour les étudiants cette année à venir sera de renforcer la confiance dans le processus de demande FAFSA.

« Ils (les étudiants) ont déjà vu leurs pairs rencontrer des problèmes techniques », a déclaré Burns. « Je pense que le bureau (de l’aide fédérale aux étudiants) devra reconstruire la participation. »

En plus de la barrière de la candidature, les étudiants craignent les dettes liées à l’université, et à juste titre. Selon l’Education Data Initiative, il faut en moyenne 20 ans pour rembourser ses prêts étudiants.

Selon les mêmes données, 21 % des emprunteurs constatent une augmentation du solde total de leurs prêts étudiants au cours des cinq premières années de remboursement de leurs prêts.

Ces données incluent les prêts pour les études supérieures, les études de médecine et de droit, ce qui n’est pas ce à quoi beaucoup d’étudiants du secondaire pensent immédiatement après l’université. Pourtant, même un remboursement régulier d’un prêt étudiant sur 10 ans peut sembler décourageant face à l’augmentation des coûts du logement et de la nourriture.

Bien sûr, les étudiants ne sont pas obligés d’aller à l’université, et de plus en plus d’entre eux ne le font pas. Les étudiants choisissent d’entrer directement sur le marché du travail ou d’exercer des métiers au lycée qui les mènent à un emploi. Certains pourraient choisir un collège communautaire plutôt qu’un baccalauréat de quatre ans. (Les collèges communautaires acceptent les fonds fédéraux pour les écoles de métiers par le biais du FAFSA.)

Les étudiants devraient avoir le choix entre un diplôme de quatre ans et une formation professionnelle. Mais d’un point de vue régional, de nombreux emplois de haute technologie qui s’installeront dans la région nécessiteront des diplômes universitaires et supérieurs.

La semaine dernière, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a annoncé la création d’un « pôle d’innovation », le deuxième de l’État, dans le cadre du plan de l’Université de Dayton et de Premier Health pour le projet OnMain, situé sur l’ancien parc des expositions du comté de Montgomery.

Joby Aviation, Intel et Honda ont tous annoncé leur intention de créer des emplois dans le sud-ouest et le centre de l’Ohio. Ces usines auront probablement besoin du soutien d’organismes extérieurs, qui auront également besoin de travailleurs qualifiés.

« Pensez-y un instant : comment, en tant qu’État, allons-nous continuer à orienter les enfants vers ces opportunités ? » a déclaré Overman.

Elle a noté qu’il existe de nombreuses bourses disponibles pour les enfants de l’Ohio qui fréquentent les écoles de l’Ohio et se spécialisent dans un emploi considéré par l’État comme « très demandé », comme la bourse du mérite du gouverneur et la bourse Choose Ohio First.

Il convient de noter ce que signifie la diminution du nombre d’étudiants pour l’économie de Dayton, avec plusieurs grandes universités si proches. L’Université de Dayton, l’Université Wright State, l’Université de Miami, l’Université Central State, l’Université Wittenberg et l’Université Cedarville ne sont que quelques-unes de celles de notre région. Elles emploient des milliers de personnes et des écosystèmes commerciaux ont vu le jour pour répondre aux besoins des étudiants et du personnel universitaire.

Pour les familles qui ont du mal à remplir le FAFSA, les conseillers d’orientation des lycées devraient être le premier point de contact. Les bureaux d’aide financière des universités peuvent également être une bonne ressource.

Overman travaille avec des étudiants du comté de Montgomery, se spécialisant dans les formes plus compliquées, et peut être contacté via le site Web du centre de services éducatifs du comté de Montgomery.

Bottom Line travaillera avec ses propres étudiants.

L’État de l’Ohio dispose de plus d’informations sur www.itsforyou.org/.

Overman et Burns espèrent se tromper sur la difficulté du FAFSA cette année.

« La première version devait être une application simple et supprimer les complexités, mais au lieu de cela, elle en a créé davantage », a déclaré Burns. « J’espère que les révisions seront faciles à utiliser et que les étudiants et les familles ne trouveront pas le FAFSA plus difficile à utiliser. »