Les conseillers et les candidats de l’Ontario appellent à une action post-électorale contre la « méchanceté » pendant la campagne électorale

Avertissement : L’histoire détaille des expériences et inclut un langage dérangeant.

L’une des premières fois qu’Ahona Mehdi a sollicité des foyers de Hamilton dans le cadre de ses efforts pour devenir administratrice d’un conseil scolaire public local a été mémorable pour toutes les mauvaises raisons.

“On m’a craché au visage”, a déclaré la jeune femme de 19 ans aux journalistes plus tôt cette semaine alors qu’elle se remémorait son expérience de campagne.

Mehdi, qui est musulman, a déclaré que ce n’était pas son seul contact avec la haine.

“Un parent m’a dit que nous devions retirer les filles musulmanes des écoles… [And] quelques jours avant l’élection, j’ai reçu un appel anonyme et on m’a dit de m’étouffer et de mourir.”

Qu’il s’agisse de candidats pour la première fois ou de politiciens de longue date, la toxicité et la haine lors des élections municipales en Ontario semblaient être plus venimeuses que les années précédentes, en particulier pour les personnes issues de communautés en quête d’équité, ont déclaré plusieurs candidats à CBC Hamilton après le vote du 24 octobre.

La police de Hamilton a déclaré que des agents enquêtaient sur un crime de haine après que quelqu’un ait placé un autocollant indiquant que «la vie des blancs compte» sur une annonce pour le candidat au poste de conseiller du quartier 14, Kojo Damptey, début octobre. (Equity Network/Twitter)

“Cette élection, il y a eu beaucoup plus de méchanceté”, a déclaré Nrinder Nann, un conseiller réélu qui en 2018 a été le premier femme de couleur pour devenir conseillère municipale de Hamilton.

“Je sais que certains de mes amis dans d’autres villes qui couraient cette année l’ont également vécu. Cela se produit dans tous les domaines.”

Nann a déclaré qu’en faisant du porte-à-porte cette année, un résident “m’a claqué la porte au nez en disant:” Pas cette garce brune “.”

“Nous avons également vu des personnes passer devant notre bureau de campagne, frapper aux fenêtres, essayer d’intimider et de provoquer des bouleversements … nous pensions que c’était ponctuel, mais cela a commencé à se produire plus régulièrement”, a-t-elle déclaré.

Le maire élu de Hamilton, Andrea Horwath, a fait vandaliser une pancarte avec des insultes et des images misogynes, tandis que le candidat du quartier 14, Kojo Damptey, a fait apposer un autocollant suprémaciste blanc sur l’une de ses publicités de campagne. Les deux cas ont donné lieu à des enquêtes policières.

Les incidents se sont produits après que plusieurs candidats – de Cambridge à Scarborough en passant par Simcoe North – aient été confrontés à la haine et au vandalisme lors de la campagne électorale menant aux élections ontariennes de juin.

Les élus de tout l’Ontario – y compris à Waterloo, dans la région de Niagara et à Ottawa – ont reçu des menaces, en particulier au plus fort de la pandémie, ce qui a empêché certains, comme l’ancien administrateur du conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton, Keith Penny, de ne pas se représenter le mois dernier.

Un conseiller privatise un compte Twitter après les élections

L’amertume est également apparue en ligne pendant cette campagne électorale.

Sabrina Hill, qui s’est inscrite plus tôt cette année en tant que candidate au conseil régional de St. Catharines, a déclaré qu’elle était sans relâche ciblée en ligne pour être une candidate ouvertement transgenre.

“Je considérais les médias sociaux comme le moyen le plus simple et le plus efficace d’atteindre les électeurs potentiels”, a déclaré Hill.

Quelques mois plus tard, elle a eu recours à la publication de tweets programmés uniquement en raison de l’hostilité qui comprenait des accusations selon lesquelles Hill était un toiletteur d’enfants, entre autres allégations.

“Je ne pensais pas qu’un véritable dialogue utile pouvait exister”, a-t-elle déclaré.

Sabrina Hill, qui s’est présentée au poste de conseillère régionale de St. Catharines, en Ontario, dit qu’elle a été sans relâche ciblée en ligne pour être une candidate ouvertement transgenre. (Sabrina Hill/Twitter)

Hill, qui a reçu 4 994 voix mais n’a pas été élue conseillère régionale, a également déclaré qu’elle se sentait mal à l’aise de distribuer des pancartes électorales de peur que les partisans ne soient la cible de haine.

Greg Miller a privatisé son compte Twitter après avoir été réélu conseiller à St. Catharines.

Dans cette municipalité, les conseillers sont à temps partiel et occupent souvent des emplois à temps plein ailleurs. Avec cela, Miller a verrouillé son compte parce qu’il craignait que la pêche à la traîne n’ait un impact sur son autre carrière de coach en emploi.

“Je me sentais ciblé par une pêche à la traîne particulière sur mes tweets … qui devenait très personnelle et franchement dangereuse … pour ma profession et ma famille”, a déclaré Miller.

Quelques solutions possibles

Blayne Haggart, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université Brock dans la région de Niagara, a déclaré qu’entendre comment Hill ne pouvait pas utiliser les médias sociaux comme les autres “avait touché une corde sensible”, étant donné qu’elle en avait probablement besoin pour gagner.

Il a déclaré que si certaines personnes s’opposent à la réglementation des médias sociaux par les gouvernements, car cela peut avoir des effets dissuasifs sur la liberté d’expression, il est évident que les utilisateurs sont déjà réduits au silence en raison de la toxicité.

“L’une des choses que cela montre est la mesure dans laquelle nous, en tant que société, avons externalisé nos principaux moyens de communication à des entités essentiellement privées, non responsables, principalement américaines, qui ne sont pas intéressées par la promotion d’un bon discours social”, a déclaré Haggart.

“La colère se vend mieux que la joie… nous nous sommes laissés à la merci de ces entreprises.”

Karen Louise Smith, professeure adjointe à l’Université Brock qui étudie la confidentialité en ligne, a déclaré qu’il existe des solutions à court terme, comme essayer de signaler un contenu problématique, ce qui peut entraîner l’expulsion des utilisateurs de la plate-forme.

“Une autre chose que nous pouvons faire est de migrer vers des plateformes alternatives”, a-t-elle déclaré.

“Plus de plates-formes de médias sociaux alternatives ou” indépendantes “comme Mastodon voient actuellement une vague de nouveaux utilisateurs qui migrent loin de Twitter… en raison de préoccupations concernant la propriété et de problèmes tels que la modération de contenu sur Twitter.”

Haggart a déclaré que les politiciens et les gouvernements pourraient également vouloir moins compter sur les médias sociaux et se concentrer sur la mise à l’échelle de leurs propres sites Web et sur l’approche des médias locaux.

Nann a suggéré qu’une autre réponse pourrait être que les conseillers et les candidats aient des conversations sur la campagne.

“Je crains que les choses ne s’aggravent … cela doit faire partie du discours pour que nous puissions aller de l’avant”, a-t-elle déclaré.

“Je vais faire tout mon possible dans ce mandat de conseil pour faciliter plus de dialogue communautaire, pour rassembler les gens.”