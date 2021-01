Le PRINCE Andrew et les assistants de l’ex Sarah Ferguson ont contacté un troll en ligne dans le but de discréditer l’accusateur sexuel du duc, selon un rapport.

Les conseillers auraient approché Molly Skye Brown après qu’elle ait prétendu avoir des informations prouvant que la fameuse photo d’Andrew avec Virginia Roberts avait été « trafiquée ».

Mme Brown a qualifié l’approche de «désespérée» et prétend avoir donné les messages au FBI, a-t-on rapporté.

Virginia, une esclave sexuelle victime de la traite de Jeffrey Epstein, allègue qu’elle a été forcée d’avoir des relations sexuelles avec le prince à trois reprises – affirme Andrew nie.

Elle affirme avoir couché pour la première fois avec le duc à Londres en 2001 – la même nuit où la photo a été prise.

Selon le Mail le dimanche, les conseillers du duc et de son ex-femme ont contacté Mme Brown après avoir trollé Virginia sur Twitter pendant des mois.

Le rapport affirme que l’aide de Sarah Ferguson, Antonia Marshall, a approché le troll et l’a remerciée pour son « soutien en ligne » après que Mme Brown ait allégué en ligne que la photo de 2001 était fausse.

Mme Brown aurait affirmé que Marshall avait suggéré une rencontre avec elle-même et la duchesse d’York et qu’elle pourrait transmettre un salut à la reine.

Elle aurait dit à propos du monarque: « Nous sommes tous une grande famille et nous nous voyons tout le temps. »

Le couple a bavardé sur WhatsApp et par e-mail et a finalement eu une « longue » conversation sur l’image « photoshoppée », indique le rapport.

Mme Marshall aurait alors suggéré de créer un compte Twitter « espion » pour obtenir des informations auprès des victimes d’Epstein.

Le compte factice aurait été utilisé pour piéger une autre femme qu’ils soupçonnaient d’avoir soigné la photo, prétend-on.

Le Mail on Sunday rapporte que Mme Marshall ne se souvient pas d’avoir eu une telle conversation avec Brown.

Plus tard, le spécialiste des relations publiques du prince Andrew, Mark Gallagher, aurait contacté Mme Brown.

On prétend qu’il a envoyé un message disant: «Je voudrais vous parler tout au long de la distinction importante que vous avez établie entre les survivants et – en fait – les facilitateurs.

« Cela va au cœur de tout cela. »

Cela semble être lié à une affirmation de Mme Brown selon laquelle Virginia était un «facilitateur» pour le délinquant sexuel Epstein.

Virginia, qui est maintenant mariée et utilise le nom de famille Guiffre, nie fermement les allégations de Brown et l’a bloquée en ligne « à cause de ses mensonges répandus ».

Mme Brown a également affirmé que Ghislaine Maxwell – le prétendu « souteneur » d’Epstein – avait tenté de la recruter dans un gymnase pour enfants en Floride à l’âge de 14 ans.

Maxwell nie toutes les allégations d’inconduite portées contre elle.

Mme Brown affirme avoir donné aux assistants royaux « des preuves que la photo a été trafiquée » mais insiste sur le fait qu’elle a ensuite transmis leurs messages au FBI.

L’affirmation du troll selon laquelle l’image d’Andrew avec Virginie est « photoshoppée » n’est pas étayée par des experts.

Hany Farid, spécialiste en criminalistique numérique et analyse d’images à l’Université de Californie, a déclaré: « Je ne vois aucun signe évident de manipulation. »

L’équipe du prince Andrew a été approchée par le Sun Online pour commentaires.

Ses représentants ont refusé de répondre à une série de questions qui leur ont été posées par le Mail dimanche.

Une source proche du duc a déclaré au journal: «L’échange avec Molly Skye Brown n’était pas hors du commun.

«Il serait très facile de surinterpréter les conversations suivantes.

« Le fait clair de la question est que rien de tout cela n’est allé plus loin qu’une discussion initiale. »

Andrew a été contraint de quitter ses fonctions de royal senior à la suite d’une interview désastreuse avec BBC Newsnight à la fin de 2019 dans laquelle il a déclaré qu’il ne regrettait pas sa relation avec le pédophile condamné Epstein.

Le prince nie toutes les allégations d’inconduite portées contre lui.

Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison en août 2019 alors qu’il attendait son procès pour des mineurs de trafic sexuel.

Sa mort a été qualifiée de suicide.

L’ancienne amante d’Epstein, Ghislaine Maxwell, est actuellement emprisonnée à New York et fait l’objet d’un procès cette année.

