Les conseillers du CDC recommandent le vaccin maternel Pfizer pour les nourrissons

Le groupe de conseillers indépendants des Centers for Disease Control and Prevention a recommandé vendredi Pfizer Le vaccin maternel qui protège les nourrissons contre le virus respiratoire syncytial, le principale cause d’hospitalisation chez les bébés aux États-Unis

Onze conseillers ont recommandé que les femmes enceintes enceintes de 32 à 36 semaines se fassent vacciner entre septembre et janvier pour protéger leurs enfants du VRS. Un conseiller a voté contre la recommandation.

La directrice du CDC, Mandy Cohen, doit approuver cette recommandation avant que le vaccin puisse être administré aux mères. Le vaccin de Pfizer, appelé Abrysvo, est déjà approuvé et disponible aux États-Unis pour les adultes âgés de 60 ans et plus.

La recommandation du panel place le vaccin maternel de Pfizer sur la bonne voie pour atteindre le public alors que le RSV commence à se propager à des niveaux plus élevés. Les responsables de la santé publique espèrent que le vaccin et d’autres traitements permettront aux États-Unis d’être mieux équipés pour lutter contre le virus cet automne et cet hiver, en particulier après que le pays ait été confronté à une saison de VRS inhabituellement sévère l’année dernière.

Le VRS provoque généralement des symptômes légers ressemblant à ceux du rhume. Mais les jeunes enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux infections plus graves par le VRS.

Chaque année, le virus tue quelques centaines d’enfants de moins de 5 ans et 6 000 à 10 000 personnes âgées, selon le CDC. Le VRS provoque également chaque année environ 58 000 à 80 000 hospitalisations chez les enfants de moins de 5 ans, a indiqué le CDC.

Pfizer a déclaré que son vaccin maternel pourrait prévenir jusqu’à 16 000 hospitalisations et plus de 300 000 visites chez le médecin en raison du VRS si le vaccin devient disponible aux États-Unis cet automne et cet hiver.

« Cet automne marque le début de la saison annuelle des infections respiratoires dans l’hémisphère Nord, et nous sommes prêts avec des vaccins contre de multiples maladies infectieuses et – pour la première fois dans l’histoire – un vaccin contre le VRS disponible pour aider à prévenir la maladie dans deux populations à risque. « , a déclaré le Dr Luis Jodar, médecin-chef du développement médical des vaccins chez Pfizer.

Le vaccin à dose unique de la société est le premier traitement contre le VRS à utiliser la vaccination maternelle : les femmes enceintes sont vaccinées par le vaccin, qui déclenche des anticorps qui sont transmis au fœtus. Cela offre aux nourrissons une protection contre le virus depuis la naissance jusqu’aux six premiers mois de leur vie.

La Food and Drug Administration a établi un délai de dosage de 32 à 36 semaines lorsqu’elle a approuvé le vaccin.

La FDA et le CDC ont autorisé une injection d’anticorps contre le RSV pour les nourrissons de Sanofi et AstraZeneca pendant l’été, mais ce traitement est administré directement aux bébés. Le CDC a recommandé l’injection, connue sous le nom de Beyfortus, à tous les nourrissons de moins de 8 mois et à certains bébés plus âgés.

UN sous-groupe Les membres du comité consultatif du CDC « étaient fermement convaincus » que la plupart des nourrissons n’auraient pas besoin à la fois de Beyfortus et d’Abrysvo de Pfizer, a déclaré le médecin du CDC, le Dr Jefferson Jones, lors de la réunion consultative de vendredi. Ce sous-groupe examine les données publiées et non publiées pour élaborer des options de recommandation pour le panel.

« La personne enceinte et son fournisseur de soins prénatals devront prendre la décision pendant la grossesse concernant le produit de prévention du VRS à utiliser », a déclaré Jones.