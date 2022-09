Les conseillers de Waterloo peuvent désormais dépenser des systèmes de sécurité à domicile dans un paysage politique houleux

La ville de Waterloo a adopté lundi une motion qui fournirait aux futurs membres du conseil un financement pour les systèmes de sécurité, certains indiquant un climat politique plus hostile comme raison pour laquelle l’initiative était nécessaire.

Les membres du conseil de la ville de l’Ontario pourraient recevoir jusqu’à 100 $ par mois pour leurs systèmes de sécurité à domicile.

Les conseillers ont accueilli la motion et l’ont adoptée à l’unanimité, l’un suggérant que le traitement envers les politiciens est devenu plus préoccupant ces dernières années.

“C’est vers 2010, 2014 que tout a changé”, a déclaré Ward 4 Coun. Diane Freeman lors de la réunion de lundi.

“Les e-mails qui m’ont été envoyés contenaient tellement de langage grossier, de commentaires abusifs, de harcèlement, de commentaires liés à la propriété de moi en tant que personne, au lieu de me demander d’en tenir compte dans ma prise de décision.”

Freeman a déclaré qu’elle avait perdu le sommeil à cause de certains e-mails et qu’il y avait eu un incident où elle craignait pour la sécurité de sa famille.

Com. Diane Freeman a déclaré qu’elle avait commencé à remarquer des changements dans le climat politique dès 2010. (Joe Pavia/CBC)

“Quelque chose a changé”

Comté du quartier 7. Tenille Bonoguore a noté lors de la réunion de lundi que “quelque chose a changé dans la teneur du discours”.

Lorsqu’elle a été interrogée par CBC News, elle n’a pas pu indiquer le moment exact où les choses ont changé, mais elle a déclaré qu’elle avait senti que cela s’était réchauffé en ligne pendant la pandémie.

Cependant, Bonoguore dit qu’elle a également eu un incident où elle s’inquiétait pour la sécurité de sa famille pendant son mandat, qui est antérieur à la pandémie.

“J’étais très en conflit lorsque toute cette idée a surgi et je pense que cela fait partie de cette dissonance entre ce que nous voulons que le monde soit et ce qu’il est pour certaines personnes en ce moment, et dans mon monde préféré, nous ne serions pas besoin de cela », a déclaré Bonoguore à CBC News.

Com. Tenille Bonoguore constate également des changements dans le climat politique. (Paula Duhatschek/CBC)

“Vous n’auriez pas le potentiel de menaces ou quoi que ce soit du genre simplement pour vous être mobilisé pour aider votre communauté, et je ne voulais pas vraiment que ce soit une chose. Je ne voulais pas que cela soit soulevé par le greffier de la ville comme quelque chose qui pourrait être nécessaire à l’avenir. Je ne voulais pas que tout cela se produise.

Bonoguore ne cherche pas à être réélue, mais a déclaré que ce problème n’avait pas influencé sa décision et elle espère que cela ne détournera pas les gens de se présenter à des fonctions publiques.

“Je veux juste que les gens se souviennent en quelque sorte que les gens sont bons, que la communauté est toujours forte et que cette politique est vraiment une protection contre les valeurs aberrantes”, a-t-elle déclaré.