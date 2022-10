Les conseillers de Los Angeles résistent à la démission dans le scandale du racisme

LOS ANGELES (AP) – Deux membres du conseil municipal de Los Angeles ont résisté jeudi à des appels écrasants à leur démission après qu’un enregistrement ait fait surface d’eux faisant des remarques grossières et racistes lors d’une réunion secrète sur les tactiques de redécoupage.

Gil Cedillo et Kevin de Leon n’ont fait aucune déclaration depuis que Nury Martinez, qui a fait des remarques sur le fils noir d’un collègue ainsi que des commentaires grossiers sur les Arméniens et les Juifs, a démissionné de son poste de président du conseil lundi avant de démissionner de son siège mercredi.

Cependant, le président par intérim du conseil, Mitch O’Farrell, a déclaré qu’il avait parlé à Cedillo et “je sens qu’il fait des progrès vers cette décision”.

Cedillo a perdu sa candidature à la réélection cette année et devait déjà quitter le conseil en décembre.

Cedillo et de Leon étaient sous pression après que Martinez, qui en 2019 est devenu le premier Latina à occuper le poste de président du conseil, ait démissionné et démissionné.

Martinez s’est décrite sur son site Web comme “une dirigeante qui brise le plafond de verre et qui apporte une expérience de vie profonde en tant que fière fille d’immigrants de la classe ouvrière”. Elle est la fille d’immigrants mexicains et est née et a grandi dans la vallée de San Fernando.

Cedillo, de Leon et Martinez faisaient partie d’une discussion l’année dernière avec un puissant dirigeant syndical latino, qui a depuis démissionné, centrée sur la protection du pouvoir politique latino tout en redessinant les limites des districts du conseil. Le processus de redécoupage une fois par décennie peut opposer un groupe à un autre pour obtenir un avantage politique lors des élections.

Les autres membres du conseil n’ont pas été informés de la réunion, a déclaré O’Farrell.

Dans la conversation enregistrée, Martinez a qualifié le membre du conseil Mike Bonin de “petite garce”. Elle a décrit le comportement de son fils noir sur un char alors qu’il avait 2 ans comme “parece changuito” ou “comme un singe”, a rapporté dimanche le Los Angeles Times.

À un autre moment de l’enregistrement d’une heure, Martinez a qualifié de laids les immigrants autochtones de l’État mexicain d’Oaxaca et a fait des remarques grossières sur les Juifs et les Arméniens.

La révélation des enregistrements cette semaine a suscité l’indignation et des appels à la démission des trois membres du conseil par leurs collègues démocrates, jusqu’au président Joe Biden, arrivé mercredi à Los Angeles dans le cadre d’une visite de campagne sur la côte ouest.

Dans sa déclaration de démission, Martinez ne s’est pas excusée pour ses commentaires, bien qu’en s’adressant à sa fille, elle ait récemment déclaré qu’elle n’avait pas répondu aux attentes et a ajouté : “Je vous jure que je m’efforcerai d’être une meilleure femme pour vous faire fier.”

Le panel ne peut que demander à Cedillo et de Leon de se retirer volontairement. Il ne peut pas expulser des membres, mais seulement les suspendre lorsque des accusations criminelles sont en instance. Les membres peuvent être censurés, mais cela n’entraîne pas de suspension ou de révocation.

Pendant ce temps, la fureur suscitée par l’enregistrement a jeté le conseil municipal dans la tourmente. Pendant deux jours d’affilée, des manifestants tapageurs ont forcé le panel à suspendre les réunions.

Mercredi, une foule d’une cinquantaine de manifestants a noyé le président par intérim en scandant “pas de réunion sans démission” et autres slogans.

Un minimum de 10 membres sur 15 nécessaires pour un quorum s’étaient réunis, mais la réunion était ajournée lorsqu’un seul partait. Aucun des trois membres du conseil assiégé ne s’est présenté.

« Qui vous a fermé ? Nous vous fermons ! la foule bruyante a applaudi alors que les lumières étaient éteintes.

Mercredi également, le procureur général de Californie, Rob Bonta, un autre démocrate, a déclaré qu’il enquêterait sur le processus de redécoupage de Los Angeles, ce qui pourrait entraîner une responsabilité civile ou des accusations criminelles, selon ce qui sera trouvé.

“Il est clair qu’une enquête est absolument nécessaire pour aider à restaurer la confiance dans le processus de redécoupage pour les habitants de Los Angeles”, a-t-il déclaré.

Jessica Levinson, professeur à la Loyola Law School qui était auparavant membre de la commission d’éthique de la ville de Los Angeles, a déclaré qu’elle n’avait pas vu de preuves dans l’enregistrement qui entraîneraient des accusations criminelles.

Cependant, elle a déclaré qu’une enquête pourrait obliger à redessiner les districts du conseil, même si les cartes actuelles sont utilisées pour choisir les nouveaux membres du conseil le mois prochain.

“Il est si rare d’avoir de l’audio là où … cela donne l’impression qu’ils tracent explicitement des lignes sur la base de la race”, a déclaré Levinson. “Si à la fin nous déterminons que ces lignes ont été tracées illégalement, il doit y avoir un remède à cela, même si pratiquement … c’est un désastre.”

Le procureur de la ville de Los Angeles, Mike Feuer, a appelé à la création d’une commission indépendante pour dessiner des cartes de redécoupage.

___

Thompson a rapporté de Sacramento. Les rédacteurs de l’Associated Press John Antczak et Amancai Biraben à Los Angeles, Sophie Austin à Sacramento et Julie Watson à San Diego ont contribué à ce rapport.

Brian Melley et Don Thompson, Associated Press