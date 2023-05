Les conseillers de la FDA recommandent le vaccin de Pfizer pour les nourrissons

Jeudi, le groupe de conseillers indépendants de la Food and Drug Administration recommandé l’approbation complète du vaccin de Pfizer qui protège les nourrissons du VRS, mais a soulevé des problèmes de sécurité concernant les naissances prématurées qui pourraient être liées au tir.

Le comité a déclaré à l’unanimité que les données sur l’efficacité du vaccin étaient suffisantes. Dix des conseillers ont déclaré que les données de sécurité sur le vaccin de Pfizer étaient adéquates, tandis que quatre ont déclaré que ce n’était pas le cas.

« Si le vaccin est à la hauteur des données que nous avons vues aujourd’hui, je peux garantir que de nombreux nourrissons et leurs parents respireront plus facilement dans les années à venir », a déclaré le Dr Jay Portnoy, directeur médical du Children’s Mercy Hospital du Kansas. City, après avoir voté en faveur de la sécurité et de l’efficacité du tir.

Le Dr Paul Offit, un expert en vaccins à l’hôpital pour enfants de Philadelphie, a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il y ait suffisamment de données indiquant que la sécurité du vaccin est « rassurante ».

« Si vous risquez d’une manière ou d’une autre des naissances prématurées avec ce vaccin, je pense qu’il y aura un gros prix à payer », a déclaré Offit, qui a voté contre les données de sécurité du vaccin.

Adam Berger, directeur de la politique de recherche clinique et des soins de santé aux National Institutes of Health, a voté en faveur de l’innocuité et de l’efficacité du vaccin, mais a déclaré que les études post-commercialisation de Pfizer devaient examiner le risque de naissances prématurées.

La post-commercialisation fait référence aux études menées sur un produit après qu’il a reçu l’approbation de la FDA.

La FDA suit généralement les conseils de ses comités consultatifs, mais n’est pas tenue de le faire. L’agence devrait prendre une décision finale sur le tir en août, juste avant la saison du virus respiratoire syncytial à l’automne.

S’il est approuvé, le vaccin de Pfizer deviendrait le premier vaccin au monde qui protège les nourrissons contre le VRS – un objectif vers lequel les scientifiques travaillent depuis des décennies.

Plus tôt ce mois-ci, la FDA a approuvé le premier vaccin contre le VRS pour les adultes de 60 ans et plus de GlaxoSmithKline. L’agence devrait prendre une décision d’ici quelques semaines sur l’autre vaccin RSV de Pfizer pour ce même groupe d’âge.

Le VRS est une infection respiratoire courante qui provoque des symptômes semblables à ceux du rhume. Mais les adultes plus âgés et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux infections à VRS plus graves.

Chaque année, le virus tue 6 000 à 10 000 personnes âgées et quelques centaines d’enfants de moins de 5 ans, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Environ un enfant sur 100 âgé de moins de 6 mois atteint d’une infection par le VRS devra peut-être être hospitalisé, a déclaré le CDC.

Le vaccin de Pfizer pour les nourrissons est administré aux femmes enceintes à la fin du deuxième ou du troisième trimestre de leur grossesse. Le vaccin à dose unique déclenche des anticorps qui sont transmis au fœtus, ce qui lui assure une protection contre le VRS de la naissance jusqu’aux six premiers mois de la vie.