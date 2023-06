Les conseillers de la FDA examinent le médicament contre la maladie d’Alzheimer Leqembi pour une approbation complète

[The stream is scheduled to begin at 10 a.m. ET. Please refresh the page if you don’t see a player above at that time.]

Un groupe de conseillers indépendants de la Food and Drug Administration se réunit vendredi pour faire une recommandation sur la question de savoir si le médicament contre la maladie d’Alzheimer Leqembi, fabriqué par Eisai et Biogène devrait recevoir l’approbation complète de l’agence.

La FDA n’est pas tenue de suivre la recommandation des conseillers, mais un vote du panel en faveur de Leqembi aiderait à ouvrir la voie à l’approbation du traitement cet été. La FDA devrait rendre une décision finale sur Leqembi le 6 juillet.

Il s’agit du deuxième traitement contre la maladie d’Alzheimer d’Eisai et Biogen à faire l’objet d’un examen par la FDA, après l’approbation controversée du médicament Aduhelm à l’été 2021.

L’organisme de réglementation des médicaments a accordé une approbation accélérée à Aduhelm, développé par les deux sociétés, malgré le fait que 10 des 11 membres du comité consultatif ont conclu que le traitement n’avait pas démontré de bénéfice clinique. Une enquête du Congrès a par la suite révélé que l’approbation d’Aduhelm était « entachée d’irrégularités ».

Leqembi est techniquement déjà disponible sur le marché américain après avoir reçu une approbation accélérée en janvier, mais très peu de personnes âgées peuvent accéder au traitement coûteux car Medicare limite la couverture aux seules personnes qui participent à des essais cliniques. Il n’y a pas d’essais cliniques en cours.

Par conséquent, la plupart des personnes âgées ne peuvent accéder au Leqembi que si elles peuvent se permettre de payer le médicament de leur poche. Leqembi a un prix catalogue de 26 500 $ par an.

Medicare a promis de couvrir largement Leqembi le jour même où la FDA approuve pleinement le médicament. La Veterans Health Administration couvre déjà le traitement des anciens combattants. Les membres du Congrès et les organisations qui font pression au nom des patients atteints de la maladie d’Alzheimer surveillent de près la réunion du comité consultatif de vendredi.

Le personnel de la FDA a déclaré que les données des essais cliniques soumises par Eisai semblaient confirmer le bénéfice clinique de Leqembi pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, suggérant que l’agence est sur le point d’approuver le traitement cet été.

Leqembi a ralenti le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer au début de 27% dans l’essai, mais le traitement comporte également de graves risques de gonflement et de saignement du cerveau. L’anticorps est administré deux fois par mois par perfusion intraveineuse.