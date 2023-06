Les conseillers de la FDA envisagent de changer le vaccin COVID pour cibler la dernière souche omicron – Shaw Local

Les vaccins COVID-19 sont sur la bonne voie pour un grand changement de recette cet automne.

Les vaccins d’aujourd’hui contiennent toujours la souche originale de coronavirus, celle qui a déclenché la pandémie – même si elle a été supplantée il y a longtemps par des versions mutées à mesure que le virus évolue rapidement.

Jeudi, les conseillers scientifiques de la Food and Drug Administration ont examiné si la prochaine série de vaccins aux États-Unis ne devrait inclure que la protection contre les nouvelles variantes qui dominent désormais dans le monde entier – une branche de l’arbre généalogique omicron nommée XBB.

Alors que les infections ont diminué, le virus pourrait être une véritable préoccupation l’hiver prochain, a déclaré le chef des vaccins de la FDA, le Dr Peter Marks, au début de la réunion d’une journée.

« Nous craignons d’avoir une autre vague de COVID-19 à une époque où le virus a encore évolué, l’immunité de la population a encore diminué et nous nous déplaçons à l’intérieur pour l’hiver », a-t-il déclaré.

Voici quelques éléments à savoir :

POURQUOI UNE AUTRE SÉRIE DE COUPS ?

La FDA a dit aux Américains de s’attendre à un vaccin d’automne mis à jour contre le COVID-19, tout comme ils se font vacciner contre la grippe chaque automne. Même si la plupart de la population a été infectée ou a eu au moins une série de vaccinations, le coronavirus continue de produire de nouvelles variétés.

Ce qui est actuellement utilisé aux États-Unis, ce sont des injections combinées de Pfizer et Moderna qui mélangent la souche originale avec une protection contre les variantes omicron les plus courantes de l’année dernière, appelées BA.4 et BA.5. Mais seulement 17% des Américains ont retroussé leurs manches pour un booster combo.

Et bien que la FDA ait autorisé les personnes âgées et les autres personnes à haut risque à recevoir une dose de rappel supplémentaire ce printemps, la plupart des gens auront plusieurs mois après leur dernier vaccin à l’automne.

Ces injections actuellement disponibles aident toujours à prévenir les maladies graves et la mort, même si les variantes XBB ont pris le relais. Mais la protection diminue progressivement avec le temps et a été de courte durée contre une infection plus bénigne avant même que le virus, inévitablement, n’évolue à nouveau.

PROTECTION D’AFFÛTAGE

L’année dernière, alors que les régulateurs avaient du mal à décider comment mettre à jour le vaccin, une injection combinée semblait être le pari le plus sûr. Omicron était assez nouveau, et il n’y avait aucun moyen de savoir combien de temps il resterait ou si le prochain grand changement de coronavirus ressemblerait davantage à la souche d’origine.

Désormais, « il n’y a aucune raison de conserver la souche d’origine », a déclaré le Dr Rachel Presti, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Washington à St. Louis. Elle ne fait pas partie du panel de la FDA.

Cela a en fait un inconvénient appelé « impression ». Après une exposition répétée à la souche d’origine, le système immunitaire des gens avait tendance à la reconnaître et à y répondre plus fortement qu’à la moitié de la nouvelle dose de rappel qui était toute nouvelle.

Ainsi, la FDA penche vers l’abandon de la souche d’origine et la sélection d’une recette d’automne qui cible uniquement XBB. L’espoir est que les variantes XBB soient suffisamment différentes pour déclencher le système immunitaire afin de fabriquer des anticorps anti-virus plus diversifiés et à protection croisée.

Les conseillers en vaccins de l’Organisation mondiale de la santé et les régulateurs européens ont récemment fait des recommandations similaires.

PRÉVOIR CE QUI ARRIVERA CET HIVER

Un autre défi : Décider quelle variante XBB cibler – car ce qui se répand maintenant aura probablement encore muté d’ici l’hiver.

Les régulateurs feront de leur mieux pour deviner, comme ils le font chaque année pour établir la recette du vaccin contre la grippe d’automne.

La FDA a identifié trois sous-types XBB comme les meilleurs choix de souches. Les fabricants de vaccins ont déjà développé des formules ciblées XBB, et les conseillers extérieurs de la FDA examineront jeudi de nouvelles données sur la façon dont ces choix stimulent le système immunitaire.

COMBIEN DE COUPS EN PLUS ?

Les conseillers de la FDA en débattront également. Les personnes âgées et les autres personnes à haut risque en raison d’un système immunitaire gravement affaibli continuent d’avoir les taux d’hospitalisation les plus élevés dus au COVID-19, même si les cas ont diminué. Une question est de savoir s’ils seront invités à obtenir un seul coup de chute ou s’ils seront éligibles pour plus d’un.

Un autre est le nombre de doses dont les plus jeunes enfants qui n’ont jamais été vaccinés auraient besoin.

En fin de compte, les Centers for Disease Control and Prevention feront les recommandations finales.

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.