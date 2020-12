Un comité consultatif du gouvernement américain a approuvé jeudi un deuxième vaccin COVID-19, ouvrant la voie à l’ajout du vaccin à la campagne nationale de vaccination.

La Food and Drug Administration devrait suivre la recommandation et approuver rapidement le vaccin de Moderna et des National Institutes of Health. Les conseillers de la FDA, lors d’un vote de 20 à 0, ont convenu que les avantages du vaccin l’emportaient sur les risques pour les 18 ans et plus.

Une fois l’autorisation d’utilisation d’urgence accordée, Moderna commencera à expédier des millions de doses, destinées aux agents de santé et aux résidents des maisons de retraite, afin de stimuler le plus grand effort de vaccination de l’histoire des États-Unis.

La campagne a débuté plus tôt cette semaine avec le premier vaccin OK’d aux États-Unis, développé par Pfizer et BioNTech. La prise de vue de Moderna a montré une protection similaire, offrant une protection de 94% contre le COVID-19 dans l’étude en cours de la société sur 30000 personnes.

Après sept heures de débat sur les détails techniques de l’étude de l’entreprise et les plans de suivi, presque tous les panélistes ont soutenu la mise à disposition du vaccin pour aider à lutter contre la pandémie. Un membre du panel s’est abstenu.

«Les preuves qui ont été étudiées en détail sur ce vaccin l’emportent largement sur tous les problèmes que nous avons constatés», a déclaré le Dr Hayley Gans du Stanford University Medical Center.

Un deuxième vaccin est nécessaire de toute urgence alors que les infections à coronavirus, les hospitalisations et les décès atteignent de nouveaux sommets avant les vacances. Les États-Unis sont en tête du monde pour les totaux de virus, avec plus de 1,6 million de cas confirmés et près de 309 000 décès signalés.

Le vaccin de Moderna utilise la même technologie révolutionnaire que le vaccin de Pfizer-BioNTech. La plupart des vaccins traditionnels utilisent des virus morts ou affaiblis, mais les deux nouveaux vaccins utilisent des extraits du code génétique du COVID-19 pour entraîner le système immunitaire à détecter et combattre le virus. Les deux nécessitent deux doses; Moderna est à quatre semaines d’intervalle.

Nous espérons que les deux nouveaux vaccins aideront à «briser le dos de la pandémie», a déclaré le Dr Arnold Monto de l’Université du Michigan, qui a présidé le groupe.

Une question sans réponse est de savoir si le vaccin empêche également les gens de contracter une infection asymptomatique – mais Moderna a trouvé un indice que c’est possible. Les participants à l’étude ont eu le nez frotté avant la deuxième dose du vaccin ou du placebo. À ce moment-là, des écouvillons provenant de 14 vaccinés et 38 receveurs de placebo ont montré des signes d’infection asymptomatique, a déclaré le Dr Jacqueline Miller de Moderna.

Moderna commence tout juste à étudier son vaccin chez les enfants âgés de 12 à 17 ans. Les tests sur les jeunes enfants devraient commencer au début de l’année prochaine.

Après les actes de la FDA, les responsables américains prévoient de déplacer une première cargaison de près de 6 millions de doses de Moderna. Le vaccin doit être conservé à des températures de congélation régulières, mais pas à l’ultra-froid requis pour l’injection de Pfizer-BioNTech.

Des centaines de millions de vaccins supplémentaires seront nécessaires pour éventuellement vacciner le grand public, ce qui n’est attendu qu’au printemps ou en été. Le programme gouvernemental Operation Warp Speed ​​a commandé 200 millions de doses de vaccin Moderna. C’est en plus de 100 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Les autorités négocient pour acheter plus de doses de ce vaccin et il y a plus de vaccins dans le pipeline.

Comme le premier vaccin, Moderna restera expérimental alors que la société poursuit une étude de deux ans nécessaire pour répondre à des questions clés, notamment la durée de protection.

L’une des questions les plus délicates débattues par les panélistes était de savoir comment empêcher les volontaires de l’étude qui ont reçu une injection factice d’abandonner pour obtenir la vraie photo. Leur participation est essentielle pour pouvoir comparer l’innocuité et l’efficacité à long terme.

Moderna a proposé d’alerter immédiatement tous ces volontaires de leur statut et de leur offrir le vaccin. La société a déclaré que plus de 25% de ses participants étaient des agents de santé et que certains partaient déjà pour se faire vacciner par Pfizer.

Mais la plupart des panélistes ont reconnu qu’il sera difficile d’empêcher les volontaires de quitter l’étude Moderna s’ils doivent attendre pour avoir une photo.

«La réalité peut rendre cela trop difficile à faire», a déclaré le Dr Steven Pergam de la Seattle Cancer Care Alliance.