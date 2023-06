Les conseillers de la FDA acceptent AstraZeneca, Sanofi anticorps pour les nourrissons contre le VRS

Un groupe de conseillers indépendants de la Food and Drug Administration a recommandé à l’unanimité jeudi que l’anticorps nirsevimab soit approuvé pour être utilisé pour protéger les nourrissons contre le virus respiratoire syncytial, la principale cause d’hospitalisation chez les nouveau-nés.

Si la FDA approuve le nirsevimab, l’anticorps deviendrait la première intervention médicale disponible aux États-Unis pouvant protéger tous les nourrissons du VRS. La FDA, qui n’est pas obligée de suivre la recommandation de son comité consultatif, devrait prendre une décision finale sur le nirsevimab au troisième trimestre de cette année.

Le nirsevimab est un anticorps monoclonal fabriqué par AstraZeneca. Le médicament serait commercialisé par Sanofi .

Le comité consultatif a voté 21-0 pour recommander son approbation.

RSV tue près de 100 bébés aux États-Unis chaque année.

Les nourrissons hospitalisés avec le VRS ont souvent besoin d’une assistance en oxygène, de liquides intraveineux et sont parfois placés sous ventilateur pour soutenir leur respiration.

Le virus est une menace majeure pour la santé publique. Une augmentation des infections à VRS l’année dernière a submergé les hôpitaux pour enfants, ce qui a conduit l’administration Biden à déclarer une urgence de santé publique en réponse.

Le VRS circule en même temps que la grippe et le Covid-19, ce qui met une pression supplémentaire sur les hôpitaux.

Il existe un autre anticorps monoclonal utilisé contre le VRS appelé palivizumab. Mais cet anticorps n’est destiné qu’aux nourrissons prématurés et à ceux qui souffrent de maladies pulmonaires et cardiaques congénitales qui présentent un risque élevé de maladie grave. Le palivizumab doit également être administré mensuellement.

Le nirsevimab, en revanche, serait également administré aux nourrissons en bonne santé, qui constituent la majorité des hospitalisations. Il est également administré en une dose unique, ce qui faciliterait l’administration.

Le nirsevimab n’est pas considéré comme un vaccin car il s’agit d’un anticorps monoclonal.

Il n’est pas clair si le programme fédéral Vaccins for Children fournira gratuitement le nirsevimab aux enfants non assurés et sous-assurés, car l’anticorps est réglementé comme un médicament.

Le nirsevimab est déjà approuvé au Canada, en Europe et au Royaume-Uni.