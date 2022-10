Les conseillers de Kelowna font leurs adieux affectueux – Kelowna Capital News

Le maire et les conseillers sortants de Kelowna ont partagé leurs pensées d’adieu lors de leur dernière réunion (3 octobre) avant les élections municipales du 15 octobre.

Il y avait beaucoup de respect mutuel, de compliments et aussi de reconnaissance qu’ils n’étaient pas toujours d’accord.

“Ce que j’admire à propos de ce conseil, c’est que nous pouvons nous battre comme chiens et chats… quand ce problème particulier est résolu et que nous passons au suivant, c’est table rase”, a déclaré Charlie Hodge.

Loyal Wooldridge a noté un sentiment particulier auquel tous étaient confrontés.

“Wow, quatre ans, ça passe vraiment vite”, a-t-il déclaré. « Je suis vraiment fier du travail que nous avons accompli. Je note vraiment la collaboration de travailler avec tout le monde autour de cette table.

Gail Given a remercié tout le monde pour leur travail acharné au cours des quatre dernières années.

“Il y a neuf opinions variées autour de cette table et personne ne décide comment nous allons de l’avant, mais c’est plutôt en tant que collectif que nous allons de l’avant.”

Mohini Singh a déclaré qu’elle pensait que ce dernier mandat était le plus difficile.

« Parce que nous avons eu tant de défis », a-t-elle ajouté. “Allant des inondations au COVID, et comment nous avons dû pivoter et prendre des décisions qui amélioreraient notre communauté.”

Luke Stack a dit qu’il était reconnaissant pour les amitiés et que c’était un plaisir d’avoir servi ces quatre dernières années.

“Je sais que ce n’est pas la norme dans les conseils municipaux”, a-t-il ajouté. «Je tiens vraiment à chacun de vous. Je respecte vos opinions.

Il y avait aussi une reconnaissance importante pour le travail que le maire a fait pour la ville, ainsi que pour sa collaboration avec le caucus des maires urbains et les gouvernements provincial et fédéral.

« Comme vous tous, ce fut un plaisir absolu d’avoir servi notre communauté au cours des quatre dernières années », a déclaré Colin Basran. “Ce fut un rêve devenu réalité d’avoir fait progresser certaines des choses que nous avons au milieu de moments vraiment difficiles.”

Brad Sieben et Ryan Donn ne cherchent pas à être réélus.

“Tout le monde est ici pour les bonnes raisons”, a déclaré Sieben. “C’est vraiment le cœur de tout le monde de rendre la ville meilleure.”

Donn a dit qu’il pourrait revenir un jour.

“J’ai vraiment apprécié d’être à vos côtés”, a-t-il déclaré. “Je vous aime tous, ça a été un cadeau. Merci.”

Maxine DeHart n’était pas à la réunion du 3 octobre. L’orientation du nouveau conseil est le 31 octobre et la réunion inaugurale du conseil est le 7 novembre.

