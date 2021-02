Le conseiller à la sécurité nationale israélien Meir Ben Shabbat a discuté de l’Iran avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan lors d’un appel vidéo sécurisé jeudi, selon deux responsables israéliens.

Pourquoi est-ce important: Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a nommé Ben Shabbat pour diriger les pourparlers d’Israël sur l’Iran avec les partenaires régionaux et les puissances mondiales – surtout avec l’administration Biden, disent les responsables israéliens.

La grande image: L’administration Biden est en train de rédiger sa stratégie sur l’accord nucléaire iranien et une stratégie plus large envers Téhéran. Israël craint que Biden revienne à l’accord nucléaire de 2015 et lève les sanctions.

L’appel de jeudi était le deuxième entre Sullivan et Ben Shabbat, mais c’était beaucoup plus long que l’appel précédent et comprenait plusieurs autres responsables des deux côtés, selon les responsables israéliens.

Dans les coulisses: Il y a eu une lutte interne au sein du gouvernement israélien entre Ben Shabbat et le directeur du Mossad Yossi Cohen pour savoir qui dirigerait les pourparlers avec Biden sur l’Iran.

Cohen a fait pression pour la position du « tsar iranien », affirmant que lui seul pouvait convaincre l’administration américaine de ne pas revenir à l’accord nucléaire iranien, m’ont dit des sources proches de la situation.

Plusieurs journalistes israéliens proches de Cohen ont publié des articles disant qu’il serait nommé ou l’avait déjà été. Un rapport suggère que Cohen a rencontré les responsables de la transition de Biden lors d’une visite à Washington en janvier. L’équipe de Biden a catégoriquement nié cela.

Les responsables de la Maison Blanche ont été intrigués par les fuites constantes sur les contacts présumés de Cohen avec l’administration Biden, mais n’ont pas commenté.

Après le premier appel téléphonique entre Sullivan et Ben Shabbat le mois dernier, Sullivan a publié une déclaration disant qu’il avait invité Ben Shabbat à entamer un dialogue stratégique. Cela a donné à Ben Shabbat un avantage sur Cohen.

Il y a plusieurs jours, Netanyahu a décidé de confier le rôle de tsar iranien à Ben Shabbat, bien que cela puisse changer après les élections israéliennes du 23 mars.

Les responsables israéliens pensent que la décision de Netanyahu était en partie due aux relations tendues de Cohen avec d’autres hauts responsables de la sécurité nationale, comme le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi. D’autres pensent que la campagne médiatique de Cohen a nui à son cas.

Et après: Ben Shabbat devrait tenir plusieurs réunions interinstitutions la semaine prochaine pour rédiger la stratégie israélienne sur la question de l’accord nucléaire iranien.

La prochaine étape sera une réunion de haut niveau sur l’Iran avec Netanyahu, le ministre de la Défense Benny Gantz, le ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi et d’autres hauts responsables de la sécurité nationale, du renseignement et de la politique étrangère.

