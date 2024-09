Les conjoints et les proches des patients atteints d’un cancer génito-urinaire sont confrontés à des risques accrus de comorbidité cardiovasculaire et psychologique

Les conjoints et les parents au premier degré de patients atteints d’un cancer génito-urinaire (GU) courent un risque accru de développer des comorbidités cardiovasculaires et psychologiques, selon une étude publiée dans Cancer.1

Les chercheurs ont expliqué que le fait d’avoir un membre de la famille diagnostiqué avec un cancer peut être très traumatisant pour toute la famille, mais cela peut surtout affecter les proches du patient. Cela affecte les membres de la famille de diverses manières, notamment physiquement et psychologiquement. Les sentiments les plus courants chez les membres de la famille des patients atteints de cancer sont la détresse, la peur et l’anxiété.

Les études antérieures évaluaient généralement les ajustements psychologiques à un moment précis ou à des intervalles plus courts, ce qui rend difficile l’évaluation de grandes cohortes sur des périodes plus longues. En outre, les effets directs du stress lié au cancer sur la santé des membres de la famille sont moins compris.2

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont étudié les impacts potentiels d’un diagnostic de cancer sur la santé cardiovasculaire et psychologique d’une large population de conjoints et de proches de patients atteints de cancer sur une période plus longue.1 Ils ont également cherché à déterminer si des caractéristiques spécifiques des patients atteints de cancer ou des membres de leur famille entraînaient un risque accru de développer des comorbidités psychologiques et cardiovasculaires. Le suivi a été effectué à des intervalles de 1, 3 et 5 ans.

Les maladies psychologiques évaluées comprenaient l’anxiété, la dépression et les troubles de l’humeur. De plus, les maladies cardiovasculaires évaluées comprenaient l’insuffisance cardiaque, l’hypertension, l’infarctus du myocarde et les maladies cérébrovasculaires.

Les chercheurs ont identifié leur population d’étude en utilisant le Base de données sur la population de l’Utah (UPDB)une ressource de données au niveau de la population qui contient des informations au niveau individuel sur la plupart des personnes résidant dans l’Utah3; il contient diverses informations sur les patients, notamment l’âge, les diagnostics hospitaliers, le sexe et les antécédents familiaux.

Par conséquent, ils ont utilisé les données généalogiques, démographiques et de santé de l’UPDB, car elles permettaient de relier les données administratives et médicales pour décrire l’histoire du patient et de sa famille.1 Plus précisément, les chercheurs se sont concentrés sur le sous-ensemble de cancer GU de l’UPDB, qui comprend des patients atteints de cancers de la prostate, de la vessie, du rein, des testicules et du pénis.

Les chercheurs ont identifié tous les cancers génito-urinaires incidents diagnostiqués entre 1990 et 2015 à partir du registre du cancer de l’Utah sur la base des Classification internationale des maladies, 9e révision (CIM-9) et CIM, 10e révision (CIM-10) codes de diagnostic. Le lien familial a ensuite été complété à l’aide de l’UPDB, avec des informations extraites contenant des données de santé, démographiques et généalogiques sur les patients atteints de cancers génitaux génitaux (cas), leurs conjoints et leurs parents au premier degré.

Les chercheurs ont exclu les patients résidant hors de l’Utah, ainsi que les parents au premier degré et les conjoints atteints de maladies psychologiques ou cardiovasculaires diagnostiquées avant le diagnostic de cancer d’un membre de la famille. De plus, un groupe témoin a été créé en associant les cas à des témoins sans cancer génito-urinaire en fonction de l’âge, du sexe et de l’état de résidence dans un rapport de 5:1.

Les chercheurs ont identifié 49 284 patients diagnostiqués d’un cancer génito-urinaire entre 1990 et 2015 et ont ensuite identifié 246 775 témoins appariés. En créant des réseaux familiaux, ils ont identifié 77 938 parents au premier degré et conjoints pour la population de cas et 81 022 pour la population témoin.

Parmi les parents et conjoints des cas, 5 529 (7,1 %) ont reçu un diagnostic de maladie psychologique après le diagnostic de cancer d’un membre de la famille. Par conséquent, le risque de développer une maladie psychologique après le diagnostic était plus élevé chez les parents/conjoints au premier degré des cas que chez les parents/conjoints au premier degré du groupe témoin. Plus précisément, il était 10 % plus élevé (HR, 1,10 ; IC à 95 %, 1,00-1,20) à 1 an après le diagnostic, 5 % plus élevé (HR, 1,05 ; IC à 95 %, 1,10-1,11) à 3 ans et 4 % plus élevé (HR, 1,04 ; IC à 95 %, 1,00-1,08) à 5 ans.

Pour l’analyse des maladies cardiovasculaires, les chercheurs ont identifié 77 607 parents/conjoints au premier degré et 81 225 parents/conjoints au premier degré du groupe témoin. Parmi les parents du cas, 5 922 (7,6 %) ont reçu un diagnostic de maladie cardiovasculaire après le diagnostic de cancer d’un membre de la famille.

Par conséquent, le risque de développer une maladie cardiovasculaire après le diagnostic était significativement plus élevé chez les parents/conjoints au premier degré des cas que chez les parents/conjoints au premier degré du groupe témoin. Plus précisément, il était 28 % plus élevé (HR, 1,28 ; IC à 95 %, 1,17-1,41) à 1 an après le diagnostic, 16 % plus élevé (HR, 1,16 ; IC à 95 %, 1,11-1,22) à 3 ans et 14 % plus élevé (HR, 1,14 ; IC à 95 %, 1,10-1,18) à 5 ans.

Les chercheurs ont déterminé que les parents d’enfants atteints de cancer présentaient un risque accru de développer des comorbidités cardiovasculaires ou psychologiques dans l’année suivant le diagnostic, comparativement à d’autres relations. De même, les conjoints de patients atteints de cancer décédés dans l’année suivant leur diagnostic présentaient un risque accru de développer des comorbidités cardiovasculaires ou psychologiques.

Dans l’ensemble, le fait de vivre plus près des personnes atteintes d’un cancer était associé à de moins bons résultats pour les proches. Enfin, les proches des personnes atteintes d’un cancer du rein ou de la vessie présentaient le risque le plus élevé de développer des maladies psychologiques et cardiovasculaires ; à l’inverse, les proches des patients atteints d’un cancer des testicules présentaient le risque le plus faible.

Les chercheurs ont reconnu leurs limites, notamment la diversité raciale et ethnique limitée de leur ensemble de données. Comme ils ont utilisé l’UPDB, leur ensemble de données était limité aux personnes de la région de l’Utah, qui est à 90 % blanche. De plus, les chercheurs pensaient que leur étude sous-estimait le développement de problèmes de santé chez les conjoints et les parents au premier degré, car elle était centrée sur le cancer génito-urinaire. Par conséquent, ils ont suggéré des domaines de recherche futurs.

« Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour étudier l’impact psychologique et cardiovasculaire des conjoints et des parents au premier degré des patients de tous les groupes raciaux/ethniques et de tous les types de cancer », concluent les auteurs.

