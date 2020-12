Les socialistes de Metro DC organisent une séance photo pour que le Père Noël livre du charbon au Congrès tout en exigeant un chèque de 2 000 $ par mois le 25 décembre. | Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Le nouveau programme d’aide aux coronavirus comble une lacune critique en matière de secours pour certaines familles à statut mixte.

De nombreux ménages à statut mixte avec des membres de la famille sans papiers sont désormais éligibles aux contrôles de relance dans le cadre d’un programme de secours contre les coronavirus de 900 milliards de dollars signé par le président Donald Trump dimanche soir.

Jusqu’à présent exclus de l’allègement des mesures de relance, les citoyens américains et les résidents permanents qui ont déposé une déclaration de revenus conjointe avec un conjoint sans papiers recevront un chèque de 600 $, ainsi que 600 $ par enfant à charge. Les prestations sont progressivement supprimées pour les personnes qui gagnent plus de 75 000 $ et les couples qui gagnent plus de 150 000 $.

L’impact est significatif: une estimation 16,7 millions les gens vivent dans des ménages à statut mixte dans tout le pays, dont 8,2 millions de citoyens nés aux États-Unis ou naturalisés. Ce nombre comprend ceux qui ont été protégés de la déportation sous l’ère Obama Programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, les enfants et les jeunes adultes dont les parents n’ont souvent pas de statut juridique.

La loi permet également aux ménages avec au moins un membre de la famille qui a un numéro de sécurité sociale de recevoir rétroactivement des chèques d’un montant maximal de 1 200 $ et 500 $ supplémentaires par enfant dans le cadre de la dernière série de mesures de relance promulguée fin mars.

Mais de nombreux immigrants sans papiers et autres non-citoyens contribuables qui n’ont pas de numéro de sécurité sociale sont toujours empêchés de recevoir des chèques de relance en vertu de la loi.

Cela a des conséquences sur la santé publique. Les travailleurs immigrés sans papiers sont particulièrement vulnérables au Covid-19 en raison d’un accès insuffisant aux soins de santé. Les non-citoyens sont beaucoup plus probable être non assurés par rapport aux citoyens américains, ce qui peut les dissuader de demander des soins médicaux s’ils contractent le virus. Et les questions aggravantes sont les politiques d’immigration radicales de l’administration Trump – y compris l’immigration à grande échelle raids et un règle qui peut pénaliser les demandeurs de carte verte pour l’utilisation de Medicaid – ce qui a fait peur aux non-citoyens d’accéder aux soins.

Certains législateurs démocrates ont par conséquent fait valoir que si le nouveau plan de secours représente un progrès, il ne va toujours pas assez loin dans la fourniture d’une aide indispensable aux familles immigrées.

«Je suis heureux que le programme de secours permette aux ménages à statut mixte [with] les membres de la famille sans papiers recevront des chèques de secours », la représentante Lucille Roybal-Allard (D-CA) tweeté. «Nous devons maintenant offrir un allégement à TOUS les déclarants, quel que soit leur statut d’immigration, y compris les courageux premiers intervenants en première ligne.»

La loi CARES de ce printemps avait exclu les familles à statut mixte de l’aide

La loi CARES, qui a été promulguée en mars, interdisait aux personnes vivant dans des ménages ayant un statut d’immigration mixte – où certains déclarants ou leurs enfants d’utiliser ce qu’on appelle un numéro d’identification fiscale individuel (ITIN) – de recevoir des chèques de relance.

L’IRS délivre des ITIN aux immigrants non autorisés afin qu’ils puissent payer des impôts, même s’ils n’ont pas de numéro de sécurité sociale. Si quelqu’un dans le ménage avait utilisé un ITIN – que ce soit un conjoint ou un enfant à charge – cela signifiait que personne dans le ménage ne sera admissible aux chèques de relance en vertu de la Loi CARES à moins qu’un conjoint ait servi dans l’armée en 2019.

L’exclusion pour les ménages à statut mixte a défié les pratiques actuelles: de nombreux autres programmes fédéraux sont conçus de telle manière que les enfants citoyens américains d’immigrants non autorisés puissent accéder aux avantages nécessaires, y compris le crédit d’impôt pour enfants, les bons d’alimentation, l’aide au logement, les prestations sociales et les avantages du Programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants.

Mais il existe un précédent pour ce type d’exclusion. Au milieu de la crise financière mondiale en 2008, le Congrès a accordé des réductions d’impôt à la plupart des contribuables américains, à l’exception des conjoints d’immigrants qui n’avaient pas de numéro de sécurité sociale.

Les avocats de Georgetown Law et Villanova Law ont néanmoins déposé un recours collectif devant le tribunal fédéral du Maryland contestant la loi CARES au nom de sept enfants citoyens américains de contribuables immigrants non autorisés. Ils ont fait valoir qu’il discriminait injustement ces enfants sur la base du statut d’immigration de leurs parents et leur refusait une protection égale en vertu de la loi en violation de la clause de procédure régulière de la Constitution américaine.

Ce procès est toujours en cours, mais le nouveau programme d’aide signé dimanche pourrait rendre ce défi sans objet car il rend les familles à statut mixte rétroactivement éligibles aux chèques de relance de la loi CARES.

«Le refus de distribuer cet avantage aux enfants citoyens américains sape les objectifs de la loi CARES de fournir une assistance aux Américains dans le besoin, contrecarre les efforts de la loi pour relancer l’économie et punit les enfants citoyens pour le statut de leurs parents – une punition particulièrement absurde étant donné que Les immigrés sans papiers, collectivement, paient des milliards de dollars chaque année en impôts », a déclaré Mary McCord, directrice juridique de l’Institut pour la défense et la protection constitutionnelle de Georgetown Law, dans un communiqué.