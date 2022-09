Les conflits palestiniens mettent en lumière les espoirs perdus des jeunes armés

NABLUS, Cisjordanie (AP) – Naplouse était une ville meurtrie. Des boutiques s’ouvraient sur la rue, leurs vitrines brisées. Les panneaux de signalisation ont été renversés. La cendre a taché les routes. Des véhicules blindés parcouraient le centre-ville, encore grêlés et éclaboussés de peinture après une journée de manifestations.

La destruction ressemblait aux conséquences d’échanges de tirs entre des jeunes Palestiniens et l’armée israélienne dans la deuxième plus grande ville de Cisjordanie occupée, où des affiches de Palestiniens tués tapissent les murs de calcaire de la vieille ville. Mais cette fois, Israël n’était pas impliqué. Le violent chaos qui a fait mardi la mort d’un homme de 53 ans a éclaté entre les Palestiniens et leurs propres forces de sécurité, qui se coordonnent avec Israël dans une alliance difficile contre les militants islamiques.

Cette rare explosion, survenue au milieu des violences les plus meurtrières en Cisjordanie depuis 2016, a souligné les divisions internes qui déchirent la société palestinienne et a mis en lumière les rangs croissants de jeunes hommes désabusés et appauvris qui prennent les armes.

Beaucoup ont passé toute leur vie dans un territoire occupé par Israël, marqué par des luttes intestines et segmenté par des points de contrôle. Ils n’ont pas connu d’élections nationales depuis 2006. Ils n’ont aucun espoir dans le long processus de paix dans l’impasse. Leur président vieillissant, Mahmoud Abbas, en est à sa 18e année de ce qui devait être un mandat de quatre ans. Ils voient son Autorité palestinienne comme un vecteur de corruption et de collaboration avec Israël.

Les affrontements ont éclaté après que les forces palestiniennes ont arrêté deux hommes, dont Musab Ishtayyeh, un militant local populaire recherché par Israël. Un homme de 26 ans qui vit dans la région a déclaré que bien que les parties aient conclu une trêve, de nouvelles violences étaient probables à moins qu’Ishtayyeh ne soit libéré.

“Je ne reconnais pas la présidence d’Abou Mazen”, a-t-il déclaré, exprimant un sentiment populaire dans le quartier. Il a parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’il craignait d’être arrêté.

“Il n’y a aucune différence entre Israël et l’Autorité palestinienne”, a-t-il ajouté, affirmant que les forces de sécurité palestiniennes “veulent brûler la résistance et tuer ceux qui se battent”.

La dernière violence découle d’une série d’attaques palestiniennes meurtrières à l’intérieur d’Israël au printemps dernier, qui ont déclenché une vague d’arrestations nocturnes israéliennes à travers le territoire. Quelque 90 Palestiniens ont été tués dans la répression. Israël dit que beaucoup étaient des militants ou des jeunes locaux qui ont lancé des pierres et des bombes incendiaires sur les troupes, bien que plusieurs civils soient également morts.

Les experts disent que l’escalade a des racines plus profondes dans une lutte pour le pouvoir, alors que les dirigeants palestiniens se disputent la succession d’Abbas, âgé de 87 ans.

«Le vide du leadership ruisselle du haut vers le bas. Des membres de haut niveau tentent de rallier leurs partisans pour l’apocalypse », a déclaré Tahani Mustafa, analyste à l’International Crisis Group. “Dans ce genre de contextes, le radicalisme prospère vraiment.”

Le manque d’opportunités et d’horizon politique a également alimenté les troubles. Israël a capturé la Cisjordanie en 1967 et son occupation militaire ne montre aucun signe de fin.

Le dernier cycle de pourparlers de paix substantiels a échoué en 2009, et Israël a régulièrement consolidé son contrôle du territoire avec la construction toujours croissante de colonies qui abritent aujourd’hui quelque 500 000 Juifs. Les Palestiniens cherchent toute la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est annexée par Israël et la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, pour un futur État.

Largement désenchantés par l’AP, les jeunes Palestiniens affluent vers un éventail de groupes militants pour obtenir des armes. La sécurité palestinienne a eu du mal à affirmer son contrôle dans les villes brûlantes du nord de la Cisjordanie, comme Naplouse et Jénine.

L’instabilité a des conséquences pour Israël, qui dépend de la coopération avec la sécurité palestinienne, et pour les États-Unis et d’autres pays qui se sont appuyés sur l’AP pour établir l’ordre en Cisjordanie et servir de partenaire dans des négociations de paix bloquées.

“Nous avons besoin que l’Autorité Palestinienne fonctionne comme un tampon entre nous et toutes les organisations (palestiniennes)”, a déclaré Michael Milstein, ancien chef du département palestinien du renseignement militaire israélien. “Le test ne fait que commencer.”

Les responsables de la sécurité palestinienne ont refusé de commenter les violences de cette semaine ou les raisons de leur impopularité.

Ces derniers mois, l’armée israélienne est devenue frustrée par ce qu’elle décrit comme la réticence de l’AP à maintenir l’ordre dans les villes sensibles sous son contrôle.

« L’AP a la main-d’œuvre, les munitions et les armes », a déclaré un responsable militaire israélien, s’adressant à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, conformément aux directives militaires. “A certains endroits, on sent qu’ils n’ont pas la volonté.”

Le responsable a déclaré que l’armée avait saisi 300 armes depuis qu’Israël avait commencé ses raids en Cisjordanie. Il a déclaré que les armes proviennent principalement de petites usines qui fabriquent des pistolets improvisés, ou sont passées en contrebande depuis la Jordanie, l’Égypte ou le Liban. Certaines armes volées à l’armée se rendent également en Cisjordanie.

La trêve de mercredi a temporairement arrêté les combats, mais les rues étaient toujours hérissées de tension et un groupe armé a juré de poursuivre la bataille au nom de leurs camarades arrêtés.

“Nous n’abandonnerons pas notre frère … qui est recherché par les forces d’occupation et qui est actuellement kidnappé”, a écrit le groupe militant, nommé la Den of Lions, à l’AP.

Le groupe, basé dans le dédale de pierre de la vieille ville, est lié à Ibrahim al-Nabulsi, un militant de premier plan qui a été tué lors d’un raid israélien le mois dernier. Sa photo est sur des stands de café, des graffitis, des affiches et des colliers portés par des enfants à Naplouse. Les services de sécurité palestiniens l’ont identifié comme le fils de l’un de leurs propres colonels – un schisme qui illustre comment les jeunes Palestiniens, qui ont grandi pendant la violence fulgurante de la deuxième Intifada palestinienne, ont perdu confiance en leurs dirigeants.

De nombreux Palestiniens considèrent que leurs forces de sécurité protègent Israël contre les manifestations palestiniennes, et non les Palestiniens contre les assauts israéliens. Les forces ont également été largement critiquées pour leurs tactiques brutales, comme l’année dernière lorsque des émeutes ont éclaté à la suite de la mort en détention d’un militant anti-corruption.

Des gangs de jeunes hommes palestiniens tirent de plus en plus sur les forces israéliennes lors de raids ou sur des soldats qui tiennent des postes de contrôle. Les gangs opèrent sans le soutien des factions politiques traditionnelles et des groupes militants.

La semaine dernière, deux hommes armés palestiniens ont tué un soldat israélien à un poste de contrôle militaire dans le nord de la Cisjordanie avant d’être abattus. L’un des agresseurs était un agent de sécurité palestinien.

Ghassan Khatib, ancien négociateur de paix palestinien et ministre du Cabinet, a reconnu qu’il y avait peu de confiance publique dans les dirigeants palestiniens. Il a blâmé un manque d’espoir et des mesures israéliennes répétées qui ont affaibli l’Autorité palestinienne.

« Si tout le monde maintient la même attitude et les mêmes pratiques », a-t-il averti, « nous allons progressivement vers l’effondrement de l’Autorité palestinienne et le chaos dans la société palestinienne ».

—

Les écrivains AP Tia Goldenberg et Eleanor Reich à Jérusalem ont contribué à cette histoire.

Sam Mcneil, Associated Press