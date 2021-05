Les conflits israélo-palestiniens s’élargissent alors que les appels frénétiques au calme ne sont pas entendus

LE CAIRE – La violence entre Israéliens et Palestiniens s’est développée dans de nouvelles directions vendredi, avec des affrontements meurtriers qui ont secoué la Cisjordanie occupée et des manifestations anti-israéliennes éclatant le long des frontières d’Israël avec deux voisins arabes. Le sentiment grandissant de chaos en Israël et dans les territoires palestiniens est venu comme Les frappes aériennes israéliennes ont entraîné des évacuations massives et des funérailles à Gaza, et alors que les roquettes du Hamas ont brûlé les villes israéliennes pour un cinquième jour consécutif. Le Hamas et les responsables israéliens ont indiqué qu’ils étaient prêts à discuter d’un cessez-le-feu au milieu des appels mondiaux à la paix et à une diplomatie effrénée visant à éviter une nouvelle fracture dans l’une des luttes les plus insolubles du Moyen-Orient. Mais la violence, qui s’est métastasée avec une vitesse surprenante par rapport aux précédents conflits israélo-palestiniens, trouvait de nouveaux points d’ancrage et menaçait le vernis de la société israélienne d’une manière jamais vue auparavant.

Vendredi soir, Israël a été confronté à des manifestations furieuses dans au moins 60 endroits à travers la Cisjordanie et à de nouvelles manifestations juste de l’autre côté des frontières avec la Jordanie et le Liban, le tout au sommet de la violence des justiciers entre les Arabes et les Juifs en Israël, et la bataille continue avec les militants de Gaza.

L’armée israélienne a affirmé avoir considérablement affaibli le Hamas lors de sa dernière offensive en tuant des dizaines de commandants de haut rang et en endommageant le réseau de tunnels du groupe militant sous Gaza. On ne sait pas si de telles pertes ont incité un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, à dire à Al Jazeera vendredi soir que le groupe envisagerait de négocier un «apaisement» des combats si Israël se conformait aux demandes non spécifiées de «lever la main» de Gaza et de la sites d’affrontements à Jérusalem. Les médias israéliens ont cité des responsables de la sécurité israéliens anonymes disant qu’ils seraient ouverts à des pourparlers de cessez-le-feu. Alors que les Gazaouis attendaient d’entendre ce qui allait suivre, leur misère s’aggravait: l’électricité était réduite à cinq heures par jour à certains endroits, et l’eau ne sortait des tuyaux qu’une fois tous les quelques jours. Les efforts pour contenir ce qui avait été une aggravation de la crise de l’infection à coronavirus à Gaza se sont pratiquement effondrés.

Mais si l’avenir immédiat de la bande côtière était trouble, la multiplication des lignes de front du conflit rendait encore plus difficile de prévoir la suite pour Israël, où l’idée d’une coexistence entre Arabes et Juifs, jamais simple, semblait enfin se fissurer.