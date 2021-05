Les conflits israélo-palestiniens alimentent les actes antisémites en Europe

Les militants et organisateurs pro-palestiniens disent que la solidarité avec les Palestiniens ne doit pas être confondue avec l’antisémitisme, et ils dénoncent ce qu’ils disent être des tentatives d’utiliser des accusations d’antisémitisme pour essayer de protéger Israël de la critique. Ils disent qu’ils visent à tenir Israël pour responsable de ce qu’ils qualifient d’atrocités contre les Palestiniens.

Alors que le conflit en Israël et à Gaza se prolongeait mercredi en dixième jour, de récents épisodes comme ceux-ci attisent les inquiétudes parmi les groupes juifs et les dirigeants européens selon lesquels les derniers conflits au Moyen-Orient se transforment en paroles et actions antisémites en Europe.

Le Conseil central des juifs en Allemagne a tweeté une vidéo Jeudi dernier, montrant des manifestants à Gelsenkirchen, dans l’ouest de l’Allemagne, brandissant des drapeaux palestiniens et turcs et criant des insultes anti-juives. «L’époque où les Juifs étaient maudits au milieu de la rue aurait dû être révolue depuis longtemps», a écrit le groupe. «C’est de l’antisémitisme pur, rien d’autre!»

En Allemagne, où la mémoire historique est particulièrement profonde en raison de l’Holocauste, des rassemblements pro-palestiniens ont eu lieu dans des villes de l’ouest du pays et dans la capitale, Berlin. Plusieurs ont sombré dans la violence, notamment des chants antisémites, des appels à la violence contre Israël, la profanation de mémoriaux aux victimes de l’Holocauste et des attaques contre au moins deux synagogues.

Des craintes que le dernier conflit au Moyen-Orient aggrave l’antisémitisme ont également été exprimées en France, qui compte les plus grandes populations juives et musulmanes d’Europe, et où la situation au Moyen-Orient s’est auparavant transformée en violence dans les rues du pays.

En 2014, lors de l’invasion de Gaza par Israël, des manifestants à Paris et dans sa banlieue ont pris pour cible des synagogues et des magasins juifs, allumé des bombes fumigènes et lancé des pierres et des bouteilles sur des policiers anti-émeute. Certains ont scandé «Mort aux Juifs».

À Londres ce week-end, des milliers de manifestants, pour la plupart pacifiques, ont marché de Hyde Park à l’ambassade d’Israël à l’ouest de Londres. Mais dans une région du nord de Londres avec une importante population juive, les membres d’un convoi de voitures klaxonnaient et criaient des sentiments anti-juifs. Un homme a scandé que les «filles» juives devaient être violées. Police métropolitaine de Londres dit dans un communiqué que quatre hommes avaient été arrêtés.

Owen Jones, un éminent chroniqueur britannique qui a été un fervent défenseur des droits des Palestiniens, a mis en garde contre la fusion des actions d’Israël avec les Juifs dans leur ensemble.

«Si vous tenez les Juifs britanniques responsables des crimes commis par l’État israélien et que vous essayez de terroriser les Juifs à cause de ce qui se passe en Palestine», a-t-il écrit sur Twitter, « Vous n’êtes pas un activiste de la solidarité palestinienne, vous êtes un antisémite nauséabond qui doit être complètement vaincu. »