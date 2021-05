Les conflits de vol se sont intensifiés. Comment les éviter

Complètement vacciné, Paul Feldman a déclaré qu’il se sentait en sécurité alors qu’il montait sur son vol American Airlines le 22 février en Floride, prêt à accompagner un ami à des funérailles.

Feldman, 71 ans, n’avait jamais imaginé qu’il serait descendu de l’avion lors de son escale en Caroline du Nord avec un LCA déchiré et une déchirure du ménisque médial, a-t-il déclaré, lorsqu’un autre passager l’a poussé alors qu’il tentait de sortir de l’avion.

« Son corps m’a claqué et, en fait, il a dit qu’il n’y avait aucun moyen que j’allais descendre de cet avion avant lui, et il avait raison », a déclaré Feldman.

Feldman a déclaré que la situation s’était aggravée alors que son ami tentait de se déplacer dans l’allée pour récupérer son sac afin qu’ils puissent débarquer et effectuer leur vol de correspondance vers la Caroline du Sud. Feldman, qui n’avait pas de bagage à main, est resté dans la rangée.

Il a dit que l’homme dans la rangée devant eux s’était mis en colère. Quand la rangée de Feldman a été appelée à sortir, l’homme ne l’a pas laissé passer.

Ensuite, l’homme l’aurait poussé.

«Mon genou s’est plié et il l’a entendu», a déclaré Feldman. «Il a attrapé ses bagages et s’est enfui de l’avion.

La FAA tente de réduire les passagers indisciplinés

Feldman n’est pas le seul passager à s’être retrouvé dans une rencontre houleuse à bord d’un avion avec un autre passager ces derniers temps.

Internet contient de nombreuses vidéos de confrontations dans les aéroports et sur les compagnies aériennes, des disputes sur qui peut débarquer en premier, aux passagers qui se disputent sur le port du masque aux confrontations entre les passagers et le personnel du terminal sur le port du masque.

Constatant une « augmentation inquiétante des incidents au cours desquels des passagers aériens ont interrompu des vols avec un comportement menaçant ou violent », le 13 janvier, la Federal Aviation Administration a adopté une politique de tolérance zéro pour ceux qui « gênent, agressent physiquement ou menacent d’agresser physiquement l’équipage de l’aéronef ou toute autre personne à bord d’un aéronef. » Il a augmenté les amendes à 35 000 $ et l’emprisonnement.

Ian Gregor, porte-parole de la Federal Aviation Administration, a déclaré début avril, les compagnies aériennes avaient signalé plus de 1300 cas de passagers indisciplinés à la FAA depuis le 1er février. L’agence n’a pas encore publié le nombre de cas d’application de la loi pour 2021.

Gregor a déclaré qu’il est difficile de dire comment cela se compare aux années précédentes, car les années précédentes, l’agence «a toujours suivi les cas d’application de la loi, pas les rapports qui n’aboutissent pas à des affaires d’application».

Vous voyagez cet été? Mandat du masque fédéral prolongé jusqu’en septembre pour les avions, les trains et les bus

Une expérience de passager stressante augmente-t-elle la tension?

Erin Bowen, professeur de psychologie à l’Université aéronautique Embry-Riddle, étudie le comportement des passagers à bord des avions.

Selon elle, les incidents dans la cabine ne peuvent être isolés d’une expérience stressante des passagers qui commence à l’aéroport.

«C’est l’ensemble du système qui contribue en quelque sorte et augmente le stress et les frustrations», a déclaré Bowen.

Les voyageurs naviguent souvent aux bornes de billetterie, marquent leurs bagages et se dirigent seuls vers leur porte d’embarquement. Ils subissent le stress des points de contrôle de sécurité, puis sont chargés dans une petite cabine avec des sièges et un espace pour les jambes qui rétrécissent en plus des équipements limités.

«C’est très déshumanisant», dit-elle.

L’alcool, a-t-elle dit, peut également aggraver la situation.

« Vous avez des gens stressés et anxieux qui essaient d’étouffer leur anxiété avec de l’alcool qui, bien sûr, vous affecte plus rapidement lorsque vous êtes en altitude dans un avion », a-t-elle déclaré.

La pandémie provoque-t-elle plus de combats?

Au cours de l’année écoulée, le service d’alcool de la plupart des compagnies aériennes a été suspendu en raison de la pandémie. Au lieu de cela, la pandémie elle-même a ajouté au stress du vol.

Bowen a déclaré que cela avait changé le sentiment des gens de l’espace personnel nécessaire et accru leur perception de la sécurité, ajoutant à l’angoisse de voyager.

«Maintenant, vous ajoutez en plus de cela où vous vous penchez dans mon espace et vous ne portez pas de masque et vous pourriez me donner cette maladie terrifiante», a déclaré Bowen.

Elle a dit qu’il y avait également eu des recherches préliminaires montrant comment, alors que les gens ont commencé à entrer dans des lieux publics après un an d’isolement, nous avons oublié certaines compétences d’interaction de base dans des contextes sociaux et cela pourrait contribuer à des confrontations.

Prévenir les confrontations dans les avions

Bowen a déclaré dans l’environnement, il est peu probable qu’une confrontation fonctionnera bien pour désamorcer la situation. Bien qu’il puisse être tentant d’enregistrer, Bowen a déclaré que cela pouvait également aggraver la situation.

Elle a exhorté les passagers à contrôler ce qu’ils peuvent dans la situation en prenant une profonde inspiration et en se concentrant sur leur propre réaction calme.

«Nous avons tendance à vouloir assumer le pire des gens, surtout lorsque nous montons dans les avions», a-t-elle déclaré.

« Pense juste: je ne sais pas où ils vont. Cette personne a été horrible avec moi, tu sais, peut-être est-elle en route pour un enterrement. Peut-être qu’elle vient de perdre son travail. J’essaie juste de te mettre Les chaussures des autres contribuent étonnamment à ne pas se disputer avec eux. «

Feldman frustré par la réponse

Feldman a déclaré qu’il n’avait jamais découvert le nom de l’homme qui l’avait attaqué. Les agents de bord, a-t-il dit, ont fait une copie de sa carte d’embarquement.

Le personnel de l’aéroport de Caroline du Nord l’a transporté à son prochain vol en fauteuil roulant.

Après être revenu de l’enterrement et vu son médecin, il a fait un suivi auprès de la compagnie aérienne. Feldman a déclaré qu’American avait refusé de lui donner le nom de l’autre passager. Sans cela, il a déclaré qu’il était incapable de déposer un rapport de police.

La compagnie aérienne lui a offert un bon de 500 $ pour un futur vol, ce que Feldman a déclaré avoir refusé.

L’Arizona Republic, qui fait partie du réseau USA TODAY, a contacté American Airlines pour commenter la situation.

La compagnie aérienne a déclaré que « la sécurité et le confort de nos clients et des membres de notre équipe sont notre priorité absolue. American exige de ses clients qu’ils se conforment aux règles de sécurité de la compagnie aérienne, comme indiqué dans ses conditions de transport, qui incluent un comportement approprié et respectueux avec les autres clients. »

« Nous avons été en contact avec M. Feldmen au sujet de son expérience », a confirmé Derek Walls, porte-parole d’American Airlines, bien qu’il n’ait pas fourni de détails supplémentaires sur sa réponse.

Tout cela est très frustrant pour Feldman, qui a déclaré qu’il avait maintenant besoin d’une intervention chirurgicale pour ses blessures. Il a déclaré que sa dernière interaction avec un représentant américain était une lettre que la compagnie aérienne lui avait envoyée en mars déclarant qu’elle n’était pas responsable de sa blessure.

« Qui savait que cela m’arriverait », a déclaré Feldman.

Vous pouvez vous connecter avec Melissa Yeager, journaliste aux consommateurs de la République d’Arizona, par e-mail à melissa.yeager@azcentral.com. Vous pouvez également la suivre sur Twitter et Instagram.