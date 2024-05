Les confinements pandémiques ont-ils freiné le système immunitaire des enfants à long terme ?

Le COVID 19 La pandémie a considérablement réduit les interactions en personne avec les autres, car les événements ont été annulés et les gens ont limité leurs excursions, et beaucoup ont également pratiqué la distanciation sociale et se sont masqués s’ils sortaient. Ces mesures visaient à contrôler la propagation de la maladie et se sont avérées efficaces. aider à aplatir la courbe .

Cependant, certaines inquiétudes ont été soulevées quant à l’impact potentiel de ces actions sur la vie des enfants. système immunitaire , et notamment la capacité des enfants à combattre les infections. Mais les « confinements » liés au COVID et les autres restrictions liées à la pandémie ont-ils réellement freiné le système immunitaire des enfants ?

Sur ce front, les parents ne devraient pas avoir peur, ont déclaré des experts à Live Science. La distance sociale n’a pas affaibli de façon permanente le système immunitaire des enfants. Au contraire, cela a simplement retardé l’exposition des jeunes enfants à divers germes.

« Pendant le confinement dû au COVID, nos enfants ont été exposés à beaucoup moins d’agents pathogènes qu’ils ne le sont habituellement au cours d’une année normale », Dr Sarah Nicolas professeur adjoint de pédiatrie, d’allergie et d’immunologie au Baylor College of Medicine au Texas, a déclaré à Live Science.

Voici des exemples de virus respiratoires courants auxquels les enfants peuvent être exposés : Virus respiratoire syncytial (RSV); la grippe ou la grippe ; et métapneumovirus humain , ainsi que divers virus responsables du rhume. Après une telle infection, l’organisme renforce ses défenses immunitaires afin de pouvoir lutter contre ces agents pathogènes s’il rencontre à nouveau les mêmes.

La distanciation sociale a réduit non seulement la propagation du COVID-19, mais aussi celle des autres virus respiratoires , qui ont tendance à se propager de la même manière. Lorsque ces restrictions ont été levées, les virus ont pu à nouveau circuler librement dans la population. De plus, les virus responsables d’autres types de maladies, comme gastro-entérite virale ou grippe intestinale, a également recommencé à se propager.

À mesure que les comportements de distanciation sociale diminuaient, les tout-petits qui n’avaient jamais attrapé ces virus commençaient soudainement à « rattraper leur retard » avec leur système immunitaire, Dr James Antoon , professeur adjoint de pédiatrie à l’hôpital pour enfants Monroe Carell Jr. de Vanderbilt dans le Tennessee, a déclaré à Live Science. Par conséquent, de nombreux enfants sont tombés malades en même temps, ce qui a entraîné une augmentation des hospitalisations, a-t-il expliqué.

Au printemps et à l’été 2021, il y a eu une augmentation inhabituelle des cas de VRS aux Etats-Unis ; la transmission du virus normalement pics en hiver . Il y a également eu une hausse particulièrement importante du cas de VRS entre 2022 et 2023 qui a inondé de nombreux hôpitaux du pays.

Les infections par le RSV, photographiées ci-dessus au microscope, ont augmenté chez les enfants à mesure que les comportements de distanciation sociale pandémique diminuaient. (Crédit image : BIBLIOTHÈQUE DE PHOTOS CDC/SCIENCE via Getty Images)

Même si cette résurgence était notable, plusieurs études suggèrent que la gravité des maladies des enfants n’a pas augmenté à mesure que les restrictions liées au COVID-19 se sont assouplies. En d’autres termes, même si le nombre de cas a augmenté, dans l’ensemble, les enfants n’ont pas été moins capables de combattre ces infections que les enfants de leur âge avant la pandémie.

Et même si la distanciation sociale a réduit l’exposition des enfants aux germes, la plupart des enfants ont probablement encore suivi des schémas de vaccination de routine pendant la pandémie. Dr Janko Nikolich , professeur d’immunobiologie à l’Université de l’Arizona, a déclaré à Live Science. Ces vaccins aident à renforcer le système immunitaire des enfants contre de nombreux agents pathogènes majeurs nocifs pour leur groupe d’âge. Ainsi, leur immunité serait prête à agir à mesure que la distance sociale s’atténuerait.

Il convient toutefois de noter que le secteur des services aux enfants a connu une baisse vaccinations de routine pendant la pandémie et beaucoup sont encore en train de rattraper leur retard à ce jour.

« Nous savons qu’avec le COVID et la grippe, la vaccination est absolument le meilleur moyen de prévenir les mauvais résultats, les hospitalisations et les complications dues à ces virus », a déclaré Antoon. « Donc, si votre enfant est éligible à certains de ces vaccins, il est avantageux de les recevoir. »

Les parents doivent savoir que le système immunitaire des enfants est généralement robuste, qu’ils aient ou non vécu des confinements pandémiques, Dr Dean Blumberg , chef de la Division des maladies infectieuses pédiatriques à UC Davis Health, a déclaré à Live Science. « La différence est qu’il y avait des schémas d’exposition et d’infection atypiques » pendant et immédiatement après la pandémie, a-t-il déclaré.

« Nous espérons que les enfants sont désormais rattrapés et qu’à l’avenir, nous ne devrions pas voir ces schémas d’infection atypiques », a-t-il déclaré.

Il est important de noter que la pandémie a mis en évidence l’impact que les mesures de base de santé publique peuvent avoir sur la prévention de la propagation de virus nocifs, a déclaré Antoon. Dans la pratique quotidienne, ces mesures peuvent inclure le maintien à la maison, la distanciation sociale et le port du masque en cas de maladie.

« Ce sont des mesures qui sont vraiment faciles à mettre en œuvre et nous pouvons continuer à avancer de manière raisonnable », a-t-il déclaré.

Cet article est uniquement à titre informatif et ne vise pas à offrir des conseils médicaux.