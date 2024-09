Les confinements liés à la COVID-19 ont fait vieillir prématurément le cerveau des adolescents, selon une étude

Pendant la pandémie de COVID-19, les gouvernements du monde entier ont mis en place des mesures restrictives, comme des ordres de confinement et des fermetures d’écoles, pour limiter la propagation de la maladie respiratoire. Il est bien connu que cette perturbation des routines quotidiennes et des activités sociales a eu un impact négatif sur la santé mentale des adolescents.

L’adolescence, période de transition entre l’enfance et l’âge adulte, est marquée par des changements radicaux dans le développement émotionnel, comportemental et social. C’est aussi une période où se développent le sentiment d’identité personnelle, la confiance en soi et la maîtrise de soi. La pandémie a réduit les interactions sociales chez les adolescents et a donné lieu à des rapports documentés d’anxiété, de dépression et de stress, en particulier chez les filles.

De nouvelles recherches de l’Université de Washington, publiées en ligne le 9 septembre dans le Actes de l’Académie nationale des sciences, Les chercheurs ont également constaté que la pandémie avait également entraîné une accélération inhabituelle de la maturation cérébrale chez les adolescents. Cette maturation était plus prononcée chez les filles. Mesurée en termes de nombre d’années de développement cérébral accéléré, l’accélération moyenne était de 4,2 ans chez les femmes et de 1,4 an chez les hommes.

« Nous considérons la pandémie de COVID-19 comme une crise sanitaire », a déclaré Patricia Kuhl, auteure principale et codirectrice de l’UW Institute for Learning & Brain Sciences (I-LABS), « mais nous savons qu’elle a produit d’autres changements profonds dans nos vies, en particulier pour les adolescents. »

La maturation cérébrale est mesurée par l’épaisseur du cortex cérébral, la couche externe de tissu du cerveau. Le cortex cérébral s’amincit naturellement avec l’âge, même chez les adolescents. Le stress chronique et l’adversité sont connus pour accélérer l’amincissement du cortex, qui est associé à un risque accru de développement de troubles neuropsychiatriques et comportementaux. Bon nombre de ces troubles, comme l’anxiété et la dépression, apparaissent souvent pendant l’adolescence, les femmes étant plus à risque.

La recherche de l’UW a débuté en 2018 sous la forme d’une étude longitudinale portant sur 160 adolescents âgés de 9 à 17 ans, avec pour objectif initial d’évaluer les changements dans la structure du cerveau au cours de l’adolescence typique.

La cohorte devait revenir en 2020, mais la pandémie a retardé la répétition des tests jusqu’en 2021. À ce moment-là, l’intention initiale d’étudier le développement typique des adolescents n’était plus viable.

« Une fois la pandémie en cours, nous avons commencé à réfléchir aux mesures cérébrales qui nous permettraient d’estimer les effets du confinement sur le cerveau », explique Neva Corrigan, auteure principale et chercheuse scientifique à l’I-LABS. « Qu’est-ce que cela signifiait pour nos adolescents de rester à la maison plutôt que dans leurs groupes sociaux – pas à l’école, pas en train de faire du sport, pas en train de sortir ? »

À partir des données originales de 2018, les chercheurs ont créé un modèle d’amincissement cortical attendu au cours de l’adolescence. Ils ont ensuite réexaminé le cerveau des adolescents, dont plus de 80 % sont revenus pour la deuxième série de mesures. Le cerveau des adolescents a montré un effet général d’amincissement accéléré tout au long de l’adolescence, mais celui-ci était beaucoup plus prononcé chez les femmes. Les effets de l’amincissement cortical chez les femmes ont été observés sur tout le cerveau, dans tous les lobes et les deux hémisphères. Chez les hommes, les effets n’ont été observés que dans le cortex visuel.

Selon Kuhl, l’impact plus important sur le cerveau des femmes que sur celui des hommes pourrait être dû aux différences d’importance de l’interaction sociale entre les filles et les garçons. Elle a ajouté que les adolescentes comptent souvent davantage sur les relations avec d’autres filles, privilégiant la capacité à se réunir, à se parler et à partager leurs sentiments. Les garçons ont tendance à se réunir pour faire de l’activité physique.

« Les adolescents marchent vraiment sur une corde raide, essayant de reprendre leur vie en main », a déclaré Kuhl. « Ils subissent une pression énorme. Puis une pandémie mondiale frappe et leurs moyens habituels d’évacuer le stress disparaissent. Ces moyens d’évacuer le stress n’existent plus, mais les critiques et les pressions sociales demeurent à cause des réseaux sociaux. Ce que la pandémie semble avoir vraiment fait, c’est isoler les filles. Toutes les adolescentes ont été isolées, mais les filles ont davantage souffert. Leur cerveau a été beaucoup plus affecté. »

Il est peu probable que le cortex cérébral s’épaississe à nouveau, a déclaré Kuhl, mais le potentiel de guérison pourrait prendre la forme d’un amincissement plus lent au fil du temps, après le retour des interactions sociales et des sorties normales. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour voir si c’est le cas.

« Il est possible qu’il y ait une certaine récupération », a déclaré Kuhl. « D’un autre côté, il est également possible d’imaginer que la maturation cérébrale restera accélérée chez ces adolescents. »

Chez les personnes âgées, les mesures des fonctions cognitives du cerveau, comme la vitesse de traitement et la capacité à accomplir des tâches courantes, sont corrélées avec le degré d’amincissement du cortex cérébral. Ce type de données n’est pas encore disponible pour les adolescents, a déclaré Kuhl, mais c’est peut-être dans ce sens que les recherches futures pourraient se diriger.

« La pandémie a permis de mettre à l’épreuve la fragilité du cerveau des adolescents », a déclaré Kuhl. « Nos recherches introduisent une nouvelle série de questions sur ce que signifie accélérer le processus de vieillissement du cerveau. Toutes les meilleures recherches soulèvent de nouvelles questions profondes, et je pense que c’est ce que nous avons fait ici. »

Ariel Rokem, professeur associé de recherche en psychologie à l’Université de Washington et chercheur en science des données à l’eScience Institute, est co-auteur de l’étude. La recherche a été financée par une subvention de la Bezos Family Foundation.