Les confinements déclenchent une rare manifestation à Guangzhou en Chine

Les responsables de Guangzhou ont déclaré que 95% des cas de Covid découverts dans la ville lundi se trouvaient dans le district de Haizhu, selon une conférence de presse mardi. De la nourriture et d’autres produits de première nécessité ont été distribués gratuitement, et les approvisionnements en fruits et légumes ont été augmentés en plus des provisions d’origine, a déclaré Fu Xiaochu, un responsable du district de Haizhu.

Huang Kunming, le chef du Parti communiste de la province du Guangdong, dont Guangzhou est la capitale, s’est rendu dans la ville mardi et a exhorté les responsables de la santé à “gagner la bataille” de la prévention de la pandémie.

Le gouvernement central s’est engagé la semaine dernière à affiner ses règles Covid pour tenter de limiter les perturbations causées à la vie des gens et de réduire la pression sur les soins de santé publics. Les responsables ont assoupli la période de quarantaine de la Chine pour les voyageurs entrants à un minimum de cinq jours sur sept et ont déclaré que les contacts des contacts ne seraient plus suivis.

Mais alors que le nombre de cas dans tout le pays a atteint 19 609 mercredi, le total quotidien le plus élevé en plus de six mois, jusqu’où le gouvernement peut aller pour assouplir les restrictions reste incertain. Les investisseurs se sont réjouis de l’assouplissement des règles de quarantaine qui ont été un frein majeur à l’économie, mais pour la plupart des Chinois, la réalité quotidienne d’avoir ses mouvements restreints n’a pas changé.

La rhétorique chinoise non plus. Mardi, quelques jours après la modification de certaines règles de Covid, le Quotidien du Peuple, le journal d’État chinois, a publié un article avec un titre familier : “Pour mettre en œuvre sans hésiter la politique du ‘zéro-Covid'”.