Les configurations du MacBook Pro M4 avec jusqu’à 28 Go de RAM unifiée pour la version de base pourraient avoir été accidentellement divulguées par Apple

Les dernières semaines n’ont pas été tendres avec Apple. Au milieu des préparatifs de l’entreprise pour le lancement éventuel de la gamme M4 MacBook Pro, une série de fuites importantes ont révélé de nombreux détails. Cependant, il ne s’agissait que du modèle de base, car les informations concernant les configurations restantes étaient gardées dans l’ignorance, mais ce n’est plus le cas. Il semble que la société ait accidentellement divulgué les spécifications du plus petit MacBook Pro M4 de 14 pouces, révélant que la variante de base peut être associée à des quantités de mémoire supplémentaires.

Apple pourrait également proposer un MacBook Pro M4 de base amélioré avec 16 Go de RAM unifiée au strict minimum.

En recherchant des fuites autour du MacBook Pro M4 sur Google, l’utilisateur de Reddit Yunseok-12 est tombé sur une image de ce que pourraient être les configurations potentielles du modèle 14 pouces. Le lien du site Web semble légitime, mais le contenu est incomplet, les images du Mac portable étant manquantes, ainsi que certaines commandes Web supplémentaires affichées après « Conçu pour Apple Intelligence ». Lorsque nous avons essayé de copier l’URL et de la coller dans un navigateur, nous avons été dirigés vers les modèles M3, indiquant qu’Apple aurait pu dissimuler sa prétendue erreur.

Bien sûr, il est assez simple de créer une maquette comme celle-ci et de la publier en ligne pour tromper les lecteurs, les publications et les acheteurs potentiels, mais la conclusion générale du fil de discussion Reddit est que cela pourrait être la vraie affaire. En supposant que ce soit le cas, le M4 avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 10 cœurs est livré avec 16 Go de RAM unifiée et 512 Go de stockage interne au strict minimum. Pour ceux qui ont oublié, c’est exactement la même configuration qui a trouvé son chemin entre les mains d’un des YouTubers russes, qui a également fini par publier ses scores monocœur et multicœur Geekbench 6, légèrement supérieurs à ceux du M4. iPad Pro obtenu avec le même SoC.

Le modèle haut de gamme du MacBook Pro M4 14 pouces peut être configuré avec 28 Go de RAM unifiée et un SSD de 1 To. Bien que le nombre de RAM soit étrange, c’est ce qu’il est. Quant à ceux qui souhaitent souligner que les nouveaux Mac ne sont livrés qu’avec la finition Space Black au lieu de Space Grey, gardez à l’esprit que ces variantes sont destinées à la version 16 pouces. Quant au modèle 14 pouces, les M3, M3 Pro et M3 Max sont toujours proposés en Space Grey et Silver. Apple aurait précédemment annoncé une annonce pour le 1er novembre, nous attendrons donc plus de détails à ce moment-là. Durant cette période, nous recommandons de traiter ces fuites avec une pincée de sel.

Source d’information : Reddit

