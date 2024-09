Les confessions honnêtes de Dakota Johnson sur son overdose de caféine sur le tournage de « Loser Baby »

Dakota Johnson parle de son overdose de caféine sur le plateau de Loser Baby : vidéo

Dakota Johnson a récemment admis qu’elle avait fait une overdose de « caféine » pendant le tournage de son premier film en tant que réalisatrice. Bébé perdant.

S’adressant à Variety, le Cinquante nuances de Grey La star a révélé qu’elle ne savait pas que Celsius était une boisson énergisante et qu’elle en avait consommé beaucoup sur le tournage de son court métrage.

« J’ai découvert Celsius sur [the first day] « J’étais en train de filmer le court-métrage et je ne savais pas que c’était Red Bull », a déclaré le joueur de 34 ans.

Dakota a expliqué : « Je pensais que c’était juste des vitamines et je considérais cela comme une boisson naturelle car la boisson contenait de la vitamine B12 et de la vitamine A. »

« Je me suis dit : « Je suis tellement inspirée. Je suis éveillée toute la nuit, je ne dors pas parce que je pense juste à » – et c’était parce que j’avais environ deux degrés Celsius par jour », a partagé la Madame Web actrice.





Cependant, Dakota a ajouté : « Je ne me rendais pas compte que je faisais une overdose de caféine. »

L’actrice a révélé que c’est son costumier sur le plateau qui lui a parlé des boissons, en disant : « En gros, tu bois quatre Red Bulls par jour. »

Après avoir entendu parler de Celsius, Dakota a déclaré : « C’était vraiment bouleversant. Mais maintenant, je sais que dans les situations difficiles, il y a Celsius. »

« Et je recherche une approbation, [because] « Je suis ta fille. Les séances de nuit, ça marche vraiment bien », a-t-elle plaisanté.