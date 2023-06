Les conférenciers de l’Exception Fest 2023 officiellement annoncés

Une célébration cinématographique défendant la diversité et l’excellence à Hollywood arrive à ATL et dévoile une ligne d’orateurs exceptionnellement excellents.

Fête d’exception a annoncé que des leaders estimés de l’industrie du divertissement, Michelle Sneed, Brett Dismuke et Brenda Gilbert, seront sur scène lors de la conférence 2023 qui se tiendra à l’Omni Atlanta Hotel du 17 au 19 novembre.

Exception Fest réunit des pionniers et des visionnaires qui façonnent l’avenir d’Hollywood. Un communiqué de presse rapporte que le festival de trois jours comprendra des événements allant de tables rondes à des opportunités de réseautage immersives.

Les co-fondateurs d’Exception Fest, Shakesha Williams et Lakeshia Jackson, sont particulièrement enthousiastes à propos d’Exception Fest 20023.

« Exception Fest est une plate-forme où les pionniers convergent pour célébrer le pouvoir transformateur de la narration diversifiée. Nous sommes ravis que Michelle Sneed, Brett Dismuke et Brenda Gilbert partagent leurs précieuses connaissances et expériences », a déclaré Shakesha Williams, cofondatrice d’Exception Fest, via un communiqué. « Ces sommités de l’industrie incarnent l’esprit d’Exception Fest et le changement que nous cherchons à inspirer. Leurs contributions ont ouvert la voie pour que les voix sous-représentées soient entendues, et nous sommes honorés de les avoir dans le cadre de notre événement inaugural », ajoute Lakeisha Jackson, cofondatrice d’EF.

Rencontrez les conférenciers de l’Exception Fest

Michelle Sneed, un vétéran vénéré de l’industrie de la télévision et du cinéma, rejoint Exception Fest avec une illustre carrière de plus de 17 ans.

En tant qu’ancienne présidente de la production et du développement chez Tyler Perry Studios, le leadership inégalé de Michelle a ouvert la voie à des projets révolutionnaires, y compris des séries de premier ordre telles que « Sistas », « The Oval » et « Ruthless ». Son travail visionnaire incarne un engagement envers la narration diversifiée et propulse les voix sous-représentées au premier plan de l’industrie. La dernière entreprise de Michelle, A Few Good Women Productions, est un phare du changement, offrant des opportunités significatives aux créatifs devant et derrière la caméra.

Brett Dismukele directeur général d’ALLBLK et de WE TV, apporte une riche expérience et une vision transformatrice à Exception Fest.

Avec une carrière impressionnante englobant le marketing, la production, les ventes et l’image de marque, Brett a joué un rôle déterminant dans la promotion d’un contenu authentique et inclusif. Son sens aigu du talent et son leadership stratégique ont donné lieu à des succès retentissants comme « A House Divided » et « Double Cross ». Le parcours de Brett témoigne du pouvoir de la diversité pour faire avancer l’industrie.

Brenda Gilbertprésident de BRON Media Corp, a redéfini le paysage de la production cinématographique et télévisuelle.

Son approche visionnaire et son engagement indéfectible envers la qualité lui ont valu d’innombrables distinctions, dont 38 nominations aux Oscars et 34 nominations aux BAFTA. Grâce à BRON Media Corp, Brenda a dirigé des projets révolutionnaires qui amplifient les voix sous-représentées et remettent en question les normes sociétales. Son travail continue d’avoir un impact profond sur l’industrie et au-delà.

Pour plus d’informations sur Exception Fest, cliquez sur ICI.