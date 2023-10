Les conférenciers de la conférence LDS se concentrent sur la marche aux côtés du Seigneur | Actualités, Sports, Emplois

1 / 4 M. Russell Ballard, président par intérim du Collège des douze apôtres, partage un message d’inspiration lors de la séance matinale de la 193e Conférence générale semestrielle de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au centre de conférence de Salt Lake City. le dimanche 1er octobre 2023. Photo fournie, Réserve Intellectuelle 2 / 4 Une famille sur Temple Square à Salt Lake City pendant le week-end de la conférence générale, le dimanche 1er octobre 2023. Photo fournie, Réserve Intellectuelle 3 / 4 Dieter F. Uchtdorf, du Collège des douze apôtres, donne des conseils lors de la séance matinale de la conférence générale au centre de conférence de Salt Lake City, le dimanche 1er octobre 2023. Photo fournie, Réserve Intellectuelle 4/4 Les participants à la conférence écoutent un orateur lors de la séance matinale de la conférence générale au centre de conférence de Salt Lake City le dimanche 1er octobre 2023. Photo fournie, Réserve Intellectuelle ❮

La séance de dimanche matin de la 193e Conférence générale semestrielle de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s’est ouverte avec le président M. Russell Ballard, président par intérim du Collège des douze apôtres, rendant son témoignage brut.

Il a partagé que sa vue se détériorait et il a dit à son médecin qu’il ne pouvait plus voir les prompteurs. Il a donc choisi de renoncer à un discours pré-écrit et de partager son témoignage de Joseph Smith, le prophète, s’émerveillant de voir le jeune garçon avoir le courage de se mettre à genoux dans le bosquet sacré et de prier le Seigneur à haute voix.

« Mon message de ce matin est simple, profond et plein d’amour pour le prophète Joseph Smith et pour tous ceux, mes frères et sœurs, qui l’ont soutenu et étaient prêts à le soutenir dans sa jeunesse », a déclaré Ballard.

Il a rappelé aux spectateurs à quel point les membres de l’Église sont bénis parce qu’ils ont la connaissance de l’Évangile et du Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ.

« Mon témoignage ce matin est que je sais que Jésus-Christ est le sauveur et le rédempteur du monde. Je sais aussi que notre Père céleste et le Seigneur Jésus-Christ sont apparus et ont parlé à Joseph et l’ont préparé à devenir le prophète chargé de rétablir la plénitude de l’Évangile éternel sur la terre », a-t-il déclaré. « Je suis émerveillé, et je suis sûr que beaucoup d’entre vous aussi, de voir à quel point nous avons la chance de savoir ce que nous savons sur notre but dans la vie, pourquoi nous sommes ici, ce que nous devrions essayer de faire et d’accomplir dans notre vie quotidienne. En essayant de nous préparer jour après jour pour être un peu meilleurs, être un peu plus gentils, être un peu mieux préparés pour ce jour-là, et cela viendra sûrement lorsque nous retournerons en présence de notre Père céleste. et le Seigneur Jésus-Christ. Cela se rapproche un peu pour moi.

Ballard est autorité générale depuis 1976 et il a été appelé apôtre en 1984. « J’ai rencontré des membres de l’Église partout dans le monde et oh, comme je vous aime », a-t-il déclaré. « Quelle expérience glorieuse cela a été de vous regarder en face, d’être en votre présence et de ressentir l’amour que vous avez pour le Seigneur et pour le rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ. Que notre Père céleste veille sur nous maintenant.

Faisant écho à l’amour de Ballard pour les membres de l’Église et les enfants de Dieu, d’autres orateurs se sont concentrés sur le Seigneur qui tend la main, rencontre les gens là où ils se trouvent et se réjouit lorsqu’ils viennent à lui.

Plusieurs orateurs ont fait écho aux sentiments et au témoignage de Ballard, partageant leur foi en Smith et son courage de rechercher le pardon et les conseils du Seigneur en ce jour de printemps 1820.

Emily Belle Freeman, présidente générale des Jeunes Filles, s’est concentrée sur le fait que le Christ rencontre ses disciples là où ils se trouvent, que son expiation les élève là où il est et les aide à devenir comme lui. « C’est une mission de condescendance », a-t-elle déclaré. « Jésus-Christ nous rencontrera là où nous sommes, tels que nous sommes. C’est le pourquoi du jardin, de la croix et du tombeau. Le Sauveur a été envoyé pour nous aider à vaincre.

Se souvenant d’une fois où elle a visité le Mur Occidental en Israël, Freeman a déclaré avoir vu des gens porter leurs plus beaux vêtements en signe de dévotion à leur Dieu. Lorsqu’elle rentra chez elle, Freeman écouta plus attentivement les conversations autour d’elle sur les alliances.

« J’ai remarqué que des gens se demandaient : Pourquoi devrais-je suivre le chemin de l’alliance ? Dois-je entrer dans une maison pour conclure des alliances ? Pourquoi est-ce que je porte le vêtement sacré ? Dois-je investir dans une relation d’alliance avec le Seigneur ? dit-elle. « La réponse à ces bonnes et importantes questions est simple : cela dépend du degré de relation que vous souhaitez expérimenter avec Jésus-Christ. »

Dieter F. Uchtdorf, du Collège des douze apôtres, a parlé de cette relation d’amour que Dieu offre à ses enfants, une relation qui ne s’estompe pas, peu importe à quel point ses enfants s’éloignent de lui. Il a raconté l’histoire du fils prodigue, qui a pris son héritage et a quitté la maison de son père pour explorer le monde pendant que son frère restait à la maison. Le fils qui est parti a découvert la dure réalité de suivre les désirs du monde. Il s’est retrouvé avec une âme vide. Lorsqu’il est retourné chez son père, il a été accueilli à bras ouverts et a célébré son retour à la maison.

Cette réjouissance est la même qu’Uchtdorf dit que les enfants de Dieu recevront lorsqu’ils viendront à lui. « Comme toutes les paraboles du Sauveur, celle-ci ne concerne pas seulement les personnes ayant vécu il y a longtemps. Il s’agit de vous et moi aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Qui d’entre nous ne s’est pas éloigné du chemin de la sainteté, pensant bêtement que nous pourrions trouver plus de bonheur en suivant notre propre voie égocentrique ? Qui d’entre nous ne s’est pas senti humilié, le cœur brisé et désespéré de pardon et de miséricorde ? Peut-être nous sommes-nous demandés : « Est-il même possible de revenir en arrière ? Vais-je être étiqueté pour toujours, rejeté et évité par mes anciens amis ? Vaut-il mieux rester perdu ? Comment Dieu réagira-t-il si j’essaie de revenir ?’ »

Uchtdorf a partagé que les réponses se trouvent dans cette parabole du fils prodigue. « Notre Père céleste courra vers nous, le cœur débordant d’amour et de compassion », a-t-il déclaré.

Non seulement Dieu court vers ceux qui viennent à lui, mais il a envoyé son fils pour secourir ceux qui ont besoin de réconfort, a déclaré Quentin L. Cook, du Collège des Douze.

Cook a déclaré que beaucoup se sont posé la question : « Pourquoi un Dieu juste permet-il que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes ? » Il a partagé sa réponse : « Nous ne connaissons pas toutes les réponses. Cependant, nous connaissons des principes importants qui nous permettent d’affronter les épreuves, les tribulations et les adversités avec foi et confiance dans un avenir radieux qui attend chacun de nous.

À mesure que les gens viendront au Christ, il saura comment les aider au mieux, a déclaré Cook.

« Les Écritures sont claires ; Les disciples pacifiques du Christ qui sont justes, suivent le Sauveur et gardent ses commandements seront bénis », a-t-il déclaré, rappelant aux participants le discours du roi Benjamin à son peuple trouvé dans les Écritures, selon lequel ceux qui suivent le Christ ne se voient pas promettre la bénédiction seulement dans cette vie. , mais il sera « reçu au ciel et demeurera avec Dieu dans un état de bonheur sans fin ».

Les conseils et les révélations donnés à Brigham Young et aux saints sont toujours applicables aujourd’hui, a ajouté Cook. « Premièrement, il les a encouragés à « louer le Seigneur par des chants, de la musique, des danses et une prière de louange et d’action de grâce ». Deuxièmement, le Seigneur leur a conseillé s’ils étaient « tristes, invoquez le Seigneur votre Dieu avec des supplications, afin que vos âmes soient joyeuses » », a-t-il déclaré.

Louer le Seigneur, c’est l’adorer uniquement et partager son nom, a déclaré Adilson de Paula Parrella, du Collège des soixante-dix. Il a expliqué l’importance d’utiliser le nom complet de l’Église et de concentrer l’Évangile sur Jésus-Christ. Il a partagé des histoires de participation à des réunions d’églises au Brésil et à Salt Lake City, dans les deux endroits, entendant des membres rendre leur témoignage de Jésus-Christ. « Si des amis de l’Église, cherchant honnêtement la vérité, avaient assisté à cette réunion, ils auraient reconnu qu’il s’agit de l’Église de Jésus-Christ », a-t-il déclaré.

Au Brésil, il a parlé à une femme qui n’était pas membre mais qui allait à l’église depuis deux ans. Il a dit qu’elle lui avait dit : « J’aime venir ici parce que vous parlez de Jésus-Christ dans vos réunions. »

Mgr W. Christopher Waddell, premier conseiller au Bureau de la présidence de l’Évêché, a mis en garde contre le fait que les idoles des temps modernes ont préséance sur la louange du Seigneur. « Pour nous, dans notre voyage de retour vers la présence de Dieu, vers notre terre promise, ce n’est pas l’homme politique, le musicien, l’athlète ou le vlogger qui est en cause mais plutôt le choix de leur permettre de devenir les principaux objets de la vie. notre attention et notre concentration, à la place de notre sauveur et rédempteur.

Waddell a ajouté : « Frères et sœurs, c’est en choisissant Jésus-Christ, le Roi des rois, que nous choisissons le royaume de Dieu. Tout autre choix équivaut à choisir un bras de chair ou un veau d’or, et finira par nous faire échouer. »

Henry B. Eyring, deuxième conseiller dans la Première Présidence, a clôturé la séance du dimanche matin avec l’histoire de Néphi se rendant à la maison de Laban pour obtenir les plaques, en se concentrant sur la façon dont Néphi était guidé par l’esprit à chaque minute tout au long de la nuit. « Nous avons besoin de la compagnie constante du Saint-Esprit. Nous le désirons », a-t-il déclaré. « Pourtant, nous savons par expérience que ce n’est pas facile à réaliser. Nous pensons, disons et faisons tous des choses dans notre vie quotidienne qui peuvent offenser l’Esprit.

« J’ai été poussé à parler aujourd’hui de mon expérience personnelle en invitant le Saint-Esprit, autant que possible, à être mon compagnon constant. Ma prière est que je puisse vous encourager à faire de même », a ajouté Eyring.

Quand quelqu’un ressent l’Esprit, c’est la preuve que l’expiation opère dans sa vie, a-t-il dit, ajoutant que comme le repentir a lieu chaque semaine lorsque la Sainte-Cène est administrée, la promesse de la compagnie constante du Saint-Esprit est à nouveau accordée à ceux-là. qui accèdent à l’expiation et au pardon du Christ par la repentance.

En s’alignant sur le dessein du Seigneur et en recherchant la compagnie du Saint-Esprit pour les bonnes raisons, les inspirations de l’esprit viendront plus facilement, a expliqué Eyring. « Si vous avez du mal à ressentir le Saint-Esprit, vous pourriez vous demander s’il y a quelque chose pour lequel vous devez vous repentir et recevoir le pardon. Vous pouvez prier avec foi pour savoir quoi faire pour être purifié et ainsi vous qualifier davantage pour la compagnie constante du Saint-Esprit », a-t-il déclaré.







