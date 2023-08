Les conducteurs sont avertis des sites Web de copie qui facturent trop cher les frais Ulez

Les conducteurs sont escroqués par des sites Web imitateurs qui ajoutent des frais supplémentaires aux taxes imposées dans les zones à très faibles émissions à Londres, selon le champion du consommateur Which ? a averti.

Alors qu’Ulez s’étend à partir de mardi dans tous les arrondissements de la capitale, lequel ? a trouvé une série de sites Web identiques et non officiels ciblant les personnes essayant de payer la taxe. Cela a conduit les conducteurs à payer plus que les frais journaliers de 12,50 £.

Le groupe de défense des droits des consommateurs a déclaré qu’il appartenait aux consommateurs de s’assurer qu’ils « évitent les sites Web copiés qui les piqueraient avec des frais supplémentaires inutiles » et « visitent plutôt le site officiel de TfL pour payer les frais Ulez ».

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a confirmé que Transport for London (TfL) n’est associé à aucun site Web tiers acceptant des paiements et qu’il travaille avec des moteurs de recherche tels que Google pour supprimer les sites Web non officiels.

Lequel? a parlé à un membre du public qui a payé par inadvertance une entreprise qui n’apparaissait pas comme TFL sur son relevé bancaire. Ils roulaient à Stanmore, au nord-ouest de Londres, en juillet et ont vu un panneau indiquant qu’ils entraient dans une zone à faibles émissions. Ils se sont connectés pour payer les frais, mais ont réalisé plus tard que l’extension ne devait pas être réalisée avant le 29 août.

Ils avaient cliqué sur une annonce sur Google qui, selon eux, les dirigeait vers un site officiel pour payer les frais. Après avoir renseigné leurs informations personnelles et financières, ils ont découvert que l’entreprise avait pris 17,50 £.

Lequel? a déclaré qu’il était préoccupé par la hauteur dans les résultats de recherche de certaines de ces sociétés lorsque vous recherchiez sur Google « payer pour Ulez ». Lequel? a déclaré que ce n’est souvent qu’après que les clients ont vérifié les termes et conditions qu’on leur dit que des frais de service de 5 £ sont ajoutés pour le traitement des frais.

Lisa Webb, experte en droit de la consommation chez Which?, a déclaré : « Il est décevant que des sites Web frauduleux extorquent de l’argent supplémentaire aux personnes payant des frais Ulez, les laissant de leur poche en échange d’un bénéfice nul.

« Les moteurs de recherche doivent assumer davantage de responsabilités quant aux publicités qui apparaissent sur leurs plateformes. Google doit respecter ses propres termes et conditions en garantissant que seuls les sites Web officiels peuvent faire de la publicité sur sa plateforme pour les services officiels.

« Malheureusement, dans l’état actuel des choses, il appartient aux consommateurs de s’assurer qu’ils évitent les sites Web copiés qui leur imposeront des frais supplémentaires inutiles, et qu’ils visitent plutôt le site Web officiel de TfL pour payer les frais Ulez. »

Un porte-parole de TfL a déclaré : « Les paiements pour nos systèmes de tarification routière ne doivent être effectués que via le site Web officiel de Transport for London. Malheureusement, les moteurs de recherche Internet ne suggèrent pas toujours la page Web officielle de TfL Pay to Drive en haut de leurs résultats de recherche. Cela signifie que les gens peuvent se voir proposer un lien vers un site de paiement non officiel, ce qui peut souvent entraîner une surcharge. Nous sommes désolés d’apprendre que des clients auraient pu être surpris de cette manière.

TfL a déclaré qu’elle travaillait avec Google, Advertising Standards et Trading Standards pour supprimer ces sites Web d’Internet. « Nous conseillons aux conducteurs qui ont été touchés par une surcharge effectuée par un site tiers de contacter Trading Standards », indique-t-il.

Un porte-parole de Google a déclaré que la protection des utilisateurs était une « priorité absolue » et que la société avait des « politiques publicitaires strictes ». Ils ont ajouté : « Nous appliquons vigoureusement nos politiques et si nous trouvons des publicités en infraction, nous les supprimons. Nous continuons d’investir des ressources importantes pour arrêter les mauvais acteurs et nous évaluons et mettons constamment à jour nos politiques et améliorons notre technologie pour assurer la sécurité de nos utilisateurs..»