Les conducteurs s’expriment sur les pressions liées à la livraison pour un DSP Amazon

Prime Day est là, et cela signifie beaucoup de livraisons pour l’armée d’Amazon de 115 000 chauffeurs qui travaillent pour de petites entreprises, appelées Delivery Service Partners. Amazon s’appuie de moins en moins sur UPS et le service postal américain, créant son propre réseau de plus de 2 000 entrepreneurs indépendants qui embauchent ensuite des chauffeurs pour ces fourgonnettes Prime bleu foncé.

Depuis qu’Amazon a fait de l’expédition d’un jour la valeur par défaut en 2019, les pilotes DSP ont toutefois exprimé de grandes inquiétudes. CNBC s’est entretenu avec les conducteurs actuels et anciens de la pression d’envoyer des colis à quelque 200 millions de membres Prime du jour au lendemain.

« Les gens traversent les panneaux d’arrêt, traversent les feux jaunes. Tous ceux que je connaissais bouclaient leur ceinture de sécurité derrière leur dos parce que le temps qu’il fallait juste pour boucler votre ceinture de sécurité, déboucler votre ceinture de sécurité à chaque fois était assez de temps pour vous mettre en retard », a déclaré Adrienne Williams, qui a conduit pour un DSP Amazon de novembre 2019 à juillet 2020.

Un 2019 Rapport ProPublica a constaté que les chauffeurs contractuels d’Amazon ont été impliqués dans plus de 60 accidents graves depuis 2015, dont au moins 10 ont été mortels. Au tribunal, Amazon a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas responsable des actions de ses sous-traitants.

« Amazon se bat bec et ongles pour maintenir le statu quo selon lequel ce sont des sous-traitants. Ce ne sont pas des employés, car s’ils sont des employés, alors vous devez payer les avantages. Vous devez prendre en charge leurs dépenses pour les uniformes, camions, qu’avez-vous. Et puis la structure de coûts d’Amazon change. Et si la structure de coûts d’Amazon change, la vôtre changera aussi », a déclaré Mark Solomon, qui suit Amazon pour l’analyste logistique FreightWaves.

Dans un effort pour améliorer la sécurité, Amazon a ajouté des caméras compatibles avec l’IA dans certaines camionnettes plus tôt cette année, avec quatre objectifs pour surveiller la route, les deux côtés du véhicule et le conducteur. Une vidéo d’instructions d’Amazon indique qu’elle enregistre « 100 % du temps ».

« Je n’ai tout simplement pas l’impression de devoir être surveillé huit à dix heures par jour », a déclaré Shaleen Williams, un pilote DSP à Lansing, Michigan. Elle a parlé à CNBC après un quart de travail de 10 heures le mois dernier, affirmant que sa journée la plus chargée jusqu’à présent avait compté 199 arrêts et 320 colis.

Les chauffeurs nous ont dit que de mauvaises pratiques de routage les ont conduits dans des situations dangereuses et ne leur ont pas laissé le temps de trouver une salle de bain.

« Maintenant, c’est pourquoi certaines personnes urinent dans des tasses et tout et des bouteilles en plastique », a déclaré Williams. « Ils les laissent en quelque sorte, ce qui est vraiment dégoûtant, monter dans les camionnettes le lendemain et voir la bouteille de pipi de quelqu’un assise derrière le siège ou dans le porte-gobelet. »

Dans un communiqué, un porte-parole d’Amazon a défendu les pratiques de l’entreprise avec les DSP.

« Nous sommes fiers d’avoir responsabilisé plus de 2 000 partenaires de services de livraison aux États-Unis qui ont créé plus de 115 000 emplois pour les chauffeurs, avec des salaires compétitifs d’au moins 16,50 $ de l’heure ainsi que des avantages sociaux complets. La sécurité est notre priorité absolue, c’est pourquoi nous avons investissons dans la sécurité des conducteurs depuis des années, y compris une technologie de pointe basée sur des caméras dans nos véhicules qui réduit les accidents de 48 %. Nous utilisons également une technologie sophistiquée qui planifie les itinéraires des conducteurs et, en fait, plus de 90 % des conducteurs terminent leurs itinéraires avant leur temps. »

Regardez la vidéo pour entendre davantage de conducteurs sur les réalités du travail, le fonctionnement du modèle et les raisons pour lesquelles Amazon sous-traite la livraison aux DSP.