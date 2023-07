Les conducteurs seront protégés des prix de l’essence frauduleux avec un nouveau site de comparaison

JEREMY Hunt soutient aujourd’hui une «répression» contre les supermarchés avides qui arnaquent les clients avec des prix élevés de l’essence.

Il s’est exprimé avant un rapport de surveillance de la concurrence – publié lundi – qui reprochera aux détaillants de facturer trop à la pompe.

Le site Web de comparaison de prix PumpWatch est sur le point d’être créé, , dans une victoire majeure pour notre campagne Keep it Down. Crédit : Getty

Ils sont sur le point de recommander la création d’un site Web de comparaison PumpWatch, une victoire majeure pour notre campagne Keep it Down.

Cela indiquerait aux conducteurs les prix du carburant dans leur région. Une plus grande transparence fera baisser les prix, estime le régulateur.

S’adressant au Sun dimanche, la chancelière a déclaré: « Personne n’a fait campagne plus dur que The Sun dimanche pour s’assurer que les conducteurs ne paient pas trop à la pompe, et je m’engage à obtenir un accord équitable pour les automobilistes.

« J’ai rencontré des chiens de garde cette semaine pour déterminer comment réduire les coûts quotidiens, et ils ont mon soutien à 100% pour réprimer tout traitement injuste des clients. »

L’Autorité de la concurrence et des marchés a lancé son enquête sur les prix du carburant en décembre dernier, alarmée par le fait que la chute des prix du pétrole n’était pas répercutée sur les parieurs.

Dans un rapport intermédiaire flétrissant plus tôt cette année, ils ont constaté que les supermarchés empochaient un bénéfice supplémentaire de 5 pence par litre par rapport aux niveaux de 2019.

Le chien de garde a fulminé: «Les prix moyens à la pompe des supermarchés semblent être d’environ 5 pence par litre plus chers qu’ils ne l’auraient été si leurs marges moyennes en pourcentage étaient restées aux niveaux de 2019.

« Bien que les supermarchés aient toujours tendance à être les fournisseurs de carburant au détail les moins chers, des preuves tirées de documents internes indiquent qu’au moins un supermarché a considérablement augmenté ses marges prévisionnelles internes au cours de cette période. »

Plus tôt cette semaine, les députés ont critiqué les patrons des supermarchés pour avoir profité de l’essence.

Dans un aveu choquant, le patron de Morrisons, David Potts, a admis que les supermarchés avaient augmenté leurs bénéfices à la pompe à essence.

Il a admis que « nous pouvons faire plus » pour réduire les coûts.