Les conducteurs réagissent au circuit urbain de Chicago : « C’est tellement sauvage. C’est presque surréaliste’

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

CHICAGO – Les pilotes de NASCAR savent qu’ils sont confrontés à un circuit perfide de 2,2 milles dans les rues de Chicago alors qu’ils participent au premier événement Cup Series jamais organisé sur un parcours de rue dimanche.

Mais il n’y a rien qu’ils voient comme un problème flagrant alors qu’ils courent autour de Grant Park sur un parcours qui comprend les rues principales de Chicago, Columbus Drive, DuSable Lake Shore Drive et Michigan Avenue.

Les images allaient toujours être géniales et les pilotes étaient ravis de leur expérience samedi. Les pilotes de la Coupe se sont entraînés et se sont qualifiés tandis que les pilotes Xfinity se sont entraînés, se sont qualifiés puis ont couru tard samedi après-midi.

« La vue est incroyable – de tous les hippodromes où je suis allé, c’est de loin la vue la plus cool », a déclaré le pilote Xfinity Justin Allgaier, qui a grandi dans l’Illinois. « C’est tellement sauvage. C’est presque surréaliste.

« En venant ici quand j’étais enfant, je n’ai jamais pensé que c’était une possibilité. »

Quant au parcours, il comprend six virages à 90 degrés, ce qui est rare pour eux car la plupart des parcours routiers spécialement conçus ont des virages rapides. Ils disposent également d’un temps de pratique et de simulation important.

Mais pour Chicago, le parcours vient de s’achever samedi matin alors que Michigan Avenue était encore ouverte aux voitures vendredi. Il n’y a évidemment pas eu de test, bien que cette idée ait commencé il y a quatre ans lorsque NASCAR a demandé à la société de course virtuelle iRacing de scanner les rues pour que les pilotes puissent courir virtuellement et s’entraîner sur le terrain.

Donc, passer les premières séances samedi sans aucun problème majeur a été un soulagement pour beaucoup.

« Ils ont bien fait 99% du travail », a déclaré le pilote de la Coupe Daniel Suarez à propos de la piste. « Ouais, nous pouvons améliorer quelques marques de frein, peut-être quelques pneus [barriers] cela peut être un peu plus long.

« Mais dans mon esprit, l’hippodrome est prêt à courir. … L’hippodrome est meilleur que ce à quoi nous nous attendions. »

Plusieurs pilotes ont fait naufrage lors des essais et des qualifications, ce qui n’était pas inattendu. Chase Elliott, Kevin Harvick et Ricky Stenhouse Jr. iront tous aux voitures de secours tandis que William Byron et Justin Haley avaient tous deux besoin de réparations sur leurs voitures principales.

« Je dois juste apprendre à être un peu moins excité et à me calmer », a déclaré Byron. « Bristol Dirt, quand nous y sommes allés pour la première fois, j’ai heurté le mur. Je dois faire un meilleur travail de mon côté pour ne pas être un idiot. »

Stenhouse a heurté un trottoir et un mur qui dépasse légèrement à un virage du Michigan à Congress Plaza Drive où le mur doit prendre en compte un trottoir et une lumière. Elliott a également eu des problèmes dans ce domaine.

« Je m’amusais jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas », a déclaré Stenhouse. « Je ne sais pas ce que vous allez changer. Le trottoir à l’intérieur est là où il se termine. Il n’y a vraiment rien d’autre que vous puissiez faire pour rendre l’entrée de ce coin plus ouverte. »

D’autres conducteurs ont également déclaré qu’il n’y avait pas grand-chose à faire dans ce domaine.

« [Nothing to change] à moins qu’ils ne puissent modifier le milieu de la rue habituelle pour le virage 8 et déplacer ce mur et le lampadaire », a plaisanté Kyle Larson, coéquipier d’Elliott. « La piste est vraiment amusante. Je pense qu’il y a une zone que vous pouvez passer. »

NASCAR a dépensé plus de 50 millions de dollars pour cette expérience (elle comprend des concerts complets pendant le week-end par The Black Crowes, The Chainsmokers et Miranda Lambert), et une partie de cette somme est allée à d’importantes infrastructures de cours, y compris le repavage de certaines zones et le soudage. .

« J’ai frappé des murs et des sauts et toutes sortes de choses », a déclaré Alex Bowman, qui est sur la bulle des séries éliminatoires en ce qui concerne les points. « C’est intéressant, c’est sûr. Mais c’est super amusant. … C’est vraiment sommaire [in some areas] juste à quel point c’est dur.

« Jeff Gordon a dit ‘C’est malade.’ Nous allons donc utiliser « malade » au lieu de « incomplet ». »

Tout est question de point de vue. La perspective est que l’esquisse est qu’ils n’ont pas beaucoup de zone de dégagement s’ils font une erreur.

« La chose la plus importante pour nous est d’essayer de le couper aussi près que possible de certains de ces virages au sommet – nous allons sur beaucoup de pistes de course, nous n’avons pas de mur là-bas », a déclaré Stenhouse. « Ici, il y a juste beaucoup moins de place à l’erreur. »

Les pilotes auront toujours des observateurs situés dans des zones au-dessus de la piste, mais leurs lignes de vue ne sont pas excellentes. Des observateurs sont postés dans l’une des suites principales sur le tronçon avant, au sommet d’un « gros bus » de Chicago à l’extérieur de l’un des virages et sur un balcon du bâtiment Chicago Symphony qui surplombe Michigan Avenue.

« Je ne pense pas qu’aucun des observateurs ne fera grand-chose », a déclaré Kyle Busch. « C’est tellement difficile à voir. Leurs points de vue sont si mauvais que si vous comptez sur vos observateurs, vous allez avoir des problèmes bien plus importants. »

Pour la deuxième fois seulement, NASCAR utilise des silencieux pour essayer de l’empêcher d’être trop bruyant dans les rues de la ville, en particulier pour un événement qui compte environ 80% d’acheteurs de billets nouveaux dans la base de données de billets des pistes appartenant à NASCAR.

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

