Les conducteurs pris dans le chaos des «inondations éclair» avec des routes submergées après des pluies torrentielles et des rafales de 70 mph

Les CONDUCTEURS ont été pris dans le chaos de la « nourriture flash » aujourd’hui avec des routes submergées après des pluies torrentielles et des vents de 70 mph.

Une alerte «danger pour la vie» a été émise ce matin, déclenchant un avertissement météo jaune pour l’Écosse, le nord de l’Angleterre et le Pays de Galles.

Le Met Office a déclaré au Sun que Llyn-y-fan, dans le sud du Pays de Galles, a enregistré les précipitations les plus abondantes du pays avec 68,6 mm au cours des dernières 24 heures.

Et les conducteurs de Swansea devaient se frayer un chemin à travers les inondations lors de leur trajet.

Le RAC a averti que si vous devez conduire quelque part aujourd’hui et que vous rencontrez une zone inondée, vous devez conduire lentement – si vous ne le faites pas, vous pourriez inonder votre véhicule ou causer des problèmes avec les moteurs et les systèmes électriques.

De fortes rafales de vents de 50 à 60 mph se sont déplacées du sud pendant les premières heures de ce matin et devraient atteindre entre 60 mph et 70 mph à mesure qu’ils remontaient le pays.

Les gens sont avertis de s’attendre à des dommages aux bâtiments, à des trajets plus longs, à des fermetures de routes et de ponts et à des coupures de courant.

Il y a aussi une “petite chance que des blessures et un danger de mort puissent survenir” à cause des débris volants et des grosses vagues, dit le Met Office.

Un avertissement de pluie a également été émis pour certaines parties du Royaume-Uni aujourd’hui, affectant principalement l’Écosse, mais devrait se calmer vers 9 heures du matin.

Une fois la tempête passée, il est recommandé de vérifier les parents âgés et vulnérables pour s’assurer qu’ils sont en sécurité.

Le météorologue du Met Office et expert en résilience Will Lang, qui dirige les interventions en cas de temps violent, a déclaré: «Les conditions météorologiques hivernales rigoureuses peuvent nous affecter tous, mais il est important de se rappeler que certains sont plus vulnérables que d’autres, en particulier les personnes âgées et celles qui ont une santé sous-jacente. les conditions.

“Avant les phénomènes météorologiques violents, j’encourage tout le monde à vérifier les personnes qu’ils savent susceptibles d’être vulnérables et à les aider à prendre des mesures pour rester en sécurité cet hiver.”

Si vous subissez des inondations, vous pouvez contacter la ligne d’inondation de votre région Angleterre Agence de l’environnement – 0345 988 1188 Irlande du Nord direct – 0300 2000 100 Écosse Ligne d’inondation – 0345 988 1188 Pays de Galles Ressources naturelles – 0345 988 1188

