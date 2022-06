Les conducteurs ontariens n’ont qu’à se tourner vers l’Europe pour trouver des solutions alors que les prix de l’essence montent en flèche

Les prix du gaz continuent d’augmenter chaque semaine et cela affecte évidemment les coûts pour tout le monde, directement ou indirectement, avec les plaintes et les critiques qui en découlent envers le gouvernement et les compagnies pétrolières.

La hausse des prix du carburant est difficile et presque impossible à contrôler efficacement par les gouvernements, mais elle est sous le contrôle direct de la plupart des consommateurs. Pour expliquer brièvement, la majorité des véhicules conduits en Ontario sont possédés ou loués en fonction du désir et non de la nécessité. Bon nombre de ces véhicules sont des utilitaires sport surdimensionnés et des camionnettes à vide conduites comme transport pour une seule personne. La consommation de carburant de ces véhicules est extrême par rapport à l’Europe et à plusieurs autres pays où le prix du carburant est presque le double de celui de l’Amérique du Nord.

De plus, le style de conduite canadien consistant à se dépêcher et à s’arrêter au prochain feu rouge contribue de manière significative à la consommation excessive de carburant.

Échanger ces véhicules principalement inutiles contre des véhicules plus petits et plus économes en carburant, ainsi que de meilleures habitudes de conduite, réduira évidemment la facture de carburant. Une réduction de 30 % de la consommation fait tout à coup que 2 $ le litre de carburant équivaut à 1,40 $ le litre.

Peut-être que l’essence est encore trop bon marché au Canada et que nous devons atteindre les prix européens avant de freiner notre consommation grotesque et notre exploitation continue de l’environnement.

