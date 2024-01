Les conducteurs doivent retarder leurs déplacements alors que la neige frappe Paris et le nord de la France

La neige s’est abattue sur le nord de la France cette nuit, avec jusqu’à 10 cm de neige dans de nombreuses régions – et jusqu’à 15 cm dans certaines parties de la Normandie. La neige tombe encore par endroits.

Des avertissements accrus pour neige-verglas (état des routes verglacées et enneigées) subsiste dans 20 départements du nord, ainsi que cinq dans le sud, avec des vents glacials qui devraient déplacer la neige vers le sud aujourd’hui.

Il est conseillé aux automobilistes de la capitale francilienne de « tout mettre en œuvre… pour retarder ou reporter les déplacements » sur le réseau routier.

La Direction des routes d’Île-de-France, qui gère de nombreux axes routiers dans et autour de la capitale, a lancé l’alerte après plusieurs accidents cette nuit, notamment sur l’A6 et la N2.

Si vous avez encore besoin de conduire aujourd’hui, vous pouvez lire notre article ci-dessous qui donne quelques conseils pour rouler dans de mauvaises conditions hivernales.

Lire la suite : Comment consulter les mises à jour des routes en France et des conseils pour conduire dans la neige et la glace

Malgré d’importantes chutes de neige, des écarts de température de plus de 10 °C ont été enregistrés aujourd’hui dans les départements directement au nord et au sud de Paris, dans des villes distantes de quelques kilomètres seulement.

La collision des vents froids de la dépression Irène et des vents chauds méditerranéens couvrant auparavant le nord – est à l’origine de ce phénomène.

Les vents violents du nord n’avaient pas encore dépassé Paris ce matin, ce qui signifie que les départements situés directement au sud de la capitale connaissaient encore un temps doux grâce aux vents plus chauds.

❄️ Le conflit de masses d’air est centré sur l’#Ile de France où le contraste est saisissant ! Tandis qu’il ne fait que 1°C dans le #ValdOiseles 10°C sont aux portes du sud de #Paris et il fait même 14°C dans le sud de la #SeineEtMarne ! (carte @meteociel) pic.twitter.com/5W3n1YIX2D — Guillaume Séchet (@Météovilles) 17 janvier 2024

Embouteillages et transports impactés après la neige

La neige a commencé à tomber tôt hier soir sur la majeure partie du nord, les conducteurs étant touchés pendant la nuit.

L’organisme de surveillance de la circulation Bison Futé a enregistré aujourd’hui à 09h00 1 285 km de trafic à l’échelle nationale.

De nombreuses lignes de bus à Paris et dans les départements environnants sont retardées à cause de la neige, avec seulement un bus sur quatre en circulation, et les lignes de trains de banlieue sont affectées. Une ruée d’utilisateurs sur les applications de voyage SNCF Connect et RATP, à la recherche d’informations de voyage, a provoqué le crash temporaire des deux applications.

Les transports en commun dans d’autres villes du nord sont également touchés, notamment à Reims où les tramways n’ont pas pu circuler ce matin.

Les vols à destination et en provenance des deux principaux aéroports parisiens ne sont pas concernés (à partir de 9h aujourd’hui).

Les transports scolaires ont été supprimés et les poids lourds sont temporairement interdits de circuler dans la plupart des départements du nord – vous pouvez vous renseigner auprès de votre préfecture pour savoir si tel est le cas là où vous habitez.

Les limitations de vitesse ont également été abaissées à 20 km/h dans certains départements proches de Paris.

‍♀️ Dans la prolongation des mesures prises par le préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, les dispositions suivantes ont été prises dans le Val-d’Oise pour le réseau secondaire :

abaissement de la vitesse de 20 km/h

interdiction d’effectuer… pic.twitter.com/BlEvEx7egd — Préfet du Val-d’Oise (@Prefet95) 17 janvier 2024

Les autorités craignent que le retour des pluies dans la majeure partie du nord ne transforme la neige déposée en boue ou ne rende les routes extrêmement glissantes pour les conducteurs.

Lire la suite : Le froid en France : conseils pour manger et comment préparer à la maison

Différence de température de 20°C, mais les vents frais se déplacent vers le sud

A côté des écarts surprenants autour de Paris, il y a encore eu ce matin un écart de température national d’environ 20°C.

Les températures dans le nord sont inférieures aux moyennes saisonnières, tandis que dans le sud-ouest, où les vents plus chauds sont dominants, les températures sont entre 8°C et 12°C plus élevées que d’habitude en janvier.

Cette carte représente bien le contraste thermique attendu ce mercredi sur la #France avec des températures parfois 8 à 12°C au-dessus des normales sur les 3/4 du pays mais plutôt 3 à 6°C en-dessous sur le Nord et le Nord-Ouest. La délimitation entre les deux masses d’air est… pic.twitter.com/srJP11cgAT – Météo60 (@meteo60) 16 janvier 2024

Cela ne devrait cependant pas durer puisque la dépression Irène devrait se diriger vers le sud tout au long de la journée.

Les régions du sud verront les températures chuter d’environ 10 °C d’ici vendredi, affectant presque toute la zone, à l’exception de la côte méditerranéenne au sud-est.

Les chutes de neige précédemment prévues dans le sud-ouest sont toutefois désormais peu probables.

Les températures dans le nord resteront froides au moins jusqu’au week-end où certains départements envisagent de réactiver leur grand froid mesures.

Vous pouvez suivre les avertissements météorologiques sur le site officiel Météo France site web. Notez qu’à mesure que les conditions météorologiques évoluent au cours de la journée, des modifications de ces avertissements sont susceptibles d’avoir lieu.

