Les conducteurs de train devraient recevoir une augmentation de salaire de 2 000 £ dans le but de mettre fin aux grèves en cours

Les conducteurs de TRAIN devraient se voir proposer un nouvel accord salarial d’une valeur de plus de 2 000 £ supplémentaires par an dans le but de mettre fin aux grèves en cours.

Un nouveau paquet d’une valeur de quatre pour cent pendant deux années consécutives est en cours d’élaboration par les entreprises ferroviaires.

Les conducteurs de train devraient bénéficier d’une augmentation de salaire de 2 000 £ dans le but de mettre fin aux grèves en cours Crédit : Alamy

Les patrons du rail espèrent que l’accord potentiel pourrait pousser RMT et le leader Mick Lynch à trouver une solution Crédit : PA

Les patrons du rail espèrent que si le syndicat des conducteurs de train Aslef soutient l’accord, il resserrera davantage la vis sur le RMT et son chef Mick Lynch pour trouver une solution.

Le paquet pourrait être officiellement présenté à Aslef lors d’une réunion au début de la semaine prochaine.

Environ 12 500 conducteurs devraient quitter demain dans 15 compagnies ferroviaires, ce qui interrompra les services concernés.

L’intervention intervient après que 40 000 cheminots RMT ont abattu des outils hier alors qu’ils se lançaient dans deux débrayages de 48 heures cette semaine.

Une source de l’industrie a déclaré: «Le salaire médian d’un conducteur de train est de 59 000 £ par an, ce qui signifie que ce serait une augmentation décente. S’il est accepté, le RMT paraîtra de plus en plus isolé.”

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré hier aux cheminots en grève qu’il n’y avait « pas un gouffre sans fond dans l’argent des contribuables ».

Il a déclaré: «Les contribuables ont investi énormément dans l’industrie ferroviaire au cours des dernières années, lorsqu’elle a été frappée par un impact énorme de la pandémie lorsque les gens ne voyageaient pas.

“Je pense que vous devez avoir une offre qui soit à la fois équitable pour les personnes travaillant dans l’industrie, mais qui soit également équitable pour le contribuable qui paie la facture.”

Mais le patron de RMT, Mick Lynch, a déclaré que l’action revendicative se poursuivrait jusqu’à l’été à moins qu’une offre raisonnable ne soit faite au syndicat.

Il a accusé les ministres de “saper les efforts pour obtenir un règlement” et a affirmé qu’ils avaient “torpillé” un accord le mois dernier.

Downing Street a déclaré que le plan d’action du RMT est “autodestructeur”.

Pendant ce temps, le Center for Economics and Business Research indique que les grèves de cette semaine coûteront 330 millions de livres sterling, portant le total à 1,3 milliard de livres sterling depuis juin.