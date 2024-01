Les conducteurs de train allemands entament la plus longue grève de leur histoire

Les conducteurs de train allemands ont entamé mercredi leur plus longue grève de leur histoire, accentuant la misère des milliers de passagers dans le cadre d’un conflit du travail qui, selon les experts économiques, pourrait coûter à l’économie jusqu’à un milliard d’euros (1,1 milliard de dollars).

Le ministre des Transports Volker Wissing a qualifié de “destructrice” cette action revendicative de six jours qui exerce une pression supplémentaire sur les chaînes d’approvisionnement déjà confrontées à des perturbations en raison des attaques des rebelles Houthis du Yémen contre les transports maritimes via la mer Rouge.

Cette action prolongée “est une grève contre l’économie allemande”, a déclaré la porte-parole de la Deutsche Bahn, Anja Broeker, soulignant que le trafic de fret assuré par le service comprend “des fournitures pour les centrales électriques et les raffineries”.

“DB Cargo fera tout pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement, mais il est clair qu’il y aura un certain impact”, a-t-elle ajouté.







Le mouvement de grève appelé par le syndicat GDL se déroulera de 02h00 (01h00 GMT) mercredi à 17h00 GMT lundi pour le trafic de passagers, tandis que la grève des trains de marchandises a commencé plus tôt mardi.

Non seulement les trains longue distance mais aussi les services de banlieue, dont certains comme celui de Berlin sont exploités par la Deutsche Bahn, sont touchés, un peu plus d’une semaine après la dernière vague de grèves entre le 10 et le 12 janvier.

La quatrième grève depuis novembre a contraint les passagers à modifier leur réservation ou à annuler leurs plans, et a déclenché des avertissements concernant des coûts énormes pour l’État et l’industrie à un moment où l’économie allemande était déjà en difficulté.

La Deutsche Bahn estime que chaque journée de grève coûterait “un chiffre bas à deux chiffres”, mais les experts du secteur ont prévenu que l’impact sur l’économie serait bien plus important.

‘Déraisonnable’

Michael Groemling, de l’Institut de recherche économique de Cologne, a déclaré que les arrêts de trains à l’échelle nationale peuvent coûter jusqu’à 100 millions d’euros par jour à l’économie, mais a averti que l’impact “pourrait ne pas augmenter de manière linéaire dans une grève qui dure plusieurs jours, mais se multiplier partiellement”.

Compte tenu des perturbations du fret maritime suite aux attaques des Houthis, ainsi que des problèmes de transport routier, « des estimations approximatives suggèrent que dans des cas extrêmes, cette grève peut coûter jusqu’à un milliard d’euros », a-t-il déclaré.

Wissing a critiqué le syndicat GDL pour avoir refusé de négocier pendant le débrayage.

“Je trouve qu’il est déraisonnable à l’égard des voyageurs en train que les trains soient bloqués là, alors que l’on n’est pas en même temps assis à la table des négociations”, a déclaré le ministre des Transports.

Mais le syndicat a déclaré avoir rejeté la “troisième offre prétendument améliorée” de la Deutsche Bahn parce que les patrons n’avaient montré “aucun signe de volonté de parvenir à un accord”.

Le GDL réclame des salaires plus élevés pour compenser l’inflation, ainsi qu’une semaine de travail réduite de 38 à 35 heures sans perte de salaire, arguant qu’il lui faut rendre les emplois de conducteur de train « plus attractifs » pour les jeunes.

Mais la Deutsche Bahn a fustigé la dernière vague de grèves, affirmant qu’elle avait proposé des augmentations de salaire allant jusqu’à 13 pour cent et une prime unique contre l’inflation, ainsi que la possibilité de réduire la semaine de travail d’une heure à partir de 2026.

L’année dernière, la Deutsche Bahn s’est également heurtée au syndicat ferroviaire EVG, qui représente environ 180 000 personnels ferroviaires non conducteurs, pour parvenir à un accord fin août.

La dernière grève bat le précédent record d’une action de mai 2015, également convoquée par GDL, qui avait duré environ cinq jours.

