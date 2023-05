Les conducteurs de Tesla utilisent leurs véhicules électriques plus que quiconque, selon une analyse

Teslas sont les voitures électriques les plus conduites sur la route aujourd’hui, selon un nouveau rapport, avec le Tesla Model X en tête de liste avec une moyenne de 10 378 miles parcourus par an.

Le SUV familial Tesla de taille moyenne est suivi du modèle Y (une moyenne de 10 199 miles parcourus par an), du modèle 3 (9 960 miles) et du modèle S (9 340 miles), selon les données du site d’achat de voitures. iSeeCars.com.

Mais même le modèle X a parcouru en moyenne 18,65 % de kilomètres en moins par an que la voiture à moteur à combustion interne typique.

Les chercheurs ont analysé plus de 860 000 voitures d’occasion de l’année modèle 2020 au cours de la période entre janvier et mai 2023. La voiture électrique moyenne a parcouru 9 059 miles par an, selon leurs conclusions, soit près de 30% de moins que les 12 758 miles de l’essence typique. voiture propulsée en moyenne.

En supprimant Teslas de l’équation, les conducteurs de véhicules électriques parcouraient en moyenne seulement 6 719 miles par an.

« Plusieurs facteurs contribuent à ce que les véhicules électriques soient moins conduits, notamment leur rôle commun en tant que deuxième ou troisième véhicule dans un ménage et leur utilisation moins fréquente pour les trajets en voiture », a déclaré l’analyste d’iSeeCars, Karl Brauer, dans un communiqué. « Mais le facteur le plus puissant peut être l’autonomie de la batterie d’un véhicule électrique et l’anxiété associée à l’autonomie. »

Actuellement, il existe environ 51 000 bornes de recharge publiques à travers le pays, selon le Département américain de l’énergie. Centre de données sur les carburants alternatifs. Mais ces points de ravitaillement ne sont pas uniformément dispersés : environ 14 000 se trouvent en Californie, par exemple, soit quatre fois plus qu’à New York, le deuxième État le mieux classé.

Le projet de loi sur les infrastructures d’un billion de dollars du président Joe Biden alloue 7,5 milliards de dollars à la construction de 500 000 chargeurs de VE publics supplémentaires d’ici 2030. Mais tant qu’il n’y aura pas un réseau fiable de stations facilement accessibles, les propriétaires de VE hésiteront à les utiliser, a déclaré Brauer.

L’anxiété de portée ne consiste pas seulement à s’inquiéter d’être bloqué, a-t-il ajouté. Il est également stressant pour le processus souvent fastidieux de ravitaillement en carburant des véhicules électriques, qui peut prendre des heures.

« Dans une voiture à essence, quelle que soit la distance parcourue, il y a toujours de nombreuses options de ravitaillement en carburant et le processus prend de cinq à 10 minutes », a-t-il déclaré. « Jusqu’à ce que les véhicules électriques puissent offrir ce niveau de commodité à un coût comparable, ils seront nettement désavantagés en termes d’utilisation et de demande du marché. »