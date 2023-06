Les véhicules électriques d’Elon Musk sont équipés de filtres HEPA qui peuvent soi-disant purifier l’air même des particules de feu de forêt

De nombreux conducteurs de Tesla ont réagi mercredi aux « alertes rouges » sur la qualité de l’air dans l’est des États-Unis en activant la fonction « Mode de défense contre les armes biologiques » de leurs véhicules – et en chantant ses louanges sur le réseau social du PDG de Tesla, Elon Musk.

L’option « Bioweapon Defence » au son apocalyptique augmente le système de filtration HEPA du véhicule, permettant au conducteur à l’intérieur de la Tesla de respirer de l’air pur sans avoir à recycler sans fin ce qui se trouve à l’intérieur de la voiture ou risquer d’inhaler la fumée de feu de forêt qui s’est déversée au sud de la Nouvelle-Écosse, Québec et Ontario pendant près d’une semaine.

La pire saison des incendies de forêt que le Canada ait connue depuis plus d’une décennie a étouffé des dizaines de grandes villes américaines, créant un ciel orange brunâtre avec un soleil rouge qui ne semblerait pas déplacé sur l’hypothétique colonie martienne de Musk.

En savoir plus Les prix de l’immobilier aux États-Unis vont baisser – Elon Musk

Selon les tweets de plusieurs propriétaires de Tesla, la fonction de filtration – quelque chose que peu avaient vu comme autre chose qu’un nouveau symbole de danger biologique à côté des boutons habituels du climatiseur – est capable de nettoyer même l’air extérieur le plus sale et le plus chargé de particules avant de le faire circuler à travers l’intérieur de la voiture.

Les conducteurs ont tweeté leurs remerciements à Musk, qui a chanté les louanges de ses Model S et Model X « filtres à air HEPA de qualité hospitalière, » capable de « vous protégeant de la poussière, des bactéries, du pollen (allergies), des spores et de nombreux gaz toxiques” de son propre compte Twitter. Le milliardaire a ajouté que son modèle 3 et son modèle Y sont également capables de maîtriser la filtration, mais sont «trop petit pour s’adapter aux filtres HEPA monstres.”

Les autorités sanitaires américaines de plusieurs États ont mis en garde les résidents contre le fait de sortir, ou même d’utiliser des climatiseurs standard, qui aspirent l’air de l’extérieur. L’air sale contenant des particules provenant de dizaines de milliers d’acres de forêt brûlée peut provoquer une détresse respiratoire, des brûlures aux yeux et à la gorge et des douleurs à la poitrine, tout en contribuant au développement du cancer et d’autres maladies chroniques.

Tesla vante les capacités uniques de ses véhicules sur son site Web, expliquant «Le mode de défense des armes biologiques n’est pas une déclaration marketing, c’est réel. Vous pouvez littéralement survivre à une attaque biologique de qualité militaire en vous asseyant dans votre voiture.” Cette commodité n’est pas bon marché – la mise à niveau d’une Tesla Model S fabriquée entre 2012 et 2020 avec la filtration de l’air HEPA et la fonction de mode de défense contre les armes biologiques coûte 500 $ – mais le véhicule lui-même non plus. Une Model S 2023 peut coûter jusqu’à 105 000 $, selon l’indice des prix des voitures Edmunds.