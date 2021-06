Les conducteurs de fourgonnettes passeront 47 heures par an coincés dans la circulation et parcourront 16 000 milles

Le conducteur de fourgon moyen parcourra 16 000 milles par an, passera près de 47 heures coincé dans la circulation et « profitera » de 156 déjeuners dans son véhicule.

Une étude portant sur 500 adultes qui conduisent une camionnette pour le travail a révélé qu’ils passaient 13 heures et demie au volant chaque semaine – se séparant de 71 £ par semaine pour le carburant.

Un sur 10 est plus susceptible de siroter un thé vert qu’un café noir ou un thé de construction Crédit : Alamy

Et en plus de siroter 14 boissons chaudes par semaine dans le confort de leur fourgonnette, un conducteur sur quatre a même admis faire «souvent» une sieste dans son véhicule entre deux travaux.

Six sur 10 sont allés jusqu’à dire qu’ils ont parfois l’impression de vivre dans leur fourgonnette, plutôt que dans leur vraie maison

Mais pour beaucoup, le stéréotype du conducteur de fourgonnette blanc est dépassé, 44% s’offusquant de l’idée qu’ils ont une mauvaise alimentation.

En fait, une personne sur 10 est plus susceptible de siroter un thé vert sain qu’un café noir ou un « thé de constructeur », tandis qu’un quart (25 %) suit un régime végétalien ou végétarien.

Et du pain grillé, des céréales et une boisson chaude sont plus susceptibles d’être dans leurs assiettes de petit-déjeuner que l’anglais complet stéréotypé.

Plus de sept personnes sur dix se soucient également autant que possible de l’environnement, et près d’un tiers s’inquiètent de l’impact de leur camionnette.

Un porte-parole de Lombard Vehicle Solutions (https://www.lombard.co.uk/industry-insights/turning-white-vans-green.htm) qui a commandé la recherche, a déclaré : « Les résultats montrent à quel point une camionnette est importante. à un chauffeur de camionnette.

« Pour eux, c’est plus qu’un simple véhicule : ils y passent des heures, y déjeunent et y dorment même dans certains cas.

«Mais malgré le kilométrage énorme, les conducteurs de fourgonnettes sont également conscients de leur impact sur l’environnement et veulent faire tout leur possible pour le protéger, même lorsqu’ils sont au volant de leur fourgonnette.»

L’étude a également révélé qu’un conducteur de fourgonnette sur 10 considère Downton Abbey comme son émission télévisée préférée – et 14% ont été captivés par Blue Planet II de David Attenborough.

Radio 2 a été considérée comme la station la plus populaire pendant la journée, suivie de près par Smooth FM, Capital FM et Heart FM.

Quatre chauffeurs de fourgonnette sur dix essaient de réparer les articles plutôt que de simplement les jeter, tandis que 32 pour cent ont réduit la viande qu’ils mangent dans le but d’être plus respectueux de l’environnement.

Mais 21 % se sentent coupables que leur fourgonnette ne soit pas le véhicule le plus écologique

Avec 53 % d’entre eux estimant qu’il est essentiel que chacun fasse sa part, 40 % envisageraient d’acheter un véhicule électrique la prochaine fois qu’ils chercheront à remplacer leur fourgonnette.

Cependant, certains des principaux obstacles empêchant les conducteurs de fourgonnettes de passer à l’électrique incluent le fait de ne pas avoir les moyens de le recharger (38 %), de s’inquiéter de l’autonomie du véhicule (43 %) et de la dépense initiale trop élevée (47 %).

Plus d’un tiers (34%) pensent cependant que les véhicules électriques seraient moins chers à utiliser qu’un équivalent diesel.

Et six sur dix disent que recevoir une subvention pour un véhicule les rendrait plus susceptibles de changer.

Le porte-parole de Lombard Vehicle Solutions a ajouté : « Le monde devient plus vert, et les chauffeurs de camionnettes feront bien sûr partie de ce changement.

«Pour le moment, des choses comme les coûts initiaux élevés peuvent rebuter de nombreux conducteurs, à la fois des camionnettes et des voitures privées, mais elles deviendront bientôt beaucoup plus courantes.

«Plus les gens franchissent le pas, plus l’infrastructure grandira, et nous pouvons tous nous attendre à un avenir automobile beaucoup plus respectueux de l’environnement. Pour en savoir plus sur les résultats de l’étude, cliquez ici.