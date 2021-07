Les conducteurs de cyclo du Cambodge apportent de la nourriture sur trois roues dans la capitale touchée par Covid

« Prenez ce dont vous avez besoin, donnez ce que vous pouvez » est le slogan écrit sur une armoire à façade en verre remplie de nourriture, d’eau et d’articles quotidiens essentiels transportés par le chauffeur de cyclo-taxi cambodgien Chim Prich.

Durement touchés par les restrictions de mouvement liées aux coronavirus, les conducteurs de cyclos cambodgiens affluent dans les rues de la capitale, Phnom Penh, avec des banques alimentaires mobiles qui permettent aux résidents paralysés par les difficultés économiques de la pandémie de se procurer de la nourriture gratuite et des produits de première nécessité.

« Grâce à la gentillesse des plus fortunés qui ont fourni ces aliments et produits de première nécessité, je peux les livrer aux pauvres comme les éboueurs, les mendiants, les balayeurs de rue et toute autre personne qui a du mal à gagner assez d’argent pour acheter de la nourriture », a déclaré Chim Prich.

Les cyclos, des pousse-pousse à pédales à trois roues, ont longtemps été un choix populaire pour les visiteurs désireux de profiter de la vue et de profiter de l’animation de Phnom Penh à un rythme tranquille. Mais l’impact dévastateur de la pandémie de coronavirus sur les voyages dans le monde a écrasé le nombre de touristes, réduisant les revenus des conducteurs.

Hao Taing, un étudiant de 21 ans à Phnom Penh, a eu l’idée des banques alimentaires mobiles après avoir vu les conducteurs de cyclo se débattre.

« Cela m’apporte une grande joie de diriger ce projet, et j’ai reçu beaucoup d’amour et de soutien de la part de personnes ici et à l’étranger », a déclaré Hao Taing. Étudiant à temps plein, Hao Taing passe ses journées à travailler sur le projet et ses nuits à étudier.

« Ce n’est pas facile », a déclaré Hao Taing, qui a ajouté qu’il espérait que l’initiative aiderait les cyclos emblématiques du Cambodge à survivre à la pandémie.

Pour leurs efforts, l’organisation Local4Local de Hao Taing, qui dépend des dons, verse aux conducteurs de cyclo un petit salaire d’environ 17,50 $ par semaine pour fournir de la nourriture, de l’eau et d’autres produits de première nécessité aux personnes les plus vulnérables de Phnom Penh.

L’initiative comprend 10 garde-manger colorés et peints à la main placés au sommet des cyclos qui sont ensuite stationnés à divers endroits de la ville afin que ceux qui en ont besoin puissent prendre et ceux qui ont les moyens puissent faire un don.

« J’ai l’impression de renaître », a déclaré Ny Koy, une bénéficiaire de 63 ans du projet.

« Personne ne m’a donné à manger comme ça tous les jours. Je suis tellement reconnaissant. Maintenant, je peux bien dormir la nuit.

