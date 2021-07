Les conducteurs bénéficieront d’une remise pour recharger les voitures électriques à des heures impopulaires afin d’arrêter la surcharge du réseau national

Les conducteurs de voitures ÉLECTRIQUES devraient bénéficier d’une remise pour recharger leur batterie à des heures impopulaires afin d’éviter les coupures de courant paralysantes, peut révéler The Sun.

Cette décision est conçue pour empêcher le réseau national de connaître des augmentations catastrophiques de la demande et de tomber dans le passage au vert.

Les conducteurs de voitures électriques devraient bénéficier d’une réduction pour recharger leur batterie à des heures impopulaires Crédit : Reuters

Les experts ont averti que les conducteurs de voitures électriques voudront probablement tous se brancher et recharger leurs roues à peu près au même moment après le travail.

Les ministres craignent que la soudaine augmentation de la demande alors que les Britanniques passent de l’essence à l’électrique ne fasse exploser complètement le système déjà surchargé.

Pour attirer les conducteurs en dehors des heures de pointe, ils pourront redémarrer leur voiture pour des tarifs moins élevés s’ils choisissent des heures impopulaires dans le cadre des modifications envisagées par les ministres.

Une source des transports a déclaré au Sun : « Ils sont inquiets pour le réseau.

« Si tout le monde se branche en même temps, ils pensent que cela augmentera dans les endroits vulnérables, comme lorsque trop de gens mettent la bouilloire pour préparer une tasse de thé.

« Alors, ils cherchent des incitations. »

La principale chose qui dissuade les conducteurs de passer de l’essence à l’électrique est la crainte que la recharge ne soit un problème coûteux.

Le gouvernement interdira également tous les camions et camions diesel et essence d’ici 2040 dans le cadre de sa tentative de devenir net zéro d’ici 2050.

Si tout le monde se branche en même temps, ils pensent que cela augmentera dans les endroits vulnérables Origine des transports

De nouveaux objectifs pour le réseau ferroviaire de devenir Net Zero d’ici 2050 et pour l’industrie aéronautique nationale de devenir Net Zero d’ici 2040 sont également fixés.

Les plans sont dévoilés aujourd’hui par les ministres dans le cadre du lancement d’une grande stratégie de décarbonation des transports.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré : « La décarbonisation n’est pas seulement un processus technocratique. Il s’agit de savoir comment nous nous assurons que les transports façonnent la qualité de vie et l’économie de manière positive.

« Il ne s’agit pas d’empêcher les gens de faire des choses : il s’agit de faire les mêmes choses différemment. Nous volerons toujours en vacances, mais dans des avions plus efficaces, utilisant un carburant durable. Nous roulerons toujours, mais de plus en plus dans des voitures zéro émission.

« Le plan de décarbonisation des transports n’est qu’un début – nous aurons besoin d’efforts et de collaboration continus pour tenir ses engagements ambitieux, qui créeront en fin de compte une croissance économique durable grâce à des communautés plus saines à mesure que nous reconstruirons plus écologiques.

Maria Machancoses, PDG du groupe de transport Midlands Connect, a déclaré : « En 2040, nous aurons besoin d’un réseau complet de carburant alternatif en place pour garder la nourriture sur nos étagères, les pièces dans nos usines et les marchandises dans nos magasins.

« Je suis convaincu que nous avons l’expertise, la capacité de fabrication et la capacité de recherche et développement dans l’industrie des transports pour y parvenir. »

Boris Johnson s’est engagé à transformer la Grande-Bretagne en Net Zero d’ici 2050.

Il cherche désespérément à montrer au monde qu’il progresse vers l’atteinte de l’objectif alors qu’il se prépare à accueillir le sommet écologique de la Cop26 à Glasgow en novembre.