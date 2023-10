BUENOS AIRES, 30 octobre (Reuters) – Les conducteurs argentins ont relevé le défi lundi pour trouver de rares réserves d’essence pour remplir leurs réservoirs, dans un contexte de pénurie de carburant la plus grave depuis des années, qui a laissé de nombreuses stations-service sans approvisionnement et de longues files d’attente à toutes les pompes. toujours en activité.

Le pays d’Amérique du Sud, un important producteur de pétrole et de gaz de schiste, souffre depuis la fin de la semaine dernière de pénuries d’essence et de diesel en raison de problèmes de raffinage nationaux et du manque de dollars qui a retardé ses importations.

Cela a suscité la colère du gouvernement à l’approche du second tour de l’élection présidentielle le mois prochain entre le chef de l’économie de la coalition péroniste au pouvoir, Sergio Massa, considéré comme le favori, et le libertaire radical Javier Milei.

“La vérité est que je travaille avec la voiture et c’est comme chercher de l’eau dans le désert”, a déclaré Raul Paretto, chauffeur de Cabify, 38 ans. “C’est désolant parce qu’on ne sait pas au quotidien ce qui peut arriver ; on vit un jour à la fois.”

Autour de la capitale Buenos Aires, les journalistes de Reuters ont vu des stations-service vides avec des panneaux interdisant l’essence. Dans d’autres endroits, de longues files d’attente se sont formées et certaines ventes ont été rationnées. Certains signes montrent cependant que les choses commencent à s’améliorer.

“Aujourd’hui, ils ne m’ont vendu que du super, même s’il n’y avait pas de prime”, a déclaré Leonardo Villa, travailleur indépendant, avec sa voiture. “Mais bon, hier, il n’y en avait nulle part, avant-hier non plus. Au moins aujourd’hui, j’ai pu faire le plein.”

Dans les terres agricoles argentines, les producteurs ont déclaré que la pénurie de diesel montrait également des signes de ralentissement, ce qui est essentiel pour le début de la saison de semis du soja et du maïs de fin de saison, les principales cultures de rente du pays.

“Ce n’est pas complètement normalisé mais il y a un peu plus d’offre”, a déclaré lundi à Reuters Jorge Chemes, président des Confédérations rurales argentines (CRA).

MENACE D’ARRÊT DES EXPORTATIONS

Les dirigeants du secteur pétrolier ont cité les arrêts prévus des raffineries locales, qui fournissent 80 % de l’approvisionnement intérieur, et les rares réserves de devises étrangères du pays qui ont freiné les importations.

“Ce n’est pas un problème de manque de pétrole brut, le problème est qu’il n’y a plus de capacité de traitement avec les raffineries que nous avons en Argentine”, a déclaré une source du secteur, sous couvert d’anonymat car elle n’était pas autorisée à parler aux médias.

“En plus, il faut des dollars pour payer les importations et la banque centrale n’en a pas. Et même lorsqu’elles importent, les raffineries font des pertes en vendant à la pompe en dessous du prix qu’elles achètent”, a expliqué la source. .

Le gouvernement argentin a fixé le prix local du pétrole à 56 dollars le baril, bien en dessous du prix international autour de 86 dollars, pour tenter de calmer une inflation locale de près de 140 %. Cela fausse la situation économique des entreprises qui importent des produits de l’étranger.

Au cours du week-end, le ministre de l’Economie Massa a déclaré aux compagnies pétrolières qu’elles devaient résoudre la crise de l’approvisionnement intérieur d’ici mardi en fin de journée, sinon le gouvernement arrêterait les exportations de pétrole brut provenant de l’immense formation de schiste de Vaca Muerta.

“Je vais défendre l’approvisionnement interne, je vais défendre la consommation des Argentins”, a-t-il déclaré.

Les plus grands producteurs et raffineurs de carburant d’Argentine ont déclaré lundi dans un communiqué commun qu’ils avaient présenté au gouvernement un plan visant à rétablir un approvisionnement complet dans les stations-service et à augmenter les stocks.

“Nous utiliserons toutes les méthodes possibles pour accélérer le déchargement des navires avec du carburant importé, qui, comme chaque année, complète la production locale”, ont-ils déclaré.

Les syndicats locaux ont soutenu la position de Massa et ont menacé de déclencher une grève à partir de mercredi si la situation intérieure n’était pas résolue. Ils ont déclaré que la production de brut avait atteint un niveau record et que les compagnies pétrolières étaient « opportunistes et mesquines ».

