Les condors de Californie affrontent la grippe aviaire alors qu’ils fuient l’extinction

LOS ANGELES (AP) – Le condor de Californie est confronté à la souche de grippe aviaire la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, et l’épidémie pourrait mettre en péril le vautour emblématique avec son envergure de 10 pieds (3,05 mètres) des décennies après que les défenseurs de l’environnement ont sauvé l’espèce de l’extinction.

Mais neuf poussins nouvellement éclos, couverts de plumes blanches duveteuses, donnent aux gardiens de condors du zoo de Los Angeles l’espoir que la population en voie de disparition des plus grands oiseaux terrestres planeurs d’Amérique du Nord prospérera à nouveau après 40 ans d’efforts agressifs.

Avec moins de 350 condors à l’état sauvage – dans des troupeaux qui s’étendent du nord-ouest du Pacifique à la Basse-Californie, au Mexique – l’épidémie historique signifie que les programmes continus d’élevage en captivité et de re-sauvage comme celui du zoo de Los Angeles restent essentiels.

Au cours de la dernière année et demie, des millions d’oiseaux à travers les États-Unis sont morts de la grippe aviaire, dont plus de 430 pygargues à tête blanche et quelque 58 millions de dindes et de poulets commerciaux qui ont été euthanasiés pour empêcher la propagation de la maladie. La grippe aviaire est en outre suspectée dans la mort de dizaines de phoques au large des côtes du Maine l’été dernier.

On pense déjà que la souche a causé la mort d’au moins 22 condors de Californie en Arizona, qui faisaient partie d’un troupeau dans le sud-ouest qui représente généralement un tiers de la population sauvage totale de l’espèce.

Les experts craignent maintenant que la souche n’ait un impact supplémentaire sur les condors en se propageant rapidement à travers les frontières de l’État lors de la migration printanière. Plus de deux douzaines de défenseurs de l’environnement cette semaine ont exhorté le gouvernement fédéral à accélérer les approbations d’un vaccin qui serait administré à la fois aux condors dans la nature et en captivité.

Les défenseurs, dont le Center for Biological Diversity, ont averti dans une lettre que la souche de grippe « met en péril l’existence » du célèbre oiseau.

« Le condor de Californie est à nouveau menacé d’extinction, et encore une fois, une campagne de vaccination d’urgence est nécessaire pour éviter une infection mortelle et une éventuelle extinction », ont-ils écrit, faisant référence au succès du vaccin contre le virus du Nil occidental pour les condors au début années 2000.

À l’approche du 50e anniversaire de la loi sur les espèces en voie de disparition, les responsables de la faune affirment que l’espèce ne peut toujours pas se maintenir sans intervention humaine – même si les humains sont également responsables d’une grande partie de ses pertes en dehors de la grippe aviaire, y compris les décès dus à l’empoisonnement des munitions au plomb.

« Je pense que cela va nécessiter des changements de comportement de la part des humains sur la planète afin que nous puissions vraiment faire face aux menaces qui pèsent sur l’espèce », a déclaré Ashleigh Blackford, coordinatrice des condors de Californie pour le US Fish and Wildlife Service.

Malgré une loi californienne l’interdisant pour la chasse, les munitions au plomb sont toujours facilement utilisées. Les condors récupèrent la viande d’animaux morts, abattus par les munitions au plomb, et tombent malades – souvent mortellement.

« Il est vraiment difficile de voir un oiseau que vous avez élevé revenir et mourir dans vos bras », a déclaré Chandra David, gardienne de condors du zoo de Los Angeles, qui s’est occupée de condors empoisonnés au plomb ramenés au zoo pour y être soignés. « Et nous ne pouvons rien y faire. »

Pourtant, le printemps est un temps d’espoir. Dans les programmes d’élevage aux États-Unis et au Mexique, les poussins éclosent et les « caméras condor » en ligne fournissent des flux en direct aux fans.

« C’est une drôle d’espèce dans la mesure où ce n’est vraiment pas votre espèce charismatique typique, n’est-ce pas ? Ils sont un peu laids. La plupart des gens ne sont pas attachés aux vautours, mais celui-ci en particulier (est différent) », a déclaré Blackford.

Quoi qu’il en soit, le condor occupe une place importante dans la culture californienne – même s’il ne s’agit pas de l’oiseau officiel de l’État (c’est la caille de Californie). La mascotte des Los Angeles Clippers est Chuck le Condor et l’un des oiseaux en vol figure en bonne place dans le quartier de l’État.

La population a été presque anéantie par la chasse pendant la ruée vers l’or en Californie, ainsi que par l’empoisonnement par le pesticide toxique DDT et les munitions au plomb.

Dans les années 1980, les 22 condors de Californie laissés à l’état sauvage ont été capturés de manière controversée et placés dans des programmes d’élevage en captivité pour sauver l’espèce. Les oiseaux élevés dans un zoo ont été relâchés pour la première fois dans la nature en 1992 et, au cours des années qui ont suivi, ont été réintroduits dans des habitats dont ils avaient disparu, y compris les terres ancestrales de la tribu Yurok en Californie du Nord. Les efforts de ré-ensauvagement en cours sont considérés comme un succès en matière de conservation.

« Il a fallu des décennies pour conduire des espèces vers l’extinction et, dans de nombreux cas, il faudra des décennies pour les ramener », a déclaré Noah Greenwald, directeur des espèces en voie de disparition au Centre pour la diversité biologique.

Le condor est intrinsèquement lié à plusieurs tribus amérindiennes de l’Ouest. Le peuple Havasupai, par exemple, dit que le condor a fait voler ses ancêtres du bas du Grand Canyon vers le haut – ses ailes créant les fameuses stries.

Pour la tribu Yurok, le travail pour ramener les condors met en évidence la façon dont les Amérindiens récupèrent leurs rôles traditionnels en tant que gardiens de la terre – « qui était un rôle qui nous a été retiré de force après le contact », a déclaré Tiana Williams-Claussen, directeur du département de la faune de la tribu.

Connu sous le nom de prey-go-neesh à Yurok, le vénéré condor a disparu de la région à la fin des années 1800. En 2021, Williams-Claussen et son équipe, s’appuyant sur une promesse faite par les chefs tribaux en 2003, ont vu des condors élevés en captivité voler au-dessus des terres de Yurok pour la première fois depuis plus d’un siècle.

La tribu espère relâcher chaque année quatre à six oiseaux élevés en captivité dans la nature au cours des deux prochaines décennies.

« En fin de compte, notre objectif, bien sûr, est d’avoir des oiseaux sans étiquettes, sans émetteurs, qui peuvent simplement se réintégrer dans notre écosystème », a déclaré Williams-Claussen, « dans nos modes de vie culturels à nouveau ».

Stefanie Dazio, Associated Press