Les conditions venteuses annulent l’ascension massive d’adieu à l’Albuquerque International Balloon Fiesta

ALBUQUERQUE, NM (AP) — Les conditions venteuses ont retardé puis annulé l’ascension massive d’adieu de dimanche lors de la 51e édition annuelle de l’Albuquerque International Balloon Fiesta.

C’était le dernier jour de l’événement de cette année. L’ascension massive devait commencer à 7 heures du matin.

Les organisateurs ont déclaré que les pilotes de ballons étaient en attente pendant plus de deux heures en raison des vents violents du nord avant l’annulation.

Selon les directeurs du lancement, des vents de plus de 10 mph peuvent être dangereux pour le vol en montgolfière.

La fiesta attire des pilotes et des spectateurs du monde entier dans le haut désert du Nouveau-Mexique et constitue l’un des événements les plus photographiés au monde.

Pendant neuf jours, les résidents locaux et les visiteurs ont droit à une cavalcade de ballons colorés et aux formes spéciales.

Depuis son lancement en 1972, la fête s’est développée pour inclure un groupe de professionnels européens de l’aérospatiale.

Plus de 20 pays étaient représentés cette année, dont la Suisse, l’Australie, le Brésil, la Croatie, le Mexique, Taiwan et l’Ukraine.

L’événement sert également de lieu de lancement pour l’America’s Challenge Gas Balloon Race, l’une des plus grandes courses de distance pour ballons à gaz au monde.

