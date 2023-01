Les routes verglacées sont soupçonnées d’être à l’origine d’un camion roulant dans le BX vendredi après-midi.

Le véhicule a heurté le fossé sur East Vernon Road vers 15 heures. Alors que les airbags étaient déployés, le conducteur n’aurait pas subi de blessures mettant sa vie en danger.

“Les conditions routières sont apparemment les fosses”, a déclaré le chef des pompiers de BX Swan Lake, Bill Wacey. “Même pour moi qui arrive ici et je conduis évidemment très prudemment et un quatre roues motrices et je glisse et glisse partout sur la carte.”

Les pompiers qui dirigeaient la circulation autour du renversement ont vu d’autres véhicules glisser sur les routes et à peine capables de s’en sortir.

Les équipages ont demandé à AIM Roads d’envoyer une ponceuse dans la zone pour aider à prévenir de nouveaux accidents.

Wacey demande une attention accrue aux routes secondaires ou « secondaires » de la part du service d’entretien.

“Je n’ai rien vu dans le nord du BX depuis deux jours.”

Il a également été surpris de ne rien voir sur l’autoroute 97 alors que la neige vomissait entre Vernon et Kelowna ce matin.

“Je n’ai jamais vu de charrue, jusqu’à l’aéroport à 6h30 et je suis revenu à 8h”, a déclaré Wacey. “Il neigeait comme un fou.”

Mais quand il s’agit d’entretien des routes, ce n’est pas nouveau.

“C’est l’histoire normale à cette période de l’année dans le nord de l’Okanagan.”

@VernonNews

newsroom@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

District régional de North OkanaganTransportsHiver